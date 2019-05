La tapa de NOTICIAS que anticipó el juicio a Cristina Kirchner hace 12 años

Por Juan Luis González

En el 2007 NOTICIAS sacó una edición premonitoria. “La superbanda de De Vido”, era el título de la tapa, donde se contaban los indicios y testimonios que apuntaban contra el ahora detenido ministro de Planificación y a su entorno más cercano. En esa edición se anticipaba, 12 años atrás, lo que hoy se pondrá en debate en los tribunales de Comodoro Py a los que se someterá Cristina Kirchner: la existencia de un modus operandi impuesto por el entonces gobierno para hacer negocios con el Estado.

En el banquillo de acusados de hoy estarán los seis protagonistas de aquella edición. Y no sólo eso: de los seis hombres que aparecían en esa tapa –De Vido, José López, Claudio Uberti, Ricardo Jaime, Carlos Kirchner, y Nelson Periotti-, sólo el último llegará a Comodoro Py como hombre libre, aunque investigado. Los otros cinco irán a declarar directamente desde la cárcel.

A ellos se le sumara la ex Presidenta y ahora candidata a vicepresidenta: todos están acusados de ser parte de una asociación ilícita -con CFK como “jefa”- que cometía irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, de Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz. Según la investigación que estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, Báez recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas.

El autor de la tapa, Franco Lindner, hoy editor de Política de la revista, recordó la trastienda de la investigación en el 2007: “Hablé con distintos dirigentes y empresarios de la construcción y el transporte que en voz baja –pero alarmados– aludían al modus operandi impuesto por el kirchnerismo para hacer negocios con el Estado. Algunos decían que los funcionarios de De Vido les exigían algo que bautizaron ‘el favor político’, un original neologismo para definir a las coimas. Otro hombre de negocios me confió que un colaborador del hoy famoso López le sugirió luego de una reunión en su despacho: ‘¿Y cuándo se va a afiliar al partido?’. Y un funcionario de la gobernación de Río Negro agregó en off the record que los laderos del poderoso ex ministro de Planificación les pedían una ‘garantía’ del 15% cuando la Nación le adjudicaba alguna obra a la provincia. ‘Dicen que es la garantía por si no terminamos la obra. ¡Pero cuando la terminamos se lo quedan igual ese 15 por ciento!’. Los citados ejemplos hablan de la inventiva verbal del anterior gobierno para algo tan viejo y burdo como robar. Hasta para eso tenían ‘relato'”.