**** Cruella es una película de superhéroes. Cruella es un melodrama trágico. Cruella es una comedia de aventuras. Cruella es una película de robos sofisticados. Cruella es una comedia familiar con perritos. Cruella es un musical pop. Cruella es todas esas cosas y ninguna de ellas del todo: es el objeto audiovisual por excelencia de estos tiempos. Tan saturado de todas las formas digeridas y digeribles que el entretenimiento global nos ha dado en los últimos años. Es puro reciclaje, pero uno autonconsciente.

No por nada todo ocurre en el mundo de la moda: la joven Estella tiene dos fines, vengar a su madre y triunfar como una diseñadora que rompe todos los lugares comunes que representa su némesis y complemento, la Baronesa. Y no por nada, las batallas entre la heroína disfrazada y la enemiga decorada, salvo la final, son desfiles o performances de pura moda.

Solo cuenta la imagen. Pocas veces el respeto a las normas de un comité genera algo tan fuera de lo común como un filme de Disney donde podemos escuchar I Wanna be Your Dog, Whole Lotta Love o Sympathy for the Devil como quien escucha One Day My Prince Will Come. Como diría Prince, Sign´O the Times.