Master College: una propuesta educativa para los tiempos de hoy

Graciela Voegeli de Pisano, es profesora de Filosofía, egresada de la U.C.A. y actual Directora General de Master College.

Una profesional apasionada por la enseñanza, con experiencia en nivel terciario, universitario y actualmente enfocada en la enseñanza de base: desde jardín a secundario.

Nos sentamos a hablar de su tema: la educación, y ésto nos decía: Las escuelas, somos parte fundamental de un entramado social que nos contiene y nos convoca, cada año, para realizar la tarea que nos es propia y distintiva: educar a nuevas generaciones.

Desde este lugar, todo lo que sucede en el ámbito de las familias, de la sociedad y del mundo, no sólo no nos es ajeno, sino que nos atraviesa y modifica, convirtiéndonos en privilegiada caja de resonancia de los contextos y sucesos que allí acontecen.

Por lo tanto, si, como educadores, queremos interpretar lo que ocurre con nuestros alumnos y en nuestras aulas, tendremos que dirigir nuestra mirada a lo que sucede en la trama social de la que la escuela forma parte.

En tiempos difíciles, en momentos en los que se imponen cambios sin poder ver todavía cómo producirlos, cuando la incertidumbre tiñe el juicio y la impaciencia se apodera de nuestras emociones, puede acontecer, en las personas y también en las sociedades, la desesperanza.

La desesperanza nos impide proyectar. La desesperanza convierte un mundo de inteligencias en un mundo de autómatas. La desesperanza transforma la espera en angustia del presente y nos discapacita para mirar con claridad el futuro.

Y ¿qué podemos hacer frente a este sentimiento?

En estos momentos la tarea de los padres y de los maestros es clave: debemos educar en la esperanza. “La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que lo que

hacemos tiene sentido”, decía con acierto Vacklav Havel.

Tiene sentido que eduquemos en valores. Tiene sentido que trabajemos cada día para ser mejores. Tiene sentido que nuestros alumnos abandonen el lugar de la apatía y el desinterés hacia la sana

autoexigencia personal y que pasen del escepticismo y el desaliento, al entusiasmo y el compromiso por crecer física, espiritual y éticamente.

Tiene sentido que busquen y esperen siempre más, sabiendo no sólo que es posible producir cambios en la sociedad y en el mundo, sino que serán ellos los productores de ese cambio.

La pregunta es cómo. ¿Cómo lograr desarrollar estas actitudes en los alumnos?

Exactamente esa es la pregunta. El tema no es quedarse en un análisis sociológico – por lo menos en mi caso- porque no soy socióloga, soy educadora y esto significa que mi tarea no es sólo describir que ocurre con la educación sino, fundamentalmente, educar.

Educar es en principio un verbo que denota como todo verbo una acción, un movimiento, un cambio, y en este caso educar significa actuar, cambiar, hacer que alguien pueda moverse de un lugar a otro.

Del lugar de no saber al de saber, del lugar de no pensar al lugar de pensar, del lugar de “no vale la pena” al lugar de que sí tiene sentido, etc.

La respuesta a tu pregunta, no es inmediata, ni sencilla, porque es necesario tener en claro qué es lo que debemos enseñar a un alumno que hoy tiene toda la información en el bolsillo, qué es lo que nuestros alumnos deben aprender y cómo deben hacerlo estos jóvenes nativos digitales y hasta debemos plantearnos quiénes les están enseñando hoy y quienes deben realmente hacerlo para

lograr los objetivos de los que comenzamos a hablar en esta charla.

Como verás tenemos, las escuelas, una tarea ardua por delante. Pero confío fervientemente en que, apoyados en nuestra vocación y en nuestro corazón de educadores, nos animemos cada día a producir,

fundamentar y sostener, para nuestros alumnos, proyectos innovadores, actividades motivadoras, objetivos significativos, para lograr que el conocimiento los seduzca, que el trabajo los apasione y que la investigación despierte el interés por saber cada día más, por conocerse cada día más, para ser cada día más.

