Jorge Lanata al prime time: regreso urgente

Por Delfina Tremouilleres

Hora 25. No puede caminar por una “neuropatía diabética”. Fue al programa en silla de ruedas.

“Periodismo Para Todos”(PPT), que supo ser el programa político de El Trece, vuelve este domingo, pero esta vez no fue anunciado con bombos y platillos. Es que ni el contexto ni su conductor son los mismos. Jorge Lanata está viviendo un año complicado respecto a su salud y se ha desdibujado un poco su agenda desde que el macrismo llegó al poder.

Sin embargo, la campaña en vista de las elecciones presidenciales de octubre parece dar un halo de esperanza al canal, que confía en que el periodista logre reinventarse. PPT mantendrá su estructura habitual con un eje en la investigación y el equipo seguirá conformado por Nicolás Wiñazki, Maru Duffard, Jéssica Bossi, Rolando Barbano, Cecilia Boufflet, Ignacio Otero y Gastón Cavanagh.

Con todas las fichas jugadas, apuestan a que su gran pieza pueda darle un broche de oro a esta última temporada y que, como en los viejos tiempos, vuelva a marcar la agenda de la actualidad política.

Él. El año empezó con complicaciones para el conductor estrella, que estuvo internado en febrero por una gastroenteritis severa y ahora fue diagnosticado con una “neuropatía diabética”, razón por la que apareció en silla de ruedas en su programa “Hora 25”. Él mismo explicó que no puede caminar más de 200 metros por el dolor. En su casa se traslada con bastón. El desgaste físico golpea anímicamente y es por eso que Lanata se había propuesto un desafío más liviano: un ciclo de entrevistas con “gente común”, dedicado a historias de vida.

Pero el rating no mostró frutos y tuvo que apelar a diferentes estrategias. Se empezó a transmitir a la medianoche y sumaron reportajes a figuras conocidas. Desde el canal todavía quieren ir un poco más allá. Además de aprovechar el perfil de Lanata en un año electoral para reestrenar PPT, comenzarán con una emisión que promete cumplir con lo que espera el público.

“Este domingo en PPT vamos a contar el plan de impunidad de Cristina. El sketch de este año va a ser el ‘Tribunal de la Venganza’, con Hebe de Bonafini como fiscal y Cristina como jueza“, adelantó el conductor en “Palabra de Leuco”.

Moderado. Consagrado como la contracara de Cristina Fernández, en el plano periodístico, a Lanata le ha costado posicionarse en tiempos macristas. Cuando intenta críticar al gobierno, la audiencia no lo acompaña. Al igual que otras grandes figuras que crecieron en torno a críticas a la ex presidenta, no encuentra un perfil que conforme a su público.

Fenómeno de estos tiempos, parece que los medios que triunfan son los que se presentan como oposición: así lo vivió Lanata en su época de denuncias K y ahora C5N lo confirma, habiéndose convertido en el canal de noticias más visto del país durante marzo y abril. Claro que la estrategia tiene fecha de vencimiento y luego las figuras deben encontrar nuevos rumbos.