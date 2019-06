Noche de premios: arrancan los Tony con un argentino nominado

El productor el argentino Diego Kolankowsky, ganador el año pasado por “Once on this island”, compite con “Beetlejuice”.

Por R. N.

Desde las 21hs, y con la conducción del inglés James Corden (conductor de “The late late show” y ganador de un Tony en 2012), Film&Arts está transmitiendo en vivo y en directo desde Nueva York, los premios Tony. Tina Fey, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Josh Groban, Lucy Liu, Darren Criss y grandes figuras del mundo del espectáculo participarán de la 73ra entrega del máximo galardón del teatro de Broadway.

Entre los grandes contendientes de la noche se encuentran “Hadestown”, “Beetlejuice” (donde es productor el argentino Diego Kolankowsky, ganador el año pasado por “Once on this island”), “Ain’t Too Proud” y “Tootsie” por la rama musical, y “The Ferryman”, “To Kill a Mockingbird” y “Gary: una secuela a Titus Andronicus” para las obras de texto.

“Este es un año muy nostálgico. Pero creo que normalmente hay un equilibrio. Siempre hubo un balance entre películas, como “Beetlejuice” o “Tootsie” que fueron adaptadas a musicales, u obras de texto que fueron adaptadas a musicales, o material siendo revivido y material nuevo. Siempre hay un balance”, explica Warren Carlyle coreógrafo de “Kiss me kate”, también está nominada a mejor revival musical.

“Este es mi veinteavo año en Nueva York y cada uno de estos años fueron completamente diferentes. Un año fue Fun home, otro fue Hamilton, otro fue Hello Dolly… Cada temporada es tan diferente que es difícil opinar cuál es mejor. Pero lo que me hace feliz, ciertamente, es que estas formas de artes continúan a crecer, Broadway continúa evolucionando, entrega el mando de una generación a otra”, manisfestó Carlyle a NOTICIAS.

El musical “Hadestown” se ubica como el gran favorito de la noche. Cuenta con 14 nominaciones, lo cual ubica a este espectáculo que narra la tragedia griega de Orfeo como el cuarto musical con mayor cantidad de nominaciones. Otra de las obras que se espera esté luchando es “Ain’t Too Proud”, la cual tiene 12 nominaciones.

“The boys in the band” se encuentra nominada como Reestreno de una obra, gracias a la interpretación de su elenco conformado por Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Charlie Carver, Robin de Jesús, Brian Hutchison, Michael Benjamín Washington y Tuc Watkins. Y entre los premios fuera de competencia está el Isabelle Stevenson a la actriz Judith Light por su lucha para erradicar el Sida y su apoyo a la comunidad LGBT.

“Amo Tootsie, realmente me hace reír mucho muchísimo. Su versión musical es muy muy divertida, es bien actuada, la actriz principal es maravillosa, la dirección es espectacular. Así que Tootsie es definitivamente mi favorita y estoy alentando por ella”, suma Carlyle, apuntando su elección en un año que la lucha LGBT será eje de los Tony.