Plan de Seguridad: refuerzan con 1.000 policías más en la Ciudad

El Gobierno porteño anunció que incorporará 1.000 efectivos a la vía pública antes de fin de año, en el marco del Plan de Seguridad Integral. Según datos oficiales, desde el inicio de la actual gestión ya se sumaron 3.500 policías para reforzar la presencia en calles y espacios públicos.

El anuncio se realizó durante el acto de egreso en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en Parque Avellaneda, encabezado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. El funcionario destacó que la incorporación de personal con experiencia permite reasignar a otros oficiales a tareas de patrullaje. En la ceremonia estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el director del ISSP, Martín López Zavaleta.

Los nuevos agentes realizaron el curso NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), dirigido a personas que hayan pertenecido a otras fuerzas y cuenten con baja formal. La capacitación, de un año de duración y 240 horas cátedra, incluye formación física, técnica, legal y táctica. En este caso, los egresados trabajarán en la Dirección Autónoma de Alcaldías, reemplazando a oficiales que pasarán a tareas de patrullaje. El programa prevé la incorporación de unos 2.500 nuevos efectivos para 2027.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Seguridad, en 2024 se sumaron 1.600 nuevos policías egresados del ISSP y otros 1.000 que cumplían funciones administrativas pasaron a patrullar. En julio de este año se incorporaron 900 más. Actualmente, la Policía de la Ciudad cuenta con más de 27.000 agentes y equipamiento que incluye armas de baja letalidad, chalecos antibalas con sistema de localización, nuevos patrulleros, motos y cuatriciclos.

El plan de seguridad contempla también infraestructura tecnológica: el 82% del territorio porteño está cubierto por cámaras, hay 350 Puntos Seguros para contacto directo con el 911 y el Anillo Digital —con 814 pórticos lectores de patentes en 74 accesos a la Ciudad—, que según el Gobierno permitió reducir en un 40% el delito automotor.

por R.N.