Joe Whale: el chico que paso de ser sancionado en clase a estrella de Nike

En la niñez, y más que nada en el colegio, distraerse era la tarea más fácil de hacer y muchas eran las maneras de lograrlo: una de ellas era dibujar. A una edad tan temprana, todo esto es visto como una simple manera de que pase el tiempo más rápido y olvidarse de lo que dice el profesor en la clase. ero para Joe Whale, el dibujo era algo más, era su forma de ver las cosas.

Con apenas 9 años de edad, el niño inglés fue sacado de su clase por dibujar garabatos durante horas, todas las clases sin importar la asignatura. Los padres de Joe, al hablar con el director del colegio y entender la situación, en vez de retar a su hijo, tomaron una decisión que le cambiará la vida: anotar al pequeño Joe en un curso extraescolar de arte y dibujo de su colegio. A partir de esto, la vida de Whale y su familia cambió por completo.

Joe comenzaba sus clases de arte con mucho entusiasmo, ya que por fin iba a tener un espacio donde expresar sus ideas y compartir con otros técnicas de dibujo. En poco tiempo, tanto sus compañeros como su profesor, vieron que los dones de Whale no eran comunes para su edad, y que su talento era algo único e increíble. Lo que no imaginaban era que terminaría siendo contratado nada más y nada menos que por Nike.

Llegada a los medios

Con apenas 11 años, el pequeño Joe seguía dibujando sus garabatos e impresionando a quien los viera, pero pocos eran los que lo conocían a él y a su arte, principalmente su familia y amigos. Fue entonces cuando, uno de sus profesores de arte, le pidió si podía subir a sus redes sociales uno de los dibujos de Joe, con el aval y el nombre de este, sin dudarlo, Joe aceptó. En apenas días, el garabato había sido visto por miles de personas, y el profesor le sugirió crear una página de Instagram donde publicar sus trabajos, con el objetivo de llegar a más personas y compartir su arte. Habiendo sido creada en octubre de 2019, @thejoewhale tiene más de 150 mil seguidores y cientos de trabajos subidos y aclamados por el público. Debido a su edad y las reglas de Instagram, esta cuenta es administrada por su padre. Como curiosidad, uno de sus trabajos publicados este año (el 13 de mayo más precisamente), es El Obelisco de Buenos Aires intervenido por los garabatos de Joe, dándole un toque muy original y distinto del que vemos todos los días en la 9 de Julio.

El Obelisco, hecho por Joe Whale. @thejoewhale en Instagram.

“Llevo dibujando y pintando desde los tres años y el arte ha sido una parte muy importante de mi vida: dibujaba, pintaba y hacía manualidades cada vez que podía y eso no ha cambiado hasta hoy”- dice Joe en una entrevista de hace varios años- “Me encanta el arte desde que tenía 4 años, pero comencé a dibujar en un estilo de garabatos y dibujos animados a los 6 años y me encanta cuando hago garabatos, me siento como la persona más feliz del mundo porque puedo expresarme plenamente, ya que no existe el bien o el mal en el arte” es una de las frases que mejor resume el sentimiento de Joe por el arte y sobre todo, por los garabatos, que son el motivo de su apodo “The Doodle Boy” (El chico de los garabatos en inglés). Principalmente, dichos garabatos son de monstruos, comida y extraterrestres.

Cuenta de Instagram de Joe Whale "The Doodle Boy" @thejoewhale.

Colaboraciones, página web y línea de ropa.

Para 2021, The Doodle Boy ya era un fenómeno en todo el mundo del arte, pero principalmente, en su país natal, Inglaterra. Muchísimos fueron los medios de comunicación que contaron su historia y le dieron una mayor visibilidad. Diarios, radios y programas de televisión alabaron a Joe por su dedicación y amor al arte, lo que hizo que muchas marcas vieran oro en los garabatos de Joe. Todo esta repercusión hizo que Joe Whale y su familia creasen la página https://www.thedoodleboy.com/ , donde se muestran sus trabajos, se venden algunos de ellos, además de una línea de ropa hecha en base a sus garabatos. La página está disponible en varios idiomas (entre ellos, en español), cuenta con varias monedas habilitadas para comprar sus trabajos, y además tiene sección donde se muestra en videos a The Doodle Boy haciendo sus murales tan aclamados.

Trabajos de Joe Whale en su pagina: https://www.thedoodleboy.com/

La primera gran colaboración, curiosamente, no se dio con una marca de ropa o para niños, sino más bien, con la cocina: El restaurante Number Four de la ciudad de Shrewsbury, tiene en sus paredes, garabatos de “The Doodle Boy”. Al ser uno de sus dibujos más recurrentes la comida, la firma aprovechó esto para tener un estilo único en su interior, pero para Joe Whale, aún faltaba la mejor. El año pasado, en el 2022, un mural de Joe donde había unos niños divirtiéndose y jugando entre sí, captó la atención de una de las marcas más importantes del mundo. Con un océano de por medio, la estadounidense Nike puso su ojo en The Doodle Boy, ofreciéndo un contrato para la fabricación de una línea de calzado. Hace apenas semanas, se confirmó que para 2024 saldrá el primer par de esta colaboración, llamada “The Doodle Boy x Nike", la cual está siendo muy esperada no solo por el público del dibujo de Joe, sino por los amantes de las zapatillas de Nike.

The Doodle Boy con sus zapatillas Nike Jordan intervenidas por el mismo

Joe Whale, “The Doodle Boy” es un fenómeno del arte y del internet, pero también es un ejemplo para muchos niños y jóvenes de todo el mundo. Cuando algo nos gusta, nada más importa, hacer lo que uno quiere siempre es lo mejor, y que, con esfuerzo y dedicación, se puede conseguir todos nuestros sueños. De la nada, a la gloria.