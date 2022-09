Wolverine vs. Deadpool: el regreso del duelo mutante en Marvel

Está confirmada la tercera parte de la saga protagonizada por Ryan Reynolds, que tiene fecha planificada de estreno en salas de cine para el 6 de septiembre de 2024. El anuncio de la nueva producción de Deadpool 3 fue compartido por los dos actores, anticipando la aparición de Hugh Jackman en el papel del legendario personaje de Wolverine.

El intérprete australiano fue el responsable de dar la sorpresa al concluir la transmisión de Instagram preguntando al actor de “The Prestige” lo siguiente: “Oye Hugh, ¿quieres actuar de Wolverine una vez más?”, la respuesta de Jackman fue inmediata: “Claro que sí, Ryan”. El encuentro entre los dos personajes más populares del universo mutante de Marvel, abre un nuevo portal en el expansivo MCU.

La primera aparición del actor canadiense en el papel del personaje de las garras de adamantium, creado por el guionista Len Wein y el dibujante John Romita para el comic de El increíble Hulk, fue en el inicio de la franquicia mutante con el film X-Men de 2000. Dirigido por Bryan Singer, el director de “Los sospechosos de siempre” fue el responsable de posicionar al equipo de superhéroes, comandado por el Profesor Xavier, en la pantalla grande. El éxito le permitio tener su primera secuela con X-Men 2 en 2003.

Hugh Jackman continuaría participando en la saga en los films X-Men: The Last Stand (2006) y X-Men: días del futuro pasado (2013). Sin embargo, la trilogía del personaje, de los poderes regenerativos y actitud agresiva, lo consolidaron como el personaje mutante más popular, similar a lo ocurrido en el comic. X-Men Origins: Wolverine (2009), The Wolverine (2013) y Logan (2017) indagaron en los orígenes del mutante. En la línea argumental, las dos últimas cintas, dirigidas por James Mangold, son las que más se destacan en los gustos de los fanáticos que se ve reflejado en la taquilla.

Dentro del universo mutante iniciado por los Estudios FOX, Deadpool fue la apuesta más arriesgada para su tratamiento. El protagónico de Ryan Reynolds, que venía del fracaso comercial de la adaptación del superhéroe de DC Comics Linterna Verde, fue un número fuerte para jugar en proyecto. El antihéroe desfigurado, con un pasado de mercenario, debía romper la cuarta pared con el espectador, fiel al comic de sus creadores, el argentino –estadounidense Fabian Nicieza y Rob Liefeld.

Deadpool (2016) y Deadpool 2 (2018) obtuvieron una recepción exitosa que posiciono, una vez más, la competencia de los superhéroes de Marvel, con Disney y Columbia. La posterior compra del estudio de Rupert Murdock por parte de la multinacional de Mickey Mouse, puede impulsar al futuro ingreso del universo mutante a la multimillonaria franquicia del MCU.

por R.N.