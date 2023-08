Cómo la IA esta comenzando a incidir en la astrología

“Tus señales de alerta incluyen una tendencia a tener expectativas muy altas y un miedo al conflicto. La posición de Júpiter y Saturno sugiere una necesidad de perfeccionismo y un temor al rechazo. Al evitar el conflicto, es posible que limites tu potencial de crecimiento y de crear conexiones significativas. Recuerda, el conflicto forma parte inherente de la intimidad. Practica la compasión y olvídate de las expectativas exageradas”, fue la interpretación realizada a una curiosa transeúnte en un puesto de lecturas astrológicas, ubicado en una revistería, en la ciudad de New York.

Lo inédito no fue que el mensaje lo llevó a cabo un astrólogo o una tarotista, sino que lo hizo una máquina, con un diseño muy similar a una heladera, mediante el empleo de un programa de Inteligencia Artificial. “Tenía la misma altura de una lavadora-secadora, con botones negros, hileras de luces parpadeantes y calibradores etiquetados con nombres de cuerpos celestes —“Sol”, “Luna” y los ocho planetas— en su cubierta blanca”, describió Saam Niami, al portal de The New York Times, sobre el aparato ubicado en la entrada de la tienda de revistas Iconic Magazines.

Para su utilización, el usuario deberá ingresar alguna pregunta, sumado a la fecha, la hora y el lugar de su nacimiento. La pantalla mostrará un mensaje que, entre otras cosas, advertirá: “Todas las respuestas están basadas en cálculos astrológicos”. Con una cámara integrada, la máquina tomará una fotografía del individuo. Momentos después, arrojará un ticket que contendrá el retrato granulado de la persona y la respuesta a su interrogante.

La extravagante máquina fue desarrollada por Co-Star, una empresa de tecnología con una atractiva aplicación astrológica que usa inteligencia artificial para generar lecturas. Por convenio, el dispositivo estará en la tienda de Iconic Magazines durante gran parte del verano norteamericano y luego será trasladada a la ciudad de Los Ángeles. El uso del servicio es gratuito y fue creada para promover "The Void", una nueva aplicación de lecturas astrales y predicciones que se puede descargar al celular.

Desde hace siglos, los astrólogos han recurrido al movimiento y a las posiciones de los planetas, estrellas y constelaciones, para orientar sus interpretaciones. En ese aspecto, la IA sigue métodos similares, pero sus lecturas diarias son tomadas de textos de una base de datos escrita por un equipo de astrólogos y poetas para el programa.

En un artículo del diario digital, la fundadora de Co-Star, Banu Guler, dio a conocer una amplia variedad de inspiraciones estéticas para la máquina, incluyendo computadoras de la era soviética, dispositivos usados por la NASA, cabinas fotográficas, máquinas expendedoras y lavadoras. También recibió influencia del dispositivo Zoltar, un juego de clarividencia que solían ser una atracción común en las ferias de Estados Unidos, en la década del 80, que fue el disparador del film “Quisiera ser grande” (1988), protagonizado por Tom Hanks.

Antes de emprender Co-Star en 2017, la joven empresaria, de 35 años, trabajaba en el sector de tecnología para empresas de arte y moda. En ese ámbito, trataba de predecir cómo determinados factores, como el clima en la fecha de una subasta, podían influir en el precio de venta de una obra de arte. Más tarde se basó en lo que había aprendido sobre la inteligencia artificial para desarrollar su actual empresa.

“La astrología no es una ciencia perfecta, pero tampoco existe una ciencia perfecta, y no lo digo de manera anticientífica”, destacó Guler y añadió: “No creo que la ciencia sea perfecta, y no creo que nada sea perfecto, porque los humanos somos imperfectos. Y eso es genial. Genuinamente, es hermoso”.