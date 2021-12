Ficciones gamer producidas para televisión

Hollywood comenzó a utilizar a la televisión como una manera más eficaz de adaptar los videojuegos, después de una historia de fracasos cinematográficos.

Las adaptaciones cinematográficas de videojuegos han sido comunes en Hollywood durante las últimas dos décadas, pero en su mayor parte han sido ridiculizadas constantemente por los críticos y han fracasado en la taquilla.

La película de videojuegos más reciente, "Resident Evil: Bienvenido a Raccoon City" (de la saga más exitosa en la pantalla grande), ha recaudado solo US$ 14 millones en Estados Unidos, y US$ 25 millones en todo el mundo, y recibió una calificación de crítica de Rotten Tomatoes del 30%.

Cierto que ha habido algunos éxitos como "Sonic the Hedgehog" (que tendrá secuela en 2022) y "Pokemon Detective Pikachu", las dos dos películas de videojuegos más taquilleras en los Estados Unidos con US$ 149 millones y US$ 144 millones respectivamente. Pero hubo muchos más errores que aciertos.

Eso no significa que Hollywood haya terminado con las películas de videojuegos. "Uncharted" de Sony llegará a los cines el próximo año, y Eli Roth (director de “Hoste”) está haciendo una película "Borderlands". Pero la industria también está comenzando a ver el potencial de las adaptaciones televisivas como nunca antes.

Proyectos. Las ventas de juegos alcanzaron un récord de US$ 57 mil millones en 2020, según un informe de la firma NPD. Solo la franquicia de videojuegos "Halo" ha ganado US$ 6 mil millones desde que se lanzó el primer juego hace 20 años, sin incluir la última actualización, "Halo Infinite", que se lanzó el miércoles pasado. Y el jueves, Paramount + lanzó el primer trailer de su próxima serie de televisión "Halo", el título más importante hasta el momento en la plataforma del grupo Viacom.

Mientras tanto, Netflix, que acaba de lanzar “Arcane” y la nueva temporada de “The Witcher”, tiene en carpeta las series de "Assassin's Creed" y "Resident Evil". HBO se apunta con "The Last of Us", y Amazon con "Fallout", mientras busca un acuerdo para hacer una serie de sobre "Mass Effect", la exitosa saga de juegos de rol de ciencia ficción, según informó recientemente la productora Deadline.

"Si vas a contar una historia tan desarrollada como 'Mass Effect', la televisión es la forma de hacerlo", marcó a Insider Mac Walters, el director del proyecto de "Mass Effect: Legendary Edition", durante una entrevista reciente. "Hay una forma natural en la que encaja bien con el contenido episódico", explicó.

Walters contó que una película planeada de "Mass Effect" fue descartada hace una década porque los productores no lograron rehacer la historia eficazmente. Un reflejo de por qué la industria de los videojuegos ve a la televisión como el mejor medio para realizar adaptaciones.

Mundos. "Jugamos nuestros juegos favoritos durante cientos de horas", apuntó Christian Linke, el showrunner de la serie de Netflix "Arcane". "Las películas no hacen justicia a la experiencia cuando solo te quedas en ese mundo durante dos horas”, agregó quien es también el director creativo de Riot Games.

“Arcane”, llegó al Top 10 de Netflix en 83 países de todo el mundo desde su lanzamiento a principios de este mes. Los creadores, Alex Lee y Christian Linke, aseguran que los apasionados fanáticos del juego han ayudado a “Arcane” a tener éxito donde otros proyectos de juego a pantalla han fracasado. Y cuentan que el objetivo de convertir al videojuego en una serie de televisión fue para "profundizar en las historias de estos personajes".

La historia sigue a las hermanas Vi y Jinx, que se encuentran en bandos opuestos de una guerra. "Buscamos comprender qué los convierte en personas más allá de lo que los convierte en guerreros. La audiencia siempre tuvo estas preguntas, ¿qué pasó entre ellas? Son hermanas rivales en nuestro juego, pero ¿cómo terminaron así?".

Vi y Jinx son figuras centrales de uno de los videojuegos más populares del planeta: “League of Legends”, conocido simplemente como “LOL”, que cuenta con una comunidad de 180 millones de jugadores en todo el mundo (de los cuales 120 millones están activos, cuadruplicando su alcance en un lustro). Un juego que solo en 2020 recaudó unos 1.750 millones de dólares según Statistas.

En masa. Los derechos de “Mass Effect” acaban de ser adquiridos por Amazon Studios y la tripulación del Normandy estaría atracando en Prime Video en un futuro no muy lejano. La directora de Amazon Studios, Jennifer Salke, anunció que la compañía está llegando a un acuerdo con Electronic Arts para desarrollar en 2022 una serie de televisión basada en la exitosa serie de videojuegos de rol y ciencia ficción, creados por BioWare. Como en el juego, el comandante Shepard deberá liderar a su equipo para ir resolviendo misterios antiguos y salvar la galaxia de la amenaza de los Reapers, una antigua raza de máquinas inteligentes empeñadas en aniquilar todo tipo de vida.

El primer juego de Mass Effect llegó a las tiendas en 2007 y, desde entonces, la franquicia se ha convertido en uno de los games más populares del mercado. El universo Mass Effect contiene la trilogía original, que sigue a los mismos personajes a lo largo de cada aventura, y un spin-off, “Mass Effect: Andromeda”, que se lanzó en 2017.

BioWare también adelantó recientemente un nuevo juego de la serie, después de lanzar “Mass Effect: Legendary Edition” a principios de este año, que combina los tres primeros juegos de Mass Effect.

La serie de “Mass Effect” no será la primera incursión de Amazon en las adaptaciones de videojuegos. El año pasado, Amazon Studios anunció una serie basada en la serie de juegos “Fallout” de Bethesda, que cuenta con los creadores de “Westworld” (HBO), Jonathan Nolan y Lisa Joy como productores ejecutivos.

Amazon también ha incursionado en la ciencia ficción con “The Expanse”, una popular ópera espacial, y la comedia de superhéroes, “The Boys”.

Tendencia. Aparte de los exitosos dibujos animados para niños como “Pokémon” o “Angry Birds”, los programas para adultos que se basan en juegos han tenido dificultades para abrirse camino. En la última década, intentos como “Halo: Forward Unto Dawn”, “Street Fighters: Assassins Fist” y “Dragon Age: Redemption”, se lanzaron en línea, pero no dejaron una impresión duradera.

“Fue un acto de fe permitir que se hiciera 'Arcane', especialmente debido a estos otros fracasos”, reconoce Alex Lee. “Y siempre es un desafío mantener felices a los fanáticos mientras se presenta un videojuego instalado a una nueva audiencia”, agrega.

Para Christian Linke, “durante mucho tiempo, fue un poco como si Hollywood estuviera mirando a través de la ventana desde el exterior y dijera: 'Hay algo especial que está sucediendo allí, pero tenemos que averiguar qué es'". Para el especialista en videojuegos, las fallas anteriores se debieron a que los creadores cedieron sus licencias a los estudios de cine en lugar de participar en el proceso (algo similar pasó con los cómics de Marvel). "Ahora estamos llegando a un punto en el que los videojuegos han madurado lo suficiente, y personas como nosotros, personas que vienen del estudio y del juego, crecieron y ahora tienen la experiencia suficiente para probar algo tan ambicioso como esto, el salto a una historia de ficción que atraiga a otros públicos". Del otro lado, con el aumento de transmisión en los últimos años, las empresas de medios compiten por una propiedad intelectual bien establecida para atraer suscriptores, algo que la industria de los juegos ofrece en abundancia.