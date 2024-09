La vuelta al cine europeo y de autor

Después de su exitosa primera edición en Latinoamérica del año pasado, MUBI Fest regresa y se extiende a un total de nueve ciudades a nivel global, incluyendo Bogotá, Buenos Aires, Chicago, Ciudad de México, Estambul, Manchester, Milán, Santiago y São Paulo. Del jueves 12 al domingo 15 de septiembre, el evento llegó a Cine Arte Cacodelphia con una programación de 20 títulos.

Destaca en la premiere argentina de “La Sustancia”, dirigida por Coralie Fargeat, que se estrenó mundialmente en el 77º Festival de Cine de Cannes, donde fue ovacionada y aclamada, ganando el premio al Mejor Guion. Protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid, el film le da la vuelta a la cultura de la belleza tóxica con una fábula que habla de “cuidado con lo que deseas”.

La programación incluye también clásicos de culto de directores renombrados como Andrei Tarkovsky, Aki Kaurismäki, y Wim Wenders. Además, se presentarán títulos nominados y ganadores de los premios Oscar, así como películas nuevas que están recorriendo festivales de cine este año.

También destacan las charlas con los directores argentinos Martín Rejtman y Rodrigo Moreno, acompañando las proyecciones de “La Práctica” y “Los Delincuentes” respectivamente, así como una master class de guión dictada por Laura Citarella, autora de “Trenque Lauquen”, presentada por FILBA, sumado a una proyección gratuita al aire libre de “Días Perfectos” de Wim Wenders en la emblemática avenida peatonal Roque Sáenz Peña.

Por supuesto, los clásicos infaltables del cine europeo serán parte de la programación. “Paris, Texas" de Wim Wenders, (Alemania Occidental, Francia, 1984); “Ariel” de Aki Kaurismäki, Finlandia, 1988);); "El sacrificio" de Andrei Tarkovsky, (Suecia, Francia, 1986) y “La chica de la fábrica de fósforos” de Aki Kaurismäki, (Finlandia, 1990), estarán proyectados en pantalla grande.

Además de los nombrados, las cintas que participaran del encuentro cinéfilos son: “Caminos Cruzados” de Levan Akin, (Suecia, Turquía, 2024); "Casa Roshell" de Camila José Donoso, (México, Chile, 2017); "Dahomey" de Mati Diop, (Francia, Senegal, 2024); “Drive my car" de Ryusuke Hamaguchi, Japón, 2021); “El repartidor está en camino” de Martín Rejtman, (Argentina, Portugal, 2024); "Fallen Angels" de Wong Kar Wai, (Hong Kong, 1995); “Evil does not exist” de Ryusuke Hamaguchi, (Japón, 2023); "Motel destino" de Karim Aïnouz, (Brasil, Francia, 2024); "Mullholland Drive" de David Lynch, (Estados Unidos, Francia, 2001); "Oldboy"de Park Chan-wook, (Corea del Sur, 2003); "Titane" de Julia Ducournau, (Francia, Bélgica, 2021) y “Un movimiento extraño” de Francisco Lezama, (Argentina, Francia, 2024).

Por otro lado, el 26 de septiembre de 1924 nacía el protagonista de La Dolce Vita (Italia, 1960) un actor italiano que haría historia en el cine universal. A lo largo de cuarenta años, trabajó con destacados directores, dejando un legado perdurable en el cine mundial. Encantador, luminoso, elegante por naturaleza, único y dulce, Marcello Mastroianni fue un ícono en todo el mundo como representante de una época.

A partir de los años sesenta estuvo entre los más grandes intérpretes italianos y fue uno de los más reconocidos y apreciados en el extranjero, especialmente por sus papeles en las películas de Federico Fellini y por las que protagonizó junto a Sophia Loren. También se lo recuerda junto a los grandes de la comedia italiana como Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman y Nino Manfredi.



En su carrera realizó 146 películas, fue nominado tres veces al Oscar como mejor actor por "Divorzio all’italiana", "Una giornata particolare" y "Oci ciornie" y ganó numerosos premios como los Globos de Oro, Premios BAFTA, David di Donatello, Nastri d’argento, Globi d’oro y Ciak d’oro, entre otros. A un siglo de su nacimiento la muestra curada por Adriano Bruzzese y Nestor Saied rinde homenaje al inolvidable actor italiano.

Por ese motivo, el lunes 16 de septiembre a las 19 hs, se inaugura la muestra de fotografías y afiches de películas de Marcello Mastroianni en el hall de las salas de cine del Centro Cultural San Martín. “Ciao Marcello” es el título del evento que se llevara a cabo de miércoles a domingos, de 15 a 21 h, hasta el 29 de septiembre, con entrada libre y gratuita, organizado por el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires en colaboración con la Società Italia Argentin y el Centro Cultural San Martín.



Además, el 26 de septiembre a partir de las 19 hs, en la Sala Manuel Antin del centro cultural ubicado en Paraná al 310, se proyectará de manera continua una selección de entrevistas a Mastroianni, emitidas por la RAI, que permitirá profundizar más de cerca sobre el inconfundible estilo del actor.