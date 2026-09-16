Brillo y encaje lencero: el uniforme de la noche porteña

Las chicas que marcan el pulso de la noche porteña ya eligieron su uniforme de verano. Lucía Celasco, Lola Latorre, Taina Gravier, Aurora Figueras, Sofía Solá, India Ortega y Helena Otamendi coincidieron en una misma salida y confirmaron, casi sin proponérselo, cuáles son las dos tendencias que se imponen: el vestido corto con brillos y lo lencero. Todo con un aire que remite directo a las madrugadas de Ibiza, entre pistas al aire libre, atardeceres eternos y fiestas que no terminan.

La primera coincidencia salta a la vista. Lentejuelas en rojo intenso, celeste, plateado y chocolate. Silueta recta o de breteles finitos, largo mini y cero complicación a la hora de bailar. El rojo, con campera de cuero negra oversized y cadena gruesa, suma actitud rockera. El celeste, con escote profundo y gargantilla de terciopelo, juega a lo romántico. El marrón cobrizo se vuelve sofisticado bajo un blazer camel de hombros amplios. Y el plateado se anima al conjunto de top y minifalda, que multiplica el destello.

La segunda tendencia llega directo del cajón de la ropa interior. Por un lado, los vestidos cortos tipo slip dress, con puntilla negra en escote y ruedo, que mezclan encaje y lamé. Por el otro, los bodies con transparencias, bordados en tonos claros, con shorts de jean tiro alto, cinturón con tachas y medias negras. La fórmula es clara: lo íntimo sale a la calle con un contrapeso urbano que lo aterriza.

El cambio no es menor. Durante varias temporadas, la salida estuvo dominada por el básico negro y el jean con top. Hoy la prenda protagonista es la que brilla o la que transparenta, y el resto acompaña. Las lentejuelas dejaron de ser patrimonio de las fiestas de fin de año y el encaje abandonó lo privado para lucirse sin pudor bajo las luces de la pista.

La reminiscencia ibicenca no pasa por caftanes ni blanco total, sino por el espíritu hedonista de los clubes de la isla: pieles doradas, maquillaje glow con rubor intenso, labios rojos, pelo largo y suelto con ondas desprolijas. Los trench y blazers en beige caen desde los hombros como un gesto estudiado de desenfado, y los accesorios son maximalistas: cadenas, gargantillas, anillos apilados, pulseras metálicas y hasta un abanico convertido en objeto de deseo.

El escenario de este desfile espontáneo fue Costa Brava, donde Lovely Denim recreó una noche de Ibiza sin salir de Buenos Aires. La marca eligió el club porque es uno de los puntos de encuentro habituales de sus consumidoras los jueves, y armó un Pre con performance de Club 69, que también se ocupó del estilismo junto a Manuel Aversa.

La excusa fue Stories to Tell, la colección Primavera-Verano inspirada en los viajes entre amigas. Denim y lentejuelas son protagonistas, con el rojo, el marrón y el celeste como colores de la temporada, y la firma suma por primera vez una línea de accesorios. Lucía Celasco sigue siendo su gran inspiración por encarnar el espíritu de la marca. “Buscamos crear prendas compañeras de vida y, con esta colección, tener historias de verano para contar”, explicó Mariana Toledano, creadora y directora.

La lectura final es evidente. Las jóvenes que salen de noche en Buenos Aires ya no buscan el look recatado. Quieren luz, piel y textura. Quieren que el vestido haga ruido en la foto y que la puntilla asome como declaración de principios. El verano todavía no llegó, pero en la pista ya se nota que va a ser picante.

por A.F.