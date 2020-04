5 menús de autor a domicilio

Osaka: el rey de la cocina nikkei más sofisticada fue sorpresivamente uno de los más abiertos a la modalidad delivery de inmediato. De hecho, su dueño, Agustín Latorre, se anima a criticar a aquellos que decían estar cerrados para cuidar a sus empleados y clientes y hoy abrieron las puertas debiendo hacer un giro de 180º en sus discursos. “Esta es la actualidad de la mayoría de los restaurantes de Buenos Aires, que a pesar de sus prejuicios iniciales tomaron conciencia de que no iban a poder subsistir, y como consecuencia, generar más desempleo y cierres masivos”, sostiene. En su versión de delivery la carta es reducida en pos de mantener el cuidado y la calidad (los platos que son creaciones en el momento, como el omakase, no se envían, y tampoco los postres de presentación exclusiva), pero la propuesta se diseña a partir de la pesca del día, asegurando la máxima frescura. El pedido se realiza a través de apps y puede elegirse no tener contacto con el repartidor.