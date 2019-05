Streaming ilegal: cerró Pelispedia y sus propietarios están detenidos

Por Giselle Leclercq

La Justicia de Uruguay solicitó el cierre de Pelispedia, uno de los sitios de streaming más grandes de Hispanoamérica, y también de PelisPlus. La fiscalía de Estupefacientes y Delitos Afines, a cargo de Mónica Ferrero, pidió 90 días de prisión preventiva para sus propietarios, una pareja uruguaya acusada de difundir series y películas de forma ilegal, ya que no contaban con la autorización de los derechos de autor.

La fiscalía, según el diario El País de Uruguay, avanzó en la investigación luego de la presentación de una demanda colectiva por parte de Motion Pictures Association, Warner Bros, Entertainment Inc, Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLP, New Lines Productions Inc. y Twentieh Century Fox Film Corporation.

La denuncia fue presentada el 3 de mayo y, durante los allanamientos a la vivienda de la pareja, la Policía logró acceder al dominio de los sitios y verificar que el dinero que obtenían era abonado en una cuenta de la empresa Payoneer, que no está regulada en Uruguay. Los propietarios declararon que Pelispedia era su única fuente de ingreso y aseguraron que obtenían alrededor de 5 mil dólares por mes aunque la Fiscalía sospecha que las ganancias podrían ser millonarias.

Además, se incautó todo el material ilícito, se secuestraron las contraseñas, un auto marca Peugeot modelo 2008, una camioneta Volkswagen Saveiro modelo 2014, una moto KTM de 125 cc, 1.257 dólares, dos tarjetas Payoneer, dos tarjetas Prex y una tarjeta Alfa Brou.