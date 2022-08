Chau Brad Pitt: Del Oscar al retiro, y el top 5 de escenas sexys

Desde sus comienzos en la serie "Dallas", a mediados de los ochenta, hasta el estreno de "Tren bala", Brad Pitt sigue condimentando la pantalla grande no sólo con sus actuaciones, pero también con su sex appeal, el que lo llevó a ser una de las estrellas más requeridas de Hollywood.

Sin embargo, en sus ultimas declaraciones, el actor de “Fightclub" (El Club de la Pelea), comenzó a adelantar su retiro. "Estoy viejo. Ya no soporto las largas horas de filmaciones nocturnas... ya no recuerdo la primera regla del 'Club de la Pelea'", bromeaba el actor hace un año (Ndr: La primera regla del Club de la Pelea es: Nadie habla sobre el Club de la Pelea. La segunda regla del Club de la Pelea es: Ningún miembro habla sobre el Club de la Pelea).

Brad Pitt ganó un Oscar en 2020 por su actuación en "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino, está al frente de una importante productora, y estrena "Bullet Train" ("Tren bala") de Sony. Sin embargo, el actor de 58 años no está preparándose para una especie de resurgimiento tardío de su carrera. Todo lo contrario. En declaraciones a la revista GQ, Pitt aseguraba que su carrera cinematográfica está llegando a su fin.

“Estoy en mi último tramo, quizás este sea mi último semestre”, sentenció Pitt, que a fin de año estrenará "Babylon", que se centra en figuras de la industria que se adaptaron a la transición del cine mudo al sonoro, justo para clasificar a los Oscar (junto al director de "La La Land", Damien Chazelle, y Margot Robbie).

Pitt ha marcado que seguirá vinculado a la industria como productor y quizás en algún momento como director, a través de su usina de cine y series, Plan B, que tiene por delante los estrenos de "Blonde", con Ana de Armas como Marilyn Monroe; y "Women Talking", protagonizada por Rooney Mara y Frances McDormand, dos mujeres menonitas que se unen contra sus violadores. Films de corte feminista, signo del recambio no solo tecnológico, pero también discursivo, que atraviesa Hollywood.

“Cuando la carrera de Pitt llegue a su fin real, la industria perderá a una de las últimas estrellas de cine que quedan en la pantalla grande", opinó Quentin Tarantino, quien lo dirigió en “Bastardos sin gloria” y “Érase una vez en Hollywood”. “Es una raza diferente. Tiene el brillo de las estrellas de antes. Cuando lo vi por primera vez a través del visor de la cámara sentí como si estuviera viendo una película si más. Solo su presencia creaba esa impresión”, agregó Tarantino.

Una presencia que va más allá de lo estético. Aunque tanto él, sus directores, y Hollywood, bien supieron aprovechar su sex appeal. Ese mangnetismo con la cámara y consecuentemente con la audiencia, que lo convirtieron en "El hombre más sexy" año tras año en la revista People. Título justificado en numerosas escenas en la pantalla grande que se recuerdan. Aquí algunas.

Thelma & Louise (1991)

Como un meteorito que cae sobre la Tierra, la llegada de Brad Pitt fue de la mano de Ridley Scott en el film “Thelma and Louise”. Interpretando a JD, el torso de Pitt no solo conquistó a Thelma, pero también a todos los espectadores y a la industria hollywoodense. La actriz Geena Davis tuvo el desafío de acompañarlo en el debut para la pantalla grande. Inicio de la época de oro en los noventa.

¿Conoces a Joe Black? (1998)

A veces la muerte es deseada. Y en el film del realizador Martin Brest, la escena de sexo memorable con Claire Forlani, en el personaje de Susan Parrish, no dejo precisamente helado a los espectadores. Un encuentro fantástico en un film rodeado de una oscuridad romántica.

Fightclub (1999)

No siempre lo caliente está relacionado con el sexo y lo romántico. "Fightclub" de David Fincher, basado en el libro de Chuck Palahniuk, es un desfile de torsos transpirados y golpeados. Brad Pitt interpreta a Tyler Durden, en el film favorito del actor. Escenas de combates de puño para subir la temperatura.

Troya (2004)

Para muchos el papel de Aquiles en el film épico "Troya" le fue como anillo al dedo. La épica del cineasta alemán Wolfgang Petersen tuvo la osadía de involucrar en una escena del bendecido por los dioses con la hermosa Briselda. Una adaptación de La Ilíada de Homero que lo llevó al Olimpo del cine.

Erase una vez en Hollywood (2019)

Si había una escena caliente y al mismo tiempo "justificada" en “Érase una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino, sin duda es el momento en que Cliff Booth arregla la antena de la TV en el techo y sin remera. Un Brad Pitt maduro pudo mostrar sus abdominales marcados (encarna a un doble de acción) para reparar la señal televisiva en plena década de los setenta.