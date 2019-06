Lopetegui, de las sombras a tener que dar la cara por el apagón

Por Carlos Claá

Gustavo Lopetegui quedó en el centro de la escena. El otrora vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri –cargo que compartía con Mario Quintana– tuvo que dar explicaciones el 16 de junio como secretario de Energía tras el histórico apagón que sufrió el país.

Durante dicha jornada, habló en diversas oportunidades con el Presidente y se enojó por la falta de argumentos que le daban sus colaboradores: no tenían explicaciones y por eso tardaron muchas horas en responder.

Una vez que el problema energético se solucionó, hubo algunos macristas que confesaron no haber sentido empatía porque la ex mano derecha de Macri quedara en la mira de los argentinos. “Por fin dio la cara”, dijo un ex funcionario a quien le tocó tener la suela de Lopetegui en la cabeza durante los primeros dos años de gobierno.

“Estos (por Lopetegui y Quintana) a veces decidían por vos, te hacían firmar y vos te comías las puteadas. Ellos se iban tranquilos a sus casas”, agrega el ex integrante del “mejor equipo de los últimos 50 años”, según definió Macri a su primer gabinete. Ahora fue el secretario de Energía el que debió dar explicaciones públicas.

Mirá el video: