Spring in New York

Por Diego Ituño

New York invita a un paseo por el High Line -construido sobre lo que era un largo tramo de vías del tren en altura- hasta llegar al nuevo The Vessel, al tiempo que la moda inunda las calles y la ciudad propone la visita al 432 Park Avenue, el edificio del arquitecto uruguayo Rafael Viñoly y Williamsburg, el barrio de moda.

Aunque el frío apenas comienza a dar tregua, aparecen los primeros valientes de la moda. Las calles se transforman en pasarelas y los neoyorquinos salen a mostrar sus mejores outfits. Por la Quinta Avenida se ven los atuendos más elegantes, por Soho los más extravagantes y por Williamsburg (Brooklyn), los más arriesgados.

Para todos los gustos. Se pueden encontrar prendas sofisticadas en las grandes tiendas como Armani o Louis Vuitton, moda a buen precio en las cadenas fast fashion H&M o Forever 21 y grandes tesoros en las vintage store, L Train Vitage o Buffalo.

En sus auriculares suena Hot Chip y con un iced coffee en la mano, se mueven de Soho a East Village (Manhattan) y de Williamsburg a Bushwick (Brooklyn), buscan nuevos espacios compartidos para trabajar y tendencias green.

El Bryant Park se pinta de verde, el Central Park se llena de flores, pero todos los turistas van a conseguir su foto del viaje: selfie con el nuevo edificio The Vessel. Cada año la ciudad te sorprende con una nueva obra de arte arquitectónica, The Vessel no es más que un nuevo capricho americano contemporáneo creado por el diseñador británico Thomas Heatherwick, con el objetivo de mantener a la ciudad en el podio de las mejores del mundo en lo que es vanguardia y arquitectura, además de darle el mejor final al paseo por High Line.

El nuevo ícono de Nueva York, lo hizo un uruguayo. El mismo arquitecto que se encuentra en el centro de la polémica por demoler casi completamente el San Rafael de Punta del Este, logró levantar uno de los rascacielos más altos de Estados Unidos. 432 Park Avenue de Rafael Viñoly es un nuevo ícono de la Gran Manzana.

Sale en las fotos del Central Park, desde Brooklyn y se ve desde prácticamente toda la ciudad. El edificio cuenta con 104 viviendas de lujo y mide 424 metros de altura. Es estético y a los neoyorquinos les encanta.

El precio mínimo por un apartamento es de aproximadamente 5 millones de dólares, y algunas de sus propiedades ocupan el piso entero (812 metros cuadrados).

Su forma simple y minimalista marcó tendencia y se comienzan a levantar edificios similares en sus alrededores.

Rafael Viñoly, también arquitecto del cuestionado puente de Laguna Garzón y aplaudido por el Aeropuerto de Carrasco tiene su estudio en Nueva York desde 1983 .

Williamsburg (Brooklyn) el barrio de moda. Desde ya hace unos años viene siendo el barrio elegido por jóvenes que escapan del ruido de Manhattan, también lo eligen por sus menores precios en los alquileres, por sus bares y cafés, y su creciente propuesta cultural, es que Williamsburg lo tiene todo.

Bedford Av. es su principal avenida y es la primera estación de la línea L que cruza desde Manhattan. Su barrio vecino y underground se llama Bushwick y este 2019 viene siendo dueño de varios eventos alternativos de Nueva York.