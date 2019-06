Coloquio de NOTICIAS: las que abrieron camino

Por Daniela Gian

¿Qué tienen que hacer las mujeres para perforar el “techo de cristal” y llegar a los lugares de poder? ¿Alcanza con el esfuerzo personal y la ayuda en la casa y en el cuidado de los niños? ¿O hacen falta leyes de cupo que obliguen a darles un asiento en las mesas donde se toman las decisiones?Tres paneles de CEO’s, emprendedoras y políticas que lograron ocupar espacios históricamente reservados a los varones respondieron a estas preguntas durante el coloquio “Mujeres que inspiran”, organizado por NOTICIAS, el miércoles 26, en el hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires. La vicepresidenta Gabriela Michetti y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cerraron el evento conducido por María Belén Aramburu.

También expusieron sus historias de superación Eugenia Unger, sobreviviente de la Shoá y fundadora del Museo del Holocausto de Buenos Aires y la escultora Kristen Visbal, creadora de “La niña sin miedo”, que se convirtió en un ícono contra el poder financiero masculino de Wall Street.

Cambio de roles. “Tengo 55 años y fui criada en un sistema en el que el proveedor era el hombre y la obligación de cuidar a los chicos era mía. La carga doble fue lo que me hizo más difícil ocupar puestos cada vez más altos”. La que habla es María Tettamanti, directora general de Camuzzi Gas Pampeana SA. Coordina el trabajo de 1.750 empleados, la mayoría varones, y cuando alguno de ellos pide un permiso para llevar a los hijos al médico, no duda en dejarlos salir porque cree que así aporta al “cambio cultural” necesario para que las mujeres dejen de ser las responsables exclusivas de esas tareas. Pero la directora de Camuzzi les “teme” a los cupos en puestos ejecutivos: “Son cargos donde líderás gente y para eso tenés que tener autoridad y respeto. Tiene que quedar muy claro que llegaste por capacidad y no por un cupo”.

Las reglas que obligan a incluir mujeres siempre generan polémica. “Yo también quiero sentir que llegué por mis capacidades, pero si no tenemos un cupo va a ser muy difícil que otras mujeres lleguen”, justifica Cecilia Giordano, partner y CEO de la consultora Mercer Argentina. Además del cupo, la directiva reclama que las licencias por paternidad puedan ser tomadas tanto por hombres como por mujeres. “Así las organizaciones ya no vamos a estar tan restrictivas al pensar que si tomamos a una mujer se puede ir por licencia por maternidad”, explica. Y también se anima a nombrar las deficiencias femeninas: “Cuando uno mira las compañías que tienen un CEO hombre encontramos las mayores brechas salariales, pero los sueldos son mucho más agresivos. En cambio cuando la CEO es una mujer, las brechas salariales casi no existen, pero los salarios, en general, son mucho más bajos para toda la base”.

Brecha. Cuando Carolina Castro llegó a la Unión Industrial Argentina (UIA), el área donde se encontraban las oficinas de secretaría y presidencia no tenía baños de mujeres. “La primera vez que entré me encontré con los mingitorios y salí corriendo. Y esa anécdota pintó cómo es el tema: es la primera vez en 130 años de la institución que hay una mujer sentada a la mesa de conducción”, cuenta Castro, prosecretaria de la UIA.

“Me miro y estoy sola en esa mesa, pero no en la junta directiva donde por primera vez hay un 10% de mujeres, cuando hace dos años había menos del 2%”, describe. Para seguir en ese camino, la empresaria aporta dos ideas: la primera es “romper la brecha en el mercado laboral, lo que permitirá seguir perforando arriba”. La segunda implica al Estado: “Muchas de las mujeres que lograron trascender lo hicieron con mucho sacrificio, pero para poder masificarlo necesitamos políticas públicas”.

Como country manager de Visa Argentina y Cono Sur, Gabriela Renaudo, siente que quienes son líderes tienen la tarea de “generar conciencia”. Le agrega el mentoreo: “Una vez un jefe me dijo que era muy buena pero que nadie me conocía, él me llevaba a las reuniones y no hablaba. Hay que empezar a mostrarse y pedir ayuda a la hora de tomar decisiones en nuestra carrera”. Cuando Renaudo tiene que elegir a quién promover en la compañía, pide seleccionar a tres candidatos, de los cuales uno debe ser mujer. “Después elijo por capacidad, pero necesito que la mujer tenga la oportunidad de llegar”, explica.

En la empresa francesa RATP Dev, que controla el metro de París, tienen tres pasos para que las mujeres lleguen a la cúpula: “Atraer el talento femenino; ayudar a desarrollar ese talento, corrigiendo cualquier brecha salarial; y el mentoreo”. Así lo explica su presidenta Laurence Batlle en un video: “El mentoreo es una manera de escapar al síndrome de la alumna ejemplar”, según el cual “las mujeres piensan que van a ser ascendidas naturalmente en la empresa pero no funciona así”.

Lugares. A Gabriela Michetti, el ascenso le llegó sin planificarlo, asegura durante la jornada de NOTICIAS. Y ahora, tras casi cuatro años de trabajo y por decisión del presidente Mauricio Macri, le toca dejar su lugar en la fórmula electoral a un hombre: Miguel Ángel Pichetto. “No se buscó a una mujer para completar la fórmula, sino a alguien para aumentar la base de representación y me parece bien que haya sido así”, dice la funcionaria y agrega: “Así como no hay que obviar la presencia de la mujer, también hay que evitar elegirla solamente porque es mujer”.

La tarea de motivarlas, capacitarlas y acompañarlas en su carrera profesional se da también en las organizaciones. “Lo único que puede lograr la transformación es la confianza, la escucha”, remarca Magdalena Lacroze, presidenta de la Fundación Conciencia, durante el panel de emprendedoras.

Lacroze asegura que el trabajo empieza desde la infancia y cuenta una de las actividades que Conciencia promueve entre los niños: “Cuando los hacemos apilar cajas con las tareas que hacen las mujeres y las que hacen los varones, la de las mujeres es mucho más alta”.

¿De qué forma empoderar a las mujeres? “De manera creativa”, responde Helena Estrada, directora del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer (CEDEM). Una de las formas concretas, asegura, es el networking, que permite “a las mujeres que queremos hacer todo 10, tener vínculos de confianza que facilitan todo”.

De su experiencia en la empresa familiar, Andrea Grobocopatel aprendió que las mujeres deben invertir en sí mismas. Por eso, desde la Fundación Flor que preside diseñó estrategias destinadas a que cada vez más mujeres aprendan a “mejorar la negociación, la oratoria y la marca personal”. “Tenemos que aprender a estar en los directorios y aprender a sentarnos a una mesa donde son todos varones; tenemos que saber de estrategias, de recursos humanos, de finanzas, un poco de todo. Tenemos que invertir en nosotras”, asegura en su exposición.

Políticas. Como ministra de Desarrollo Social de Macri, Carolina Stanley aportó a la jornada una serie de datos de la realidad a transformar: en las pequeñas y medidas empresas hay un 30% de liderazgo femenino y sólo el 10% accede a créditos. De los egresados universitarios, el 63% son mujeres. Y además, las mujeres dedican 4 horas y 16 minutos a tareas no remuneradas.

Stanley no descarta la posibilidad de incluir una ley de cupo para los cargos de Gobierno: “Las leyes de paridad nos ayudaron a conformar congresos con igualdad de oportunidades, lo mismo se podría hacer en el Ejecutivo. Pero también hay que generar las condiciones para que más mujeres puedan acceder a esos cargos en áreas como Energía, Hacienda, Finanzas, donde tal vez más falta hace”, concluye.

Desde el panel de políticas, la diputada Romina Del Plá disiente con la idea del cupo porque “encubre que en realidad no hay un cambio para que las mujeres puedan desenvolverse”. Y aporta cifras respecto del empleo femenino, al que considera “el problema central” de la actualidad: “El 23% de las mujeres de entre 14 y 29 años integra los índices de desocupación y la mujer joven es la más afectada por la crisis”.

La inclusión de la mujer en el mercado laboral es, para la diputada Silvia Lospennato (PRO), “uno de los desafíos” de la actualidad porque, dice, “la tasa de participación es 20% menor para las mujeres respecto de los varones”.

En la agenda legislativa, la diputada Karina Banfi (UCR) también ubica la equidad salarial: “Equilibrar el sistema de ingresos es una manera de empoderar a las mujeres con el objetivo de ponerles plata en el bolsillo y que no estén tercerizadas”.

“La lucha por la equidad la debemos conducir las mujeres, la existencia y persistencia de la inequidad nos afecta como sociedad y por eso todos debemos ser conscientes”, asegura la economista Silvina Batakis, asistente al coloquio. Desde el panel, la directora ejecutiva de CIPPEC, Julia Pomares, aporta que “el ‘techo de cristal’ también es un ‘techo de billetes’ porque hacer política requiere de dinero y el dinero está en manos de los hombres”. Un nuevo techo para perforar.