Casero y Acosta: la furia de los humoristas macristas tras las PASO

Alfredo Casero y Juan Acosta se convirtieron en dos acérrimos defensores de la gestión de Cambiemos. Desde sus redes sociales suelen demostrar su militancia y tras el cierre de los comicios comenzaron a mostrar su furia por los primeros resultados extraoficiales que se comenzaron a conocer.

Como es habitual, Alferdo Casero decidió usar Twitter para hablar de política. Ahora, con la difusión de los primeros datos extraoficiales de las elecciones que le dan ventaja a la fórmula de Alberto Fernández, salió a despotricar contra el “pueblo”, al que definió como “carroñero” y “opa”.

Termina el comicio y hablo,tenemos que ser fuertes por que tal vez me diga que nou

En el caso de Acosta también se expresó por Twitter y trató de mostrarse esperanzado de cara a los comicios generales de octubre y apuntó contra Jorge Rial y “esa runfla que dirán todavía peores barbaridades gente de mierda dando cátedra“.

Tal vez mucha gente en provincia prefiere un cajón como inodoro que cloacas no?

A mi me preocupa la juventud que vota a un ser tan mentiroso como Albert..lo cual indica que no hay referentes de calidad no desesperemos el show recién comienza..yoli le gano a MM en la paso anterior por mucho mas y?

— juan acosta (@AcostashowJuan) August 12, 2019