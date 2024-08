Semana del Arte: cuándo es y qué ver

Este año, la Semana del Arte se posicionó en el marco de una gran agenda artística con propuestas de calidad como Sach Estudios Abiertos, la feria de artistas BADA, la feria de arte contemporáneo ARTEBA y La Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, entre otros eventos, que tendrán lugar en el calendario cultural del fines de agosto a inicios de septiembre.

Además de los encuentros artísticos recomendados y avalados por su trayectoria. En la Semana del Arte otras propuestas, con inspiraciones originales y creativas, ofrecen una nueva mirada para apreciar las obras y conocer nuevos artistas emergentes. Dentro ese panorama, el segundo año consecutivo de AFFAIR genera una nueva propuesta de tipo de feria de arte, con características colaborativas, autogestionadas, a un costo accesible y con entrada gratuita.

“AFFAIR es una plataforma, y la feria un evento anual. Desde esta plataforma trabajamos para ampliar nuestra presencia, no sólo en la escena del arte visual contemporáneo, sino propiciando el cruce entre diferentes industrias y públicos”, destacaron los organizadores.

“En esta segunda edición de AFFAIR participan un total de dieciocho galerías, once de las cuales son galerías invitadas”, destacó Oli Martínez de TokonOMa, coorganizadora de la muestra, y añadió: “Este año como novedad sumamos el programa Infancias para niñas y niños de 4 a 10 años. En espacio taller, lúdico, donde los niños puedan compartir con otros su experiencia en la feria, donde estén contenidos y cuidados. Sabemos que para las y los artistas y galeristas que tienen hijos los días de la feria son complejos para organizar su actividad familiar. Este programa es un servicio para ellos y un espacio de aprendizaje y recreación para las familias que nos visiten”.

Desde el 29 de agosto al 1 de septiembre, la segunda edición de la feria se llevará a cabo en el entrepiso puesto en valor de las Galerías Larreta de la calle Florida. “Nosotros como grupo fundador y organizadores seguimos trabajando de la misma forma colaborativa, pensando en las galerías que se suman para esta nueva edición aumentamos los metros de trastienda, el programa Mi primer AFFAIR que en su primera versión era sólo un catálogo digital, este año contará con espacio propio de exhibición”, detalló Martínez.

El año pasado, en su primera y exitosa edición, la feria se realizó en el Polo Cultural Saldías. “Hoy nos enfrentamos al desafío del crecimiento y al objetivo de consolidar y posicionar a AFFAIR en la agenda de las ferias de arte contemporáneo de la Ciudad de Buenos Aires. Y es en este punto que confluimos, es donde enfocamos nuestros esfuerzos”, afirmó la referente de la Galería TokonOMa, que forma parte del team de galeristas conformados por Bárbara Echevarría, de Acéfala y Nacho Meroni de Wunsch (CABA); Gab Gabelich de Gabelich Contemporáneo de Rosario; María Belén Wonda de María Wonda, Tierra de Fernando Ferreyra de Córdoba y Sasha Dávila, (Córdoba y en Buenos Aires).

“Pensamos en el nuevo comprador y para eso creamos un programa que llamamos Mi primer AFFAIR, un catálogo de obras de arte en un rango de precios accesible, que le dé la posibilidad, a la mayoría de los visitantes, de poder acceder a esa obra que siempre recordarán como su primera compra. Este año para hacerlo más atractivo tendrá su propio espacio de exhibición dentro de la feria”, reveló Martínez y describió: “En esta nueva edición la curadora, Analía Solomonff, interactúa con once galerías invitadas que no participaron en la primera edición de AFFAIR y para las cuales el diseño mismo de la feria es un aprendizaje de cómo funcionar y organizarse fuera del espacio del stand por todos conocido. Este año en el entrepiso de las Galerías Larreta el diseño no es uniforme, hay espacios abiertos diseñados por el arquitecto Ariel Jacubovich que arman un recorrido, se integran en algunos de los locales, mientras otros se mantienen sin ninguna intervención o donde las protagonistas son las curvas”.

La Semana del Arte convoca a varios proyectos conceptuales y de varias disciplinas que se atreven en agosto a despegar y promover el encuentro estético. Anticipándose por algunas semanas a la agenda, Proyecto Orbital, curada por Florencia Battiti, inaugura su primer ciclo de muestras en Oda Arte, ubicado en el primer piso de Paraná 759, barrio de Recoleta.

“Orbital es el resultado de la convocatoria que realizó la galería, en mayo 2024 abierta a artistas de todas las disciplinas cuyas obras reflejen una sensibilidad hacia la búsqueda de nuevas formas de conexión con el entorno, tanto natural como cultural. El jurado estuvo integrado por Florencia Battiti, Rodrigo Alonso y Daniel Fischer”, destacó la organización.

“Se trata entonces, no solo de modificar hábitos de vida y consumo, sino, fundamentalmente, modificar nuestra sensibilidad en relación con nuestro entorno y hacia nosotros mismos, el arte asume un papel crucial dada su inagotable capacidad de reeducar nuestra sensibilidad y de descifrar posibilidades que no se conformen únicamente con lo probable (que solo nos permite ver lo que ya conocemos) sino que apunte a extender los límites de lo imaginable.

Para esta primera convocatoria hemos seleccionado, junto a Rodrigo Alonso y Daniel Fischer a doce artistas provenientes de todo el país cuyas poéticas reflejan una búsqueda hacia nuevas formas de hacer, conocer y sentir la vida en nuestro planeta. De esta manera, Proyecto Orbital aspira a que, desde su dimensión sensorial, estas producciones artísticas actúen, quizás, como un régimen emancipatorio”, explicó la curadora Florencia Battiti.

La galerista Laura San Martín, directora de Proyecto Orbital, destacó: “Tuvimos muchísima repercusión y muy buena acogida por parte de los artistas, que aplicaron un montón. Si bien hubo un jurado que eligió a los doce. Nos quedó en carpeta una gran cantidad de artistas que nos llega a interesar. Eso es lo bueno, a través de estas convocatorias se dan a conocer y hay propuestas muy interesantes”. Los seleccionados por la Galería Oda, espacio que forma parte de la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, son: Betina Prieto, Carolina Arias, Ezequiel Verona, Fernando Sucari, German Álvarez, Inés Szigety, Laura Dalton, Lisa María Giménez, Lucia Amatista, Colectivo Los Cabezudos, Nahuel Santiago y Melina Lo Bue.

Una de las más originales exposiciones de arte, con inspiraciones esotéricas y encriptadas, y con una temática pocas veces abordadas en espacios de arte porteños lo ofrecerá VITRIOL a partir del 16 de agosto, en su sede de Juan Domingo Perón 1253, con “El eterno aprendiz Pinturas, objetos e instalaciones”, a cargo del artista Pedro Cuevas.

“Pocas personas pueden vivir sin ser atravesadas por el símbolo, el rito o el mito, simplemente porque nadie vive su vida linealmente. Son estas tres instancias las que nos permiten acceder a los misterios de la existencia, al amor, a la muerte y al sentido que le damos a la vida. De esto tratan las obras de Pedro Cuevas, de símbolos universales y eternos de variadas tradiciones, especialmente la masónica”, detalló Julio Sánchez Baroni, curador de la muestra.

Los masones fueron los albañiles medievales de las catedrales góticas, aquellos hombres hoy continúan reuniéndose para luchar por valores fundamentales como la fraternidad, la igualdad y la libertad. Pedro Cuevas es Maestro Masón y en sus obras están los mismos símbolos que subyacen en el plano de la ciudad de La Plata, en el damero de muchas tumbas de la Recoleta, en la letra inicial del Ascensor del Palacio Barolo y en tantas más.

“En un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires (c.1871), de Juan Manuel Blanes, aparece retratado el Dr. Roque Pérez que en 1857 fundó la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. En este óleo solo los masones podrán leer el gesto secreto del médico Manuel Argerich que se acerca a la mujer yacente. Del mismo modo, en la obra de Cuevas hay quienes podrán interpretar símbolos universales y otros los masónicos”, advirtió el Baroni.

La exposición se puede visitar de lunes a viernes de 12 a 20 horas, y sábados de 12 a 18 horas, y su despedida será viernes 6 de septiembre de 2024, 19 hs. Hay un vínculo antiquísimo entre masonería y arte, y El eterno aprendiz, la muestra de Pedro Cuevas en VITRIOL, es la primera en la historia del arte argentino en que un artista se revela abiertamente como masón. “Vivir sabiendo nos permite crecer, aprender y evolucionar, ayudándonos a enfrentar nuestros miedos y limitaciones, y así poder buscar respuestas a preguntas que antes no nos planteábamos, convirtiéndonos en mejores humanos. "El Eterno Aprendiz" presenta una visión profunda y atractiva sobre la complejidad de la mente, invita a la reflexión y al autoanálisis, destaca la búsqueda de significados y la importancia de lo desconocido en la exploración de nuestra conciencia”, describió Cuevas.

Por último, Peabody anuncia la primera edición del premio a las artes. La iniciativa de Dante Choi, representante de la reconocida compañía, busca dar visibilidad y distinguir el talento de jóvenes que representan una promesa para la cultura nacional. En el marco del vigésimo aniversario de la reconocida marca de electrodomésticos, la firma crea el certamen “Premio Peabody a las Artes”, demostrando su compromiso y visión sobre la importancia de la cultura en la definición de una sociedad. Y elige como temática para su lanzamiento la música, dado que la misma representa un lenguaje universal que une culturas y transforma vidas.

La edición 2024 convoca a jóvenes profesionales o amateurs de la música académica, y en particular el canto lírico. A lo largo de la historia, el canto es una expresión artística de gran belleza y complejidad. A través de la voz humana, los compositores han plasmado sus emociones más profundas, contando historias que han trascendido el tiempo y las culturas. Quienes deseen participar pueden inscribirse, de forma gratuita, desde el 1 de julio hasta 1 de septiembre hasta las 12 hs en https://premiopeabodyartes.com.ar/ La semifinal será el 26/11 en la Sala Argentina del CCK y la final el 28 de noviembre en el Auditorio Nacional de dicho espacio.