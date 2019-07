Réplica: la versión de Bayer sobre la denuncia contra el glifosato

Por Santiago Carrillo

“El glifosato es un herbicida con un historial de 40 años de uso seguro. Existe un amplio cuerpo de investigaciones que confirman que los productos a base de glifosato son seguros cuando se usan respetando las indicaciones”, afirman voceros de Bayer.

Según el informe publicado por la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR), “el glifosato, no es genotóxico, no es cancerígeno, no es teratogénico, no es neurotóxico y no tiene efectos sobre la función hormonal ni la reproducción. La conclusión de los expertos de todo el mundo es que el glifosato, cuando se usa según las instrucciones de la etiqueta, no presenta un riesgo para los seres humanos, la vida silvestre o el medio ambiente”.

La empresa asegura que, en los próximos diez años, “Bayer invertirá aproximadamente 5.000 millones de euros en métodos adicionales para combatir malezas”.

Apunta a alcanzar esta meta mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, la reducción de los volúmenes de los productos para la protección de cultivos y una mayor eficiencia y precisión en la aplicación gracias a la agricultura digital.

“El glifosato seguirá desempeñando un papel importante en la agricultura, ya que es una herramienta valiosa para los productores. Pero entendemos que ampliar la oferta de soluciones será clave”, finalizan.

