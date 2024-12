Cómo son las pinturas chamánicas que conectan a madres e hijas

“Siempre considere mi estilo como étnico. En Bélgica, en una de mis primeras exposiciones, la dueña de la galería después de una semana me declaró que rodeada de mis pinturas sentía una energía positiva que emanaba de mis cuadros. En compañía continua con mis obras, se sentía mejor, así que estaba convencida de que mis obras eran chamánicas”, confesó la artista Cristina Funes-Noppen.

En el Espacio Vitriol Arte en Expansión de Marco Antonio Arslanian, a partir de esta semana, se presentó la exposición que reúne las obras de la artista Maria Noppen de Matteis, su hija Cristina Funes-Noppen y los cuadros creados en conjunto. Un encuentro inédito en el país, en el que las dos creadoras, madre e hija, se conectan con sus pinturas frente a frente, incluso compartiendo la fusión autoral en algunas piezas exhibidas en la misma sala. La inauguración contó con palabras del diputado nacional Fernando Iglesias, quien visitó el museo dedicado a Maria Noppen de Matteis en Italia y tuvo el privilegio de conocerla, junto al embajador de Bélgica S.E. Karl Dhaene.



“El vínculo con mi madre fue muy estrecho, de complicidad y de complementariedad. De niña, cuando mi madre iba para los montajes de los escenarios en la televisión de vez en cuando, la acompañaba. Lo mismo para sus exposiciones y la veía también pintar”, rememoró Funes— Noppen y añadió: “La decisión de completar sus obras incumplidas nunca fue discutida con mi madre. Ella falleció en 2013 y solo hace 3 años que pensé que habría sido una lástima dejar todas estas obras no terminadas. Claro mi estilo y mis técnicas son muy diferentes pero creo que habría gustado a mi madre saber que las terminé, lo veo también como tributo a su memoria”.

Maria Noppen de Matteis (1921-2013) fue una destacada artista nacida en Tiggiano, Italia. Tras su matrimonio con Herman Noppen, obtuvo la nacionalidad belga. Estudió escenografia en la prestigiosa Academia de Brera, trabajó en Il Piccolo Teatro di Milano y posteriormente en Cinecittà. Durante la década de 1950, hizo historia al convertirse en la primera decoradora escenógrafa de la televisión belga flamenca. Sus trabajos pictóricos responden a la pura tradición belga de surrealismo y simbolismo, inaugurado por creadores como Khnopff, Dormont, Magritte y Delvaux.

Muchas de sus obras forman parte de colecciones privadas y museos de renombre internacional. En reconocimiento a su legado, un museo en el sur de Italia está dedicado exclusivamente a su arte, y desde este año (2024), una plaza en su localidad natal, Tiggiano, lleva su nombre. “Sus cuadros son pintados con la técnica de la témpera. Pinturas al huevo que Giotto había popularizado hace ya algunos siglos. Es una técnica muy díficil. Raros son los artistas que la utilizan. No se puede corregir ningún error contrariamente a las otras técnicas de pintura al olio y acrílico. Esto hacía que todos sus pensamientos, sus emociones estuvieran bajo control, absorbidos en su trabajo. Su subconsciente se exprimió en sus obras, hay heridas en casi todos sus dibujos y pinturas”, detalló su hija.



Su hija, Cristina Funes-Noppen, ha seguido una brillante carrera como escritora, pintora y diplomática. En el ámbito artístico, su estilo se caracteriza por una fuerte influencia étnica y chamánica. Este año, ha realizado exposiciones en Italia y Bélgica. “El año pasado he tenido una exposición en París y el lama Matthieu Ricard, muy cercano al dalái lama y hombre de muy profunda espiritualidad, inauguró mi exposición. Él también me declaró que de mis pinturas emanan ondas positivas y que son chamánicas. Así que ahora lo creo. Ojalá que sea así. Definiendo mi estilo:étnico-chamánico”, destacó la pintora que fue influenciada por la cultura de los bambaras.

El chamanismo es una práctica ancestral que se basa en la creencia de que los espíritus y fuerzas invisibles dominan el mundo visible y afectan la vida de los humanos. Los llamados "chamanes" son personas que se consideran dotadas de poderes sobrenaturales y que actúan como intermediarios entre el mundo espiritual y el mundo real. Aunque muchos se convirtieron al islam, la mayoría de los bambara mantuvieron su religión tradicional basada en el culto a los antepasados. Veneran a Ngala (a veces llamado Bemba) un dios creador y a varios dioses menores relacionados con el aire, el fuego, el agua y la tierra



“Como hija de diplomático, y yo misma diplomática, he vivido en varios países de culturas muy diferentes. Claramente, estas influenciaron también en mi arte, en particular los Bambaras y los Dogón de Mali han inspirado mi trabajo. No solo yo fui sensible a la expresión artística de estos dos grupos étnicos. Picasso y Giacometti, el escultor, fue inspirado por los Bambaras. El museo nacional de Bamako expone esculturas que parecen dos gotas de agua a las esculturas de Giacometti”, explicó la ex Comisaria Especial por el Desarrollo en Europa y ex embajadora en diversos países, incluido Argentina.

Curiosamente, el ilustre pintor Paolo de Matteis del Siglo XVII, uno de los artistas preferidos de la Casa de los Habsburgo y cuyas obras se encuentran en el Museo del Prado en Madrid, es antepasado materno de la familia. Probablemente, la genética y la herencia en el mundo de la pintura se trasladó desde muy pequeña. Sobre ello, Funes Noppen rememoró: “Cuando tenía 4 años y medio en Italia en la casa de mis abuelos todo el mundo hacía la siesta yo no. Tomé todos mis pinceles mis tubos de pintura y con mucho entusiasmo decoré los muros de la sala de estar de mis abuelos”.

"Una maravilla la muestra de María Noppen de Matteis y Cristina Funes-Noppen. La exposición en Vitriol reúne obras de María Noppen de Matteis, pionera del surrealismo belga, y su hija Cristina Funes Noppen , en una fusión única de dos generaciones. Obras icónicas, colaboración artística y homenaje a un legado incomparable. ¡Bravo!", felicitó Amalia Amoedo, nieta de Amalia Lacroze de Fortabat, destacada mecenas y coleccionista.