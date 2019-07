Alicia Asín: “El legado de la tecnología es una mejor democracia”

Gran parte de su día lo pasa delante de una computadora. Responde mails y mira Twitter y Facebook. Desde su Apple Watch chequea su calendario y usa una App para llevar la cuenta de los pasos que hace durante su jornada. En su iPhone 6 contesta los mensajes que le llegan por WhatsApp. A simple vista, Alicia Asín es igual a cualquier mortal que interactúa con la tecnología que el siglo XXI le ha regalado. Sin embargo, su fascinación por el mundo techie viene desde muy chica. Mientras algunas de sus compañeritas de colegio se divertían jugando a las muñecas, ella se la pasaba horas delante de una pantalla y un teclado.

Antes de terminar el secundario, tuvo una revelación: si quería convertirse en un agente de cambio, tenía que estudiar una carrera técnica. Así llegó a Ingeniería en Informática. Fue en esa época cuando empezaron a hacerse realidad algunos conceptos como el de internet de las cosas e inteligencia artificial. Y la posibilidad de que determinados dispositivos, como sensores, que estén conectados a internet, puedan obtener distintos tipos de datos cruciales para, por ejemplo, saber cuánto monóxido de carbono hay en una ciudad de Asia; cuál es la presión arterial de una joven embarazada en República Dominicana; o cuándo sube la marea de un río en Rosario, Argentina, para así poder evacuar a la gente a tiempo. Esos son algunos de los tantos proyectos que ha desarrollado Asín en Libelium, empresa que fundó y cuya representación a nivel local está a cargo de “Smart City TNG”. Gracias a esa labor, en 2018 recibió el premio “Mujeres Innovadoras” de la Unión Europea.

La experta en tecnología pasó por Buenos Aires, en donde fue nombrada “Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires”, y participó de la “Cumbre de Mujeres Emprendedoras” y de un encuentro de Smart Cities (Ciudades Inteligentes). “Estamos en un momento en el que la tecnología te permite medir cualquier cosa. Pero tenemos otro reto, que es una ciudadanía cada vez más empoderada. Esto supone una rendición de cuentas a los ciudadanos. El mayor legado de las Smart Cities será una mejor democracia”, aventura la experta.

Noticias: ¿Hacia dónde van las ciudades del futuro?

Alicia Asín: Espero que sean más seguras, sostenibles y vivibles. Siempre hay un gran debate en torno a la tecnología que roza la distopía. “Al final tantos sensores, es un Gran Hermano que nos va a controlar”. Tengo una posición muy clara: es una herramienta. Es el uso lo que la caracteriza. Por primera vez tenemos la tecnología para resolver los grandes retos del futuro.

Noticias: En esta era digital, una de las mayores preocupaciones es la pérdida de la privacidad. ¿Qué opina sobre este concepto?

Asín: Creo que hay una gran hipocresía. Mucha gente se enojó cuando hubo filtraciones por parte de Google y Facebook. Pero, ¿cuánta dejó de utilizarlas? Nadie. ¿Dónde está el reto? Me gustaría que Facebook me diga cómo monetiza mis datos. Y si lo supiéramos, a lo mejor no nos daría igual lo que compartimos voluntariamente por las redes sociales. El otro peligro que veo, y creo que los legisladores tienen que actuar rápido, es cuándo estas empresas utilizan la información que posteo para inferir mi ideología política e intentar manipularme para que vote a favor del Brexit, o por determinado partido político, como hemos visto que ha pasado. Antes tenías una única fuente de información, controlada, con la obligación de que fuera veraz. Y ahora todos podemos opinar. Pienso que la tecnología se nos ha ido un poco de las manos.

Noticias: Gran parte de su vida está resuelta gracias a la tecnología, ¿cuál es su límite?

Asín: No tengo ningún asistente de voz en mi casa ni Smart TV con reconocimiento de voz por la invasión de privacidad que suponen.

Noticias: ¿Un televisor puede meterse en la intimidad de quien lo mira?

Asín: Sí, porque la monetización del uso que hacemos de ellas es lo que las hace baratas. Para que digas: “Hola, tele, encendete” y se prenda, tiene que estar escuchando permanentemente.

Noticias: ¿La tele escucha? Al final vivimos en un “Gran Hermano”…

Asín: Hace años salió un artículo de un estudiante de derecho que se había dado cuenta de que su Smart TV venía con 70 páginas de política de privacidad. Y encontró cosas como: “No diga nada delante de su televisor. Puede ser escuchado”. Cada vez que doy una conferencia, la gente que tiene un televisor se escandaliza. Estamos despertando de esta ingenuidad y nos preguntamos hasta qué punto estos dispositivos se meten en nuestras vidas.

Noticias: ¿En algún momento del día se pone en modo “off”?

Asín: Sí y hago muchas cosas. Me encanta cocinar, jugar con mis hijas, andar con las plantas. Creo que al final, todos tenemos que hacer cosas analógicas y físicas.

En el 2014, Asín ganó el premio “Joven Emprendedor Nacional” de la Confederación Española de Jóvenes Emprendedores (CEAJE). El reconocimiento podría haber sido como otra edición, sin embargo llegó a los titulares: “Por primera vez lo gana una mujer”. “Fue un titular malicioso. Encerraba la idea de que ese lugar se conquistó por ser una mujer”, se queja la experta en inteligencia artificial. Es que para Asín, feminista declarada, la tecnología es una herramienta de empoderamiento. A pesar de que nunca sufrió ninguna traba en su ámbito por ser mujer, desde su rol de conferencista motiva a que sean más las chicas que se interesen por las carreras técnicas. “En cuanto tenemos una mínima posición de influencia, tenemos que ser capaces de fomentar la igualdad”, alienta.

Noticias: ¿Cómo se convierte la tecnología en una herramienta de empoderamiento feminista?

Asín: La igualdad salarial y de posición comienza con la de acceso a la educación. Si conseguimos que las mujeres accedan a esas carreras técnicas, van a estar en una situación más favorable a la hora de conseguir mejores puestos.

Noticias: Con este nuevo resurgimiento del feminismo, ¿qué cambios ve en la última década desde el ámbito techie?

Asín: Hay un debate que está cuestionando lo que se daba por hecho antes. Y está haciendo que las empresas se tomen en serio el crear programas de incentivo para que haya más mujeres en puestos de dirección. El mayor miedo es el efecto rebote. Escucho mujeres que dicen: “Nos pasamos de rosca”. ¿Qué nos vamos a haber pasado, si hay estudios que dicen que la brecha salarial se va a cerrar en 108 años? Lo siento si hay gente a la que le parece pesado. Pero es una conversación incómoda que hay que tener, porque si no las cosas no van a cambiar.

