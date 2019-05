Por Christian Font

Los Tiburones

(Uruguay, 2019. 80’). Drama/Comedia AM12. Dirección: Lucía Garibaldi. Con: Romina Bentancur, Federico Morosini.

★★★★1⁄2 Los estadounidenses encontraron un término para definir aquellas películas sobre personajes adolescentes: “coming of age”. Muchas son crónicas de descubrimiento que resaltan los aspectos más idealizados de ese período de la vida en la que los desbordes emocionales son moneda frecuente. Pocas películas logran plasmar el entrevero, el desconcierto de la adolescencia como esta, el film debut de la realizadora uruguaya Lucía Garibaldi. Rosina (Romina Bentancur) vive con su familia en un balneario de la costa uruguaya en los días previos al comienzo de la temporada. En su desafío cotidiano de escapar del tedio, de los tiempos de la vida en un balneario por fuera de la zafra turística, Rosina cree ver tiburones en las aguas. El riesgo inminente, la voracidad, la adrenalina de esa imagen se representa en el comienzo de su despertar sexual. Su mirada mantiene rasgos de niñez pero el deseo comienza a ganar terreno ante Joselo, un joven unos años mayor con quien comparte tareas de mantenimiento en las casas de la zona. Garibaldi como guionista y directora logra plasmar la parte más áspera de ese crecimiento y consigue una película incómoda y bella como la adolescencia misma. “Los tiburones” fue la primera película uruguaya en ser estrenada en el Festival de Sundance y su directora se llevó el premio a Mejor Dirección. En abril se llevó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI).

Dumbo

(Estados Unidos, 2019. 112’) Aventura. Dirección: Tim Burton. Con: Danny DeVito, Eva Green, Colin Farrell.

★★★★No es un estreno de este mes, es cierto, pero su permanencia en la cartelera delata que esta tendencia de Disney a llevar clásicos animados al “live action” da para entusiasmarse más que para desconfiar. Eso, desconfianza y entusiasmo es lo que suele generar Tim Burton que aquí retoma su mejor forma. Como si aquel circo de “El gran pez” y toda su magia se encontrasen en el tierno elefante volador para devolverle la esencia que su cine había perdido. Nada sencillo además cuando se trata de una referencia tan icónica como la original animada de 1941. Con un gran elenco y un gran despliegue de efectos visuales, “Dumbo” es cine noble, generador de genuina emoción y demuestra que lo clásico tiene vigencia en las manos correctas.

El cuento de las comadrejas

(Argentina-España, 2019. 129’) Comedia. Dirección: Juan José Campanella. Con: Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Marcos Mundstock.

★★★★ Una relectura del clásico “Los jóvenes de antes no usaban arsénico” (1975) es el pretexto para un cuento que se vale de la meta-narrativa (cine dentro del cine) y que requiere de intérpretes que, solo con su presencia y su voz, puedan generar risas con economía de recursos y jerarquizando cada parlamento. Lo que Campanella hace mejor: cine clásico. Los personajes viven actuando porque no conocen otra cosa. Pertenecieron alguna vez al mundo del cine y ahora solo envejecen a disgusto de la compañía mutua en una mansión alejada de toda urbanidad. El guion enfatiza en el absurdo de ese cotidiano que se verá alterado cuando una joven pareja llegue con la intención de convencer a la propietaria (la otrora estrella Mara Ordaz, notable Graciela Borges) para que venda el caserón haciendo peligrar su insólito estilo de vida. Surgirán secretos del pasado y la imposibilidad de sentirse parte de un mundo que no conocen. En los secundarios destaca la española Clara Lago (“Ocho apellidos vascos”) cuyo logradísimo acento ríoplatense hace que su personaje se instale naturalmente como la convincente villana que la historia precisa.