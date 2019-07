Eduardo “Bali” Bucca, el tine-lavagnista

Amigo de Tinelli y candidato del ex ministro de Economía. “Los trolls no me conocen”.

Por Daniela Gian

En diez años, Eduardo “Bali” Bucca hizo todos los deberes. Fue concejal de Bolívar, donde nació y se hizo amigo íntimo de Marcelo Tinelli. Ganó la intendencia, fue reelecto y consiguió una banca como diputado, de la mano de otro amigo, Florencio Randazzo. A los 40 y después de romper con los K, los deberes no le alcanzan para ser reconocido en la calle, pero por no caerse en la grieta, Roberto Lavagna lo eligió de candidato a gobernador en Buenos Aires.

Bucca asegura que duerme sólo dos horas por día para no quitarle tiempo a sus charlas con los bonaerenses y se ríe de su poco conocimiento: “Los trolls no me atacan porque todavía no me conocen”. Fanático del deporte y las maratones, prepara una carrera para “unir el Conurbano” a pocos días de las PASO, donde deberá medirse con dos pesos pesados: María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, el ex ministro del kirchnerismo al que Bucca también perteneció. Y que ahora quiere dejar atrás.

(Te puede interesar: Quién es Claudine Marechal: la mujer que más influye sobre Roberto Lavagna)

Noticias: ¿Qué propuestas tiene en un escenario tan polarizado?

Eduardo Bucca: Nosotros no sentimos ese escenario. Creo que es necesaria una reforma del sistema de salud de la provincia, con un sistema preventivo para evitar enfermedades como el cáncer en las mujeres; un programa de primera infancia para garantizar los primeros mil días de los niños; y modernizar el instituto de la vivienda, porque hay 1,5 millones de personas que no tienen casa propia. Cuando contamos nuestras ideas sentimos una conexión importante con la sociedad.

Noticias: ¿Qué falló para fortalecer la tercera opción?

Bucca: Quizá lo que falló puede terminar siendo una fortaleza. Quienes vinieron criticando a los extremos y terminaron en los extremos deberían explicar el porqué de esa situación. Hasta hace 30 días había una demanda de una alternativa de superar el presente sin mirar al pasado y esa demanda no desapareció.

(Te puede interesar: María Eugenia Vidal, la joya de la campaña)

Noticias: En un eventual ballottage entre Fernández y Macri, ¿a quién votaría?

Bucca: Me gustan las ultramaratones y voy a correr la carrera hasta el final.

Noticias: ¿Por qué Tinelli finalmente no se sumó?

Bucca: No se dieron las circunstancias por la disgregación de dirigentes. Él estaba convencido de la necesidad de construir una alternativa y como no prosperó, tomó la decisión de no participar.

Noticias: ¿Y Randazzo?

Bucca: Decidió no participar. Tiene un valor saber correrse. Fue un excelente funcionario y necesitaríamos muchos como él.

Noticias: ¿Por qué no hay mujeres en las fórmulas de su espacio?

Bucca: La nacional sintetiza dos opciones y la provincial combina el interior y el Conurbano, porque Miguel Saredi (candidato a vicegobernador) es de La Matanza. Hay un montón de candidatas a intendentas mujeres, así que está muy bien cubierto ese cupo.