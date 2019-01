Caso Darthés: la ruta del descrédito contra Thelma Fardin

Por Giselle Leclercq

Se difundió un video pornográfico de dos mujeres y se dijo que las protagonistas eran Thelma Fardin y su abogada, Sabrina Cartabia. Era falso. Se aseguró que la denuncia de la actriz contra Juan Darthés en Nicaragua había sido desestimada. También era falso. Para defender al actor, que sostuvo que la joven lo había querido seducir y no que él la había violado, según consta en la acusación, se editaron y se intervinieron viejas imágenes de la novela en la que trabajaron juntos con el fin de “demostrar”, a través de gestos, que ella estaba enamorada de Darthés. Y, en esta incesante operación de desprestigio, apareció la historia familiar de Fardin y de su padre, José Luis Fardin, condenado por haber abusado sexualmente de su media hermana, Carla Lescano. Sin embargo, el drama personal de sus protagonistas fue, también, publicado con imprecisiones poco inocentes.

Ninguna de estas versiones provino de las partes involucradas, de los abogados, de la Justicia o de los medios tradicionales de comunicación sino que todas se originaron en el mismo lugar: Twitter. A fuerza de la réplica masiva de usuarios, las noticias falsas e intencionalmente manipuladas cruzaron el cerco del debate virtual para instalarse en la opinión pública y, en algunos casos, en el expediente judicial. Pero, ¿quién está detrás de estas maniobras?, ¿cómo es posible que un grupo de tuiteros, en su gran mayoría anónimos, logre semejante nivel de influencia?

NOTICIAS realizó un análisis de las cuentas más activas en la defensa de Darthés. En particular, de la que difundió por primera vez la historia desconocida de la media hermana de Fardin, ya que fue la que más trascendió y se convirtió en una clave de la estrategia del abogado del actor, Fernando Burlando. Al cruzar la información de los tuiteros, sus publicaciones y seguidores se observó que los personajes detrás de la reproducción de estas “pseudoinformaciones” comparten un universo ideológico, mantienen conversaciones permanentes y se organizan a la hora de instalar debates. Nada en este mundillo tuitero es espontáneo.

La media hermana. Al rastrear dónde apareció la historia familiar de Fardin y su media hermana, todos los caminos conducen a la cuenta “Yo te creo Juan Darthés” (@tedarthes), que se creó en diciembre del 2018 para hacer, casi en exclusiva, publicaciones sobre la actriz. Al cierre de esta edición, y luego de contactar a personajes relacionados con este usuario, la cuenta cerró.

Desde acá, se publicó una versión tergiversada de la causa de abuso. Se difundió que la madre de Thelma había denunciado falsamente a su pareja por abusar de su hija mayor, Carla. Esta versión se replicó en redes y fue el periodista cordobés Mario Thibault el primero en recogerla.

En diálogo con NOTICIAS, Thibault explicó que llegó a esa información a través de “un amigo”. “Es un cuñado de mi hijo que vivió una situación parecida en La Falda. Fue denunciado por la mujer de su hermano por una situación de abuso a una hija de ella. Por eso se apegó al tema de Darthés, identificándose, porque sostiene que nunca le hizo nada a su sobrina. Él se involucró con la página y hasta tiene contacto con Darthés”, aseguró Thibault.

NOTICIAS intentó comunicarse con este misterioso hombre pero él prefirió no hablar con la revista. El abogado del actor, por su parte, desmintió el intercambio entre el actor y el tuitero: “Juan cero. Tal vez los hijos, pero Juan cero”.

Thibault, luego de una publicación en Facebook y de una conversación privada con Carla, difundió los audios en los que la joven contaba su versión de los hechos. Desmintió que su madre le hubiera hecho “una cama” a José Luis Fardin, condenado por haber abusado sexualmente de ella. La historia familiar revelaba un entramado dramático. Sin embargo, lo que se reprodujo hasta el cansancio en las cuentas defensoras de Darthés fue lo que Carla dijo acerca de Thelma: “No creo que la haya violado”, sostuvo sin mayores precisiones. Esos audios, según Burlando, ya fueron incorporados al expediente en Nicaragua.

“Sabíamos que iban a usar esto para ensuciar y confundir. Podríamos haber contado esto de buenas a primeras porque creemos en la transparencia y no tenemos nada que ocultar. Pero escogimos no decir nada por respeto al dolor de Carla”, aseguró Cartabia a NOTICIAS.

Organización virtual. Según Thibault, el amigo que lo contactó con la cuenta, junto a otros tuiteros, crearon más cuentas. “La página ‘Dejen de mentir’ también la armaron ellos”.

Noticias: ¿Quiénes son “ellos”?

Thibault: Agustín Laje, el cordobés. Él está en el armado de toda esta historia. Me quisieron contactar varias veces con él pero está en el extremismo y yo me quiero mantener en el medio.

En este universo, el nombre de Laje no pasa desapercibido. Politólogo y tuitero desenfrenado, el joven se quiere convertir en el intelectual de la nueva derecha enfocada en dar una “batalla cultural” contra la “ideología de género”. Para quienes rechazan al progresismo y ven esperanzas en Jair Bolsonaro, es un referente.

“Yo sí tengo una red con la cual intentamos generar trend topics. Son unos 50 jóvenes sub 25 pero con el tema Fardin no me metí”, se despegó Laje. Además, contó que el martes previo a que se difundieran los audios le enviaron un mensaje para adelantarle lo que venía. “Supongo que me avisan desde un celular ad hoc, porque no tiene foto ni nombre. No se me presentó ni me dijo nada. Me pasó la información y me dijo ‘Nos va a hacer falta que nos des una mano para difundir esta noticia’”.

Burlando también dijo desconocer el origen y aclaró: “El primero fue Mario Thibault, un periodista de Córdoba, de donde es toda esta gente”.

Al analizar las cuentas alrededor de “Yo te creo Juan Darthés”, aparecen otros personajes influyentes en el mundo virtual. El abogado Francisco Onetto, que denunció a Ana Rosenfeld en el Colegio de Abogados luego de que renunciara a la defensa de Darthés, es uno de los más activos. En diálogo con NOTICIAS, desmintió que exista una organización: “Es gente que dice lo que piensa. La mayoría de la Argentina está en contra de la ideología de género y Darthés se convirtió en una especie de Juana de Arco. Fue condenado mediáticamente”, aseguró. Antes de que se confirmara que Burlando iba a continuar con la defensa del actor, Onetto intentó ser su representante legal.

Buena parte de las cuentas que seguían a “Yo te creo Juan Darthés” fueron creadas en el último mes y toda su actividad se centró en Fardin. Además de compartir fake news, todas se sumaron a hashtags similares: #metooarmado, #miracomonotemiro, #dejendementir o #feminazis. En más de una oportunidad contaron con el respaldo de sitios de noticias de dudoso origen. El diario “El Cívico”, además de tener una interacción importante con la cuenta @tedarthes, fue el primer medio que dijo que la denuncia en Nicaragua había sido desestimada.

Personajes desconocidos y no tanto lograron cruzar el cerco virtual y, con una campaña feroz, hacen lo posible por desacreditar la denuncia contra Darthés. No sólo difundieron informaciones falsas sino que su estrategia volvió a poner el foco en las mujeres: Thelma, que en principio es una víctima de una investigación en curso, tuvo que someterse a la inquisición web. Y Carla, una víctima comprobada de una situación de abuso, se vio obligada a contar aspectos de su vida privada cuando comenzaron a circular las informaciones incorrectas. Mientras tanto, estos tuiteros anónimos dicen estar dando una batalla cultural.