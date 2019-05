Galería de fotos: quiénes acompañaron a Cristina Kirchner a Comodoro Py

La ex presidenta enfrenta su primer juicio oral acompañada por personalidades, militantes, legisladores y ex funcionarios que dieron el presente.

Por Rodis Recalt

Marcado como un día clave dentro del calendario político y judicial de este 2019, Cristina Kirchner dio el presente ante el comienzo del juicio oral en su contra.

Sentados en el banquillo de los acusados también estarán otros 4 hombres: Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, y Nelson Periotti. De esos apellidos, sólo el último llega en condición libre, aunque investigado.

Entre las personas que se hicieron presentes para acompañar a CFK, se encuentran la presidenta de la fundación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el ex director de la AFI, Oscar Parrilli; el diputado Wado De Pedro; el ex secretaria de Seguridad, Sergio Berni; el diputado Horacio Pietragalla; Martin Sabatella y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

Todos ellos se acreditaron alrededor de las 7 AM para poder ingresar a la audiencia. El juicio comenzó alrededor del mediodía.

Mirá las imágenes

Wado De Pedro, diputado nacional, junto al ex Secretario de Seguridad Sergio Berni. Oscar Pietragalla, diputado nacional. Hugo Yasky, secretario general de la CTA Sergio Urribarri, ex Gobernador de Entre Ríos. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, junto a la legisladora porteña y nieta recuperada Victoria Montenegro Axel Kicillof, diputado nacional Axel Kicillof junto a Juan Cabandié, ambos diputados nacionales Oscar Parrilli, ex director de la AFI. Martín Sabatella y Gabriela Cerruti, referentes de NUEVO ENCUENTRO. Foto: Juan Obregón Diana Conti, ex diputada y senadora nacional. Foto: Marcelo Escayola. Horacio Verbitsky junto a Oscar Parrilli. Foto: Marcelo Escayola Jorge Taiana. Foto: Juan Obregón Axel Kicillof, Sergio Urribarri, Carlos Tomada y Sergio Berni. Foto: Juan Obregón