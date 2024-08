Arteba: las recomendaciones para ver en la feria de arte

“El 90 por ciento de las galerías son de nuestro país, con fuerte presencia federal, y como está pasando en todas las ferias internacionales, se están fortaleciendo más los mercados locales, Santa Fe, Rosario, Córdoba y también la región Norte del país está creciendo”, afirmó Larisa Andreani, presidenta de Arteba. Una vez más el arte se encuentra con la gente en una nueva edición de una de las ferias más destacadas de América Latina, superando las tres décadas de vigencia.

Arteba recibirá al público a partir del 30 de agosto hasta el 1 de septiembre, de 12 a 20 hs, en el Centro Costa Salguero, en un encuentro que promete una mayor afluencia de visitantes y de coleccionistas locales y de otros países. Sumándose “nuevos compradores, de todas las edades”, los mismos que, según Andreani, sorprendieron en la última edición.

La exhibición de este año, contará con obras de más de 400 artistas, representados por 65 galerías y espacios de 15 ciudades elegidas por un comité independiente, integrado por las curadoras Carla Barbero y Florencia Malbrán; Mora Bacal de Ruth Benzacar, Amparo Díscoli de Cosmocosa y Ricardo Ocampo de W.

Distribuida en dos sectores, la Sección Principal está vinculada a galerías establecidas y reconocidas por su trayectoria. También allí se ubica Utopía, espacio incorporado en el 2022, que incluye las producciones más recientes. Precisamente, Utopía es el lugar que visitan los coleccionistas para descubrir a los artistas del futuro. Entre ellos se definirán los ganadores del Premio en Obra, que el año pasado logró un record de recaudación de 13.800.000 pesos.

La Galería Palatina se encontrará en la Sección Principal de la muestra. Dolores Acuña, Carlos Bissolino, Carmelo Arden Quin, Delfina Bourse, Tulio de Sagastizabal, Juan Carlos Distefano, Nicolas Garcia Uriburu, Jose Gurvich, Eduardo Mac Entyre, Viviana Blanco, Lucrecia Orloff, Alicia penalba, Ignacio Valdez y Milton Kalbermatter, conforman el contingente artístico de la reconocida galería de arte.

“Tenemos una escultura de Distefano, “Figura acostada” (1972) que fue vendida la semana pasada, que es una belleza. Dos de los dibujos de Viviana Blanco, “A plena luz” (carbonilla sobre papel) y “Biofilia” (carbonilla y pastel sobre papel), fueron adquiridos por el Museo de Arte Moderno, como parte del Programa de Adquisiciones. Viviana Blanco está exponiendo en la muestra “Dibujar es crear mundo”, tiene una mega instalación”, detalló Josefina Coppa, parte de la dirección de Galería Palatina y sumó: “Ayer vendimos un Uriburu de los sesenta. Una de las joyitas de la galería. Hay que destacar el retorno de la galería después de muchos años”.

En el marco del Programa de Adquisición de Museos, se realizaron las primeras compras en la feria. Este programa, que busca apoyar la escena artística fomentando la adquisición de obras de arte contemporáneo por parte de los principales museos nacionales e internacionales, es posible gracias al compromiso de mecenas particulares. La participación de los museos internacionales cuenta con el apoyo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Entre los destacados estuvieron el Museo Provincial de Bellas Artes "Dr. Juan R. Vidal" adquiriendo “Super Carne”, de Carlos Alonso - Via Margutta; el Museo Sívori con “Fábrica de Arms”, de Lucrecia Lionti – Barro; Museo Nacional de Bellas Artes con Dos témperas sin título y Punto en boga de Rómulo Macció – Vasari; la Fundación Klemm con “Agujeros rojos grandes con moños”, de Valentina Liernur - Isla Flotante; el Guggenheim Museum con “Los mártires del Ocean”, de Santiago García Sáenz – Hache; y el Museo Nacional Reina Sofía adquiriendo “Yo (Cuando no te veo)”, de Alfredo Londaibere - Nora Fisch.

Dentro del Programa Zurich Matching Funds, cuyo objetivo es que cuatro museos argentinos puedan adquirir obras durante la feria se realizaron las siguientes compras: Museo Franklin Rawson con “Fade”, de Max Gómez Canle - W—galería; Sin título, de Federico Cantini – PASTO y “La magia del amor”, de Lulo Demarco - Jamaica ATR Gallery; el Museo Nacional de Bellas Artes obtuvo de la serie “Fueron al norte para llegar al sur”, de Graciela Sacco – Rolf; y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires compró “Simbiogénesis”, de Trinidad Metz Brea -Valerie’s Factory junto con “La cosa del arte”, de Joaquín Aras – PIEDRAS.

“El objetivo de arteba es fortalecer un mercado de arte sólido, basado en prácticas transparentes y profesionales. Desde la fundación, buscamos fomentar la adquisición de obras de arte provenientes de museos públicos y privados, estimular la producción artística contemporánea, promover el crecimiento del coleccionismo privado y establecer redes y colaboraciones que impulsen un ecosistema diverso y sostenible”, señaló la organización de la feria.

Además, por primera vez Zonaprop se suma a la feria con Vivir con Arte: curaduría para incluir obras en casa, un programa de asesoría para la adquisición de obras, que consistirá en recorridos personalizados en feria con el fin de fomentar y democratizar el acceso y la compra de arte contemporáneo. Por segundo año consecutivo, se entregó el premio al coleccionista de arte argentino, que resalta la dedicación y el impacto significativo del coleccionismo, destacando figuras relevantes que inspiran y contribuyan activamente al desarrollo del arte. En esta edición el galardón fue para Amalia Amoedo con el Premio al Coleccionismo 2024, siguiendo los pasos de Eduardo Constantini reconocido el año pasado.

“Arteba significa una difusión muy grande y una oportunidad mucho más grande. A través de Galería Popa me eligieron con estas esculturas que estoy presentando. Esta cuestión de ir de feria es algo que la gente le atrae, le parece atractivo y divertido, porque muchos van en familia. No solamente van coleccionistas o compradores, también van familias. Mucha gente curiosa, que no va a galerías de arte, por primera vez compra en Arteba, en Affair o en BADA”, confesó Claudio Roncoli. El artista que presentara sus tótems de metal y madera de dos metros, un proyecto que nació en México otorgando una visión crítica sobre el consumo masivo en desmedro de lo espiritual, sostuvo: “Participar tiene eso. Todos los días es una sorpresa. La gente que se acerca, la gente que quiere conocer al artista o al galerista. Mucha curiosidad”.

Los flamantes premios de este año sera el de Remax Collection, que otorgará cinco millones de pesos al mejor stand, con un comité conformado por Florencia Malbrán, Carla Barbero y Dotti Peñate Sosa –CEO de Remax Argentina y Uruguay, encargados de seleccionar la propuesta ganadora. Pinamar 2024, con un jurado compuesto por Eduardo Basualdo (artista), Florencia Batitti (curadora y crítica de arte), Martín Bodas (arquitecto y urbanista), Mónica Girón (artista y docente) y Enrique Shaw (director ejecutivo de Pinamar S.A.),que se definirá entre cinco seleccionados con una obra ganadora que se emplazará al aire libre en el nuevo vivero de la ciudad balnearia.

El principal patrocinador, Fundación Santander,contará con una instalación curada por Lolo&Lauti que muestra, a través de videos, la escena artística de los años 90, a través de la mirada del coleccionista Gustavo Bruzzone. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentará un stand institucional en donde se exhibirá obra del Museo Moderno correspondiente al Programa Moderno Federal, mientras que Banco Ciudad tendra su stand institucional en donde se exhibirá la obra de la artista Carola Zech.

El programa de performances se llevará a cabo con Fundación Williams, curado por Osías Yanov. La propuesta buscará tender un puente entre el underground de fines de los '80 y la cultura popular televisiva de los '90. Fundación PROA presentará su tradicional Isla de Ediciones, donde a partir de una selección de editoriales argentinas independientes, volverá a apostar por la materialidad del libro.El Ministerio de Cultura de CABA presentará una selección especial de obras de Gyula Kosice, Raúl Lozza y Juan Melé, entre otros, de la colección permanente del Museo Sívori. Además de las visitas guiadas bajo la curaduría de Laura Batkis.

“Seguimos apostando por el arte y por esta feria que es una bocanada de frescura y buena energía para participantes y público”, afirmó Julián Mizrahi, director ejecutivo de Galería Del Infinito, que tendrá un espacio con artistas de la talla de Le Parc, Lamborghini, Testa y Kosice. Por otro lado, Diego Obligado, director de Meridiano (Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo) añadió: “Un público cada vez más formado, que busca calidad y buen gusto”.