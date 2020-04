Barbijos: uno hecho en casa no garantiza protección total

En los últimos días, las calles se han visto mucho más pobladas por gente (algo no del todo bueno en vista del aislamiento preventivo obligatorio dispuesto por el gobierno nacional), y muchas de esas personas llevan ahora la cara cubiera o semicubierta con barbijos. Barbijos y mascarillas de tipo, quirúrgico o hechos en casa, con colores y telas de lo más variadas. El problema es que si el barbijo fabricado en casa no cumple con ciertos requisitos no es una protección y la persona que lo una, convencida de que sí está poniendo una barrera extra entre el coronavirus y ella, puede llegar a relajar otros elementos de cuidado probados, como el manenimiento de la distancia social, el lavado frecuente de manos y la limpieza de las superficies.

“Dado que la disponibilidad de barbijos quirúrgicos es limitada, existen alternativas para generar herramientas de uso comunitario como cobertores de tela. Si bien los barbijos caseros no son equivalentes a barbijos quirúrgicos, estos últimos son suministros críticos que deben continuar reservados para los trabajadores de la salud y todos los que se encuentran en la primera línea de atención a la población, que por el alto riesgo que enfrentan, son la prioridad”, explica el Ministerio de Salud en su página web. Y como para despejar dudas, agrega: “Cada miembro del equipo de salud que contrae COVID-19 no solo se expone a riesgo de complicaciones, sino también que debe abandonar el trabajo por varias semanas, lo que debilita la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente al avance del virus”.

¿Qué tiene que tener un tapabocas o barbijo para ser eficaz? De acuerdo con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, tienen que estar confeccionados con telas quirúrgicas, tener mínimo dos, recomendable tres y si es posible cuatro capas, brindar un espacio suficiente para dejar respirar a la persona que lo porta y garantizar una resistencia a las salpicaduras de micro y macro gotas que pudiera expeler una persona infectada al toser o estornudar.

Además, el Ministerio de Salud aconseja a las personas que “a la hora de confeccionarlos, es importante que se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara; estén asegurados con lazos o elásticos para las orejas; se puedan lavar y secar a máquina sin daños o sin modificar su forma”.

En el caso del personal sanitario o de familiares que esté en contacto con personas enfermas de Covid-19 es imprescindible que el barbijo utilizado sea uno reglamentario, para poder garantizar su calidad y, por ende, que autorizados por la ANMAT.

Características generales para no dejarse engañar, en tiempos en los que los barbijos son un recurso finito e indispensable:

Que la tela no sea tejida. Son productos de polipropileno (PP). La estructura textil producida por entrelazado de fibras y/o filamentos continuos consolidados por medios mecánicos, químicos, térmicos o sus combinaciones puede ser: SBPP (Spunbond polipropileno): Tela producida por proceso Spunbonding; MB (Meltblown polipropileno) : Filtro producido por proceso Meltblown; SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond): Tela compuesta por tres capas unidas por un proceso térmico, dos externas de Spunbond y una intermedia de Meltblown. Es una barrera contra bacterias y otros agentes contaminantes, en combinación con alta eficiencia de impermeabilidad. Su rotulado deberá regirse por los requisitos de Anexo III B de la Disposición ANMAT 2318/02 to 2004. Tres características técnicas muy relevantes:

Eficiencia filtrante contra las bacterias (bfe/BFE), expresada en % : define la capacidad filtrante de los barbijos; a mayor valor, mayor será la capacidad filtrante.

Resistencia a la respiración: define la dificultad de respirar a través del Barbijo; a menor valor, menos será la dificultad de respirar (< x Pa / cm2).

Resistencia al splash (salpicaduras): define la resistencia contra las salpicaduras que puedan surgir; a mayor valor, mayor será la protección (> x mmHg).

En base a los resultados de esta evaluación, pueden distinguirse tres niveles cualitativos:

Tipo 1 Básica (atención en sala) – 2 Capas.

Tipo 2 Clase I (prestaciones estándar) – 3 Capas.

Tipo 3 Clase II (prestaciones de Alto Rendimiento o elevado riesgo de infección debido a la duración o intensidad de la intervención) – 3 o 4 Capas. Fabricado con materiales que retienen partículas ultrafinas, aplicado generalmente para Influenza o tratamiento infectocontagioso. Estos se subdividen en barbijo y mascarilla.

En cuanto a las características operativas con las que debe contar el barbijo: ser desechable (uso 1 vez); no irritar (libre de látex); ser sencillo de colocar y tener determinada capacidad de filtrado:

partículas gruesas de 3 a 8 micras, partículas finas de 0 a 3 micras, partículas ultrafinas menor a 0,3 micras.

Más detalles, en https://www.argentina.gob.ar/noticias/barbijos-y-mascarillas

por R.N.