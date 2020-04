Chacabuco chequea la capacidad de oler: por qué es importante

Controlar si una persona puede oler bien los aromas a su alrededor o no. Como método para detectar una potencial infección por el coronavirus causante de la pandemia del síndrome respiratorio agudo Covid-19 podría sonar exótico, aunque no lo es y está basado en evidencia científica recolectada hasta la fecha. La ciudad bonaerense de Chacabuco es el primer municipio del país que ha puesto en marcha este tipo de controles en los accesos a la ciudad.

El método es sencillo. Además de identificar el número de patente de un auto, tomar los datos del conductor y de sus acompañantes y controlarles la temperatura, se les entrega un cartón con tres posibles fragancias para que huelan: vainilla, pino y lavanda. Si las personas detectan dichos aromas es factible eliminar uno de los posibles síntomas de Covid-19: la anosmia o falta de olfato. De acuerdo con el intendente de la ciudad, que es pediatra, Víctor Aiola, si una persona no huele la sustancia de la que está impregnada la muestra, se activa el protocolo por posible infección con el coronavirus SARS-Cov-2.

“Reportes de Reino Unido, Corea del Sur, Italia, España, Francia y Alemania indican la presencia de casos de personas con pérdida olfatoria (anosmia) como uno de los síntomas de inicio de la enfermedad Covid-19”, adelantaba a NOTICIAS el 23 de marzo Stella Maris Cuevas, Médica otorrinolaringóloga, experta en olfato y alergista “Además, asociaciones como la Sociedad Británica de Rinología y la Sociedad Francesa de Otorrinolaringología ya han realizado consensos sobre la aparición de dicho síntoma en etapas tempranas de la enfermedad en pacientes con test positivos para Covid-19”, explicaba Cuevas.

“En nuestra región ya desde marzo tenemos detallados casos similares de pacientes presencia de test positivo y pérdida olfatoria. Los pacientes indicaron antecedente de un viaje familiar a Europa, con cinco personas. A su regreso entraron en aislamiento de inmediato -relata Cuevas, también miembro fundadora de GELPO, Grupo de Estudio Latinoamericano de Patología Olfatoria-. El día 11 de marzo, tres de ellos notaron la falta de olfato y de gusto. Esto motivó el aviso al Ministerio de Salud de la Ciudad de Corrientes. Luego de recabar los antecedentes, se realizó la prueba de detección para coronavirus a todos los integrantes de la familia. El día 20 de marzo se obtuvo el primer resultado positivo”.

Tener la capacidad de oler o no oler es importante porque los estudios demuestran que entre un 30 y un 66 por ciento de las personas que no presentan síntomas y sí están infectadas con el coronavirus pandémico, pierden el olfato. Tal es la importancia del síntoma que en Francia las personas que informan una disminución dramática en su capacidad para oler son tomadas como positivas para coronavirus. En Israel, científicos del Instituto Weizmann, en colaboración con Wolfson Medical Center en Holon, desarrollaron SmellTracker, una plataforma online que permite el autocontrol del olfato para detectar los primeros signos de Covid-19.

Basado en un algoritmo, la prueba de olor online guía a los usuarios sobre cómo mapear su sentido del olfato usando cinco olores comunes que suelen estar en los hogares, como especias, vinagre, pasta de dientes, extractos de aroma y manteca de maní. La prueba dura cinco minutos.

En Corea del Sur hace un par de semanas que militares estadounidenses comenzaron a aplicar un test que consiste en una “prueba del vinagre" a las personas que visitan la guarnición del ejército en Daegu, el centro del brote de coronavirus en ese país asiático. “Hablé con el el doctor Aiola y me parece perfecto que esté utilizando esas sustancias elegidas. Porque el vinagre es un buen indicativo para posible enfermedad por el coronavirus debido a que va al trigémino y a nosotros eso no nos importa ahora. Lo que nos importa es poder determinar cómo está el sistema olfatorio de la persona, si huele o no huele. El trigénimo solamente colabora, captando aromas como el amoníaco, la lavandina, o indica sensaciones que provocan los olores de sustancias. Sin embargo el sistema olfatorio en sí mismo nos brinda indicios de contagio. Por eso mi consejo es hacer el control lo más sencillo posible. Usar pocos olores, como la vainilla, el coco, por ejemplo”, describe Cuevas.

¿Cómo puede una persona que tiene algún síntoma saber si su olfato está alerta? Oler su propio

perfume y comer algo que tenga en la heladera: si no puede olerlo al primero, o no le siente el gusto al alimento, si lo encuentra desabrido, entonces puede haber un problema. No alcanza con decir que algo es dulce, salado, ácido o amargo. Hay que probar si algo que uno come le resulta rico, delicioso, o no.