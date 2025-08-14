Día de la Niñez: propuestas para todos los gustos

El Día de la Niñez es la excusa perfecta para salir en familia, disfrutar de actividades al aire libre o vivir experiencias especiales. Desde planes gastronómicos en entornos naturales hasta festivales gratuitos en plazas y museos de la Ciudad, la jornada ofrece alternativas para todas las edades, gustos y presupuestos.

Un festejo especial en Sheraton Pilar

A solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, el Sheraton Pilar Hotel & Convention Center propone celebrar este 17 de agosto con un almuerzo buffet en su restaurante Las Vasijas, rodeado de jardines y con vistas privilegiadas. El menú, diseñado para la ocasión, incluye una amplia selección de entradas, platos principales, postres y una mesa dulce temática. Las bebidas sin alcohol, el vino Trumpeter Reserve y el café libre completan la propuesta para adultos, mientras que los más chicos contarán con opciones adaptadas a sus preferencias. Tras el almuerzo, la diversión continúa con un show de magia e ilusionismo de @dufoureventos.shows, protagonizado por un mago, una bruja y sus discípulos, pensado para sorprender a grandes y chicos. El valor es de $85.000 para adultos y $43.000 para menores (4 a 12 años), con posibilidad de pago en 3 cuotas sin interés. Reservas vía WhatsApp +54 9 11 3135-3019.

Parque de la Ciudad (Villa Soldati)

Este clásico espacio porteño abre todo el fin de semana de 10 a 17 con shows infantiles y musicales, un patio gastronómico, pista de patinaje, camas elásticas y rueda de la fortuna. Además, se suman propuestas de Ciudad Verde con desafíos sobre reciclaje. Ideal para pasar el día al aire libre con múltiples actividades y acceso gratuito.

Museo Saavedra

El domingo habrá visitas guiadas, juegos de pistas y actividades inspiradas en San Martín, incluyendo la creación de medallas y la posibilidad de colorear su retrato. A las 16 se presentará Melocotón Pajarito, un espectáculo que combina teatro, danza y música para toda la familia. Entrada gratuita y propuestas para todas las edades.

Casa Fernández Blanco

El domingo a las 17 se presentará Vértigo, un show de magia y mentalismo a cargo de Germán Dabat que combina ilusionismo, lectura de pensamiento y humor. Una propuesta ágil y dinámica para disfrutar en familia en el histórico edificio de Avenida Hipólito Yrigoyen 1420.

Parque Los Andes (Chacarita)

Este espacio será sede de un megafestival con talleres creativos, actividades de robótica alternativa para chicos de 6 a 12 años y espectáculos como Los Cazurros y DJ Villa Diamante. También habrá la propuesta inclusiva “Hora Calma” y el taller “Soltate” para aprender a andar en bici sin rueditas. Domingo de 12 a 17, entrada libre.

Museo Sívori

Inspirado en la muestra “Verso y reverso” de Rodrigo Vergara, el domingo a las 17 habrá talleres creativos para chicos, incluyendo Color infancia, donde se elaborará un mural colectivo, y Gira que gira, para confeccionar trompos con CD en desuso. Además, se realizará una visita guiada para familias que deseen conocer las obras de la colección. Actividad libre y gratuita, en Av. Infanta Isabel 555.

Más planes al aire libre

Para quienes busquen actividades simples y económicas, siempre queda la opción de organizar un picnic en un parque cercano, con sándwiches, frutas, jugos y juegos para disfrutar sobre el pasto. Otra alternativa es preparar una búsqueda del tesoro con pistas y sorpresas escondidas en el jardín o la plaza del barrio. Los más activos pueden organizar partidos de fútbol, vóley o básquet con amigos y vecinos, mientras que para un plan más elaborado se puede visitar un zoológico, acuario o parque temático, donde el contacto con animales y atracciones garantiza una experiencia inolvidable para los chicos.

por R.N.