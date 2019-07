Bobby Flores: “El rock dejó de ser el centro de mi vida”

Está con un ánimo sombrío Bobby Flores. No lo oculta. Habla de la muerte, de obituarios, de la vejez –“Ya no estoy para ponerme esa campera de jean”–, de lo mal que lo dejó el cierre de su último gran proyecto radial, BitBox, y del dolor que implica estar entrando en lo que considera una nueva etapa de su vida, otro cambio de piel, de los que ya tuvo varios en sus casi 60 años.

Noticias: ¿Cómo le cae el número?

Bobby Flores: Mi papá murió a los 60, es difícil llegar a la edad en que tu viejo murió, sobre todo si te dicen que sos igual a él. Mi papá era diseñador de cosas, hacía muebles de fórmica, de estilo Bauhaus. En mi casa había mucha literatura Bauhaus. Mi viejo fue muy formador.

Noticias: ¿Cuántos años tenías cuando murió?

Flores: 30.

Noticias: Hablemos de “Re”, su nuevo programa en la TV Pública.

Flores: Pertenezco a una generación que llegó a todo por el rock: a la literatura negra francesa, al cine de Polanski, de Hitchcock, a la pintura de Kandinski. Obviamente ya no es el centro de mi vida el rock, pero en el programa es lo que más aflora. Este es un proyecto bastante personal. Nunca en la historia se ha consumido tanta música como ahora. En la computadora tenés una biblioteca de Babel. Entonces hay como un tsunami de información y necesitás una boya. Para eso está este programa.

Noticias: ¿Cuándo el rock dejó de ser el centro de su vida?

Flores: Hace como treinta años. Pasados los 27, el rock no te ofrece respuestas. Cuando tenés un hijo, ni siquiera te ofrece preguntas. Pero estás formado de eso. Y tu oído, tu corazón y esas moléculas minúsculas e inorgánicas que llamamos alma se emocionan con esa música.

Noticias: Es una música fundacional.

Flores: Crecí con eso. Tenía trece cuando me compré mis primeros discos. Mi papá me compró un tocadiscos y me dio plata para tres discos. Me compré “Trilogía” de Emerson, Lake & Palmer; “El lado oscuro de la luna”, de Pink Floyd; y “Artaud”, de Spinetta. Me volaron el cerebro. Porque venía de escuchar “Música en libertad” y “Alta tensión”, el mundo de Sandro y de Liliana Caldini. Pero ese descubrimiento me marcó tanto que me acuerdo del pibe que me los vendió en Villa Ballester. Era un hippie de pelo largo, era como Jesús, año ’73, con túnica y sandalias, vendía pachuli.

Noticias: ¿En los formularios, con cuál de todas sus ocupaciones se presenta?¿DJ?

Flores: No. Ahora pongo que soy director de Radio Nacional Rock.

Noticias: ¿Y cuándo se termine?

Flores: No sé. Por ahora es eso. Me agrando ahí, chapeo, llevo todas las tarjetas de las radios importantes.

Noticias: ¿Qué balance hace de su gestión?

Flores: Tenemos una radio genial. Con muchos músicos y conductores que debutaron, como Felipe Colombo. Tengo a Trini López Rosende, que está conmigo también en la tele. Sumado a Pipi Piazzolla, Coleman, Nito Mestre, Willy Crook…Como dije el otro día, soy de los que llegan a la función pública y sale más pobre.

Noticias: ¿Con quién de la vieja Rock and Pop se sigue vinculando?

Flores: Nos vemos todos, exceptuando algunos que se portaron mal, pero no voy a dar nombres. Con Mario (Pergolini) nos vemos bastante porque nuestros hijos del medio tienen la misma edad. Nos encontramos en la puerta de los bailes. Nos queremos más ahora, que somos grandes, antes no teníamos tiempo de frecuentarnos, estábamos en un vértigo. Ahora estamos más reposados, nos colgamos y charlamos. Con Lalo Mir también. Cuando arrancamos teníamos 22 y hacíamos una radio cuyo dueño tenía 29. Ahora es impensado. Pero era una época en la que si tenías 20 y vivías con tus padres eras un boludo.

Noticias: ¿Se arrepiente de algunos de sus tuits polémicos?

Flores: Muchos no los hice, los subían los chicos de la radio.

Noticias: Hubo uno que se leyó como una crítica al Indio Solari. “Estoy formando una banda, se va a llamar Los hipócritas con pisito en Nueva York”.

Flores: ¡Pero no era para el Indio! No tengo nada personal con nadie y si tengo, directamente no hablo.

Noticias: ¿Piensa que la venganza es un plato que se sirve frío?

Flores: Ni siquiera me importa, hay gente que estuvo al lado mío y para mí se murió.

Noticias: ¿Qué le duele?

Flores: Me duele que la gente cambie. Y cuando cambiás y fraguás tu vieja personalidad con algo que no tiene nada que ver y un día usás lo que sabés para verduguear al otro. La gente que se desnaturaliza. Como dice mi terapeuta oriental, la naturaleza de la persona no es un fierro, tenés que aceptar el cambio, pero socializar el cambio.

Noticias: ¿Tuvo muchos cambios?

Flores: Cambié la piel cuatro veces: en el ’76, en el ’84, en el ’93, en 2003 y ahora.

Noticias: ¿Con qué coincidieron?

Flores: En el ’76 dejé el básquet, deporte que había hecho desde los ocho años. Dejé de crecer y me quedé afuera del equipo. Me hice DJ para poder seguir en el club y entrar a la pileta, me enamoré y terminé el colegio. En el ’84 empezó la Rock and Pop y a forjarme otra vida. En el ’93 cambié la piel con el nacimiento de mi hija. Me compré una casa, empecé a cuidarme, se me volaron las ideas locas. En 2003 entré en la madurez con mis otros hijos, Benicio y Astor. Ahora estoy en pleno cambio, en pleno desgarramiento y dolor interno. Hay lugares y gente con los que ya no quiero estar, gente que no me representa ni me cuida ni nada. Dejé la radio, dejé de tener programas de radio. Hoy en la radio ya no encuentro nada.

Noticias: ¿Ya no confía en la radio como medio?

Flores: Mi experiencia en BitBox fue muy traumática. Tenía mucho puesto ahí, por cinco años aposté mucho y salí en bancarrota, con deudas.

Noticias: ¿Por qué?

Flores: Por errores míos, financieramente hice una cagada atrás de otra, confié. Perdí toda la guita. Tuve que empezar de cero, de menos diez. La FM está estropeada, salvo dos o tres excepciones. Las radios están manejadas por gente que no sabe y que no tiene un plan. Nosotros, a los 20, con la Rock and Pop teníamos un plan, la rock and pop se formó para traer a los Stones.

Noticias: ¿Cuál es la anécdota de rockeros que más le piden?

Flores: Vine con los Stones las dos primeras giras. Fuimos con Daniel Grinbank y Guillermo Vilas a Washington, donde empezó la gira, después estuvimos en Nueva York, en Brasil. El anecdotario es inmenso.

Noticias: ¿Puede conectar con sus ídolos de la música?

Flores: A veces no quiero. Cuando vino Lou Reed estaba muy incómodo. Lo sacás de Nueva York y no le gusta nada. No le gusta el clima, la comida, la gente, se pone de culo. Y nosotros éramos parte de esa cara de culo. Lo adoré porque eso era lo que esperaba de él, no me lo imaginaba abrazando niños en la calle o dándoles besos a bebés. Se me hubiera caído un ídolo.

Noticias: ¿Y otros si?

Flores: Iggy Pop es una tía, te compra regalos. Fue impactante conocerlos, adoraba a esos tipos, tenía más fotos de ellos que de mi abuelo.

Por Cecilia Boullosa

