Caída de cabello: cómo influye el estrés

En un informe de la Academia Estadounidense de Dermatología, se determinó que las personas sanas pierden unos 50 a 100 hebras de cabello todos los días. Pero en caso de que el volumen es superior, se podría diagnosticar de un padecimiento llamado efluvio telógeno, o caída excesiva de cabello. En ese aspecto, el estrés puede causar efluvio telógeno, afirmó Antonella Tosti, dermatóloga que trata la pérdida de cabello en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

Según los expertos, por el momento, no se sabe con exactitud qué tan común es el efluvio telógeno en las personas. “Esto se debe, en parte, a que muchos pacientes no reciben el diagnóstico adecuado. Pero es más probable que se vea más en mujeres que en hombres, ya que los cambios en el cuerpo relacionado con el embarazo pueden desencadenarlo”, explicó Angela Lamb, dermatóloga en el Hospital Monte Sinaí en la ciudad de New York al portal de The New York Times.

“La caída excesiva de cabello puede implicar la pérdida de hasta una tercera parte del volumen capilar”, agregó la especialista neoyorquina. Por otro lado, la buena noticia es que suele ser temporal. En recientes investigaciones, se pudo determinar que las personas suelen desarrollar efluvio telógeno entre seis semanas y tres meses después de un evento estresante. “Una cirugía mayor, una enfermedad crónica o de corta duración (sobre todo si uno de los síntomas fue fiebre), un embarazo o la muerte de un familiar, en esencia, cualquier cosa que ocasione estrés o un impacto en tu sistema”, señaló Lamb.

En los estudios se comprobó que el estrés eleva los niveles de cortisol en el cuerpo, una hormona que, según se ha demostrado, interrumpe el crecimiento del pelo. Las investigaciones dan a entender que este tipo de pérdida del cabello puede ocurrir luego de que la gente se recupera de la COVID-19. En un estudio de 2022, por ejemplo, un grupo de investigadores encuestó a casi 6000 personas en Brasil que se habían recuperado de covid en los últimos tres meses. Casi la mitad de ellas informaron haber sufrido caída del cabello.

“Si tu cabello estaba bien, luego te da covid y después de seis, 10 o 12 semanas pierdes un montón de cabello en la ducha… eso es efluvio telógeno”, puntualizó Lamb. “El efluvio telógeno también puede ocurrir como reacción al estrés crónico del día a día”, mencionó Tosti, como el estrés por trabajo o por una relación. El estrés también podía causar o empeorar otros padecimientos que conducen a la pérdida de cabello, como la alopecia areata, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca y destruye los folículos pilosos.

Si se te está cayendo el cabello por estrés, los especialistas recomendaron tomar una multivitamina diaria que contenga vitamina D, que contribuye al crecimiento del cabello, y vitamina B12, aunque no han demostrado ser eficientes en todos los pacientes con efluvio telógenos. También se sostiene que las vitaminas podrían ser aún más importantes para las personas que se están recuperando de una cirugía mayor, ya que las deficiencias pueden ser más frecuentes en ese periodo.

Por otro lado, los médicos entrevistados no recomiendan los suplementos de venta libre, sobre todo los que se promocionan como productos para tratar la pérdida de cabello y contienen altas dosis de biotina. Se ha demostrado que los suplementos interfieren con los resultados de las pruebas de la hormona tiroidea, y a veces pueden causar brotes de acné.

“Si quieres tratar de acelerar el crecimiento del cabello, puedes probar un tratamiento con minoxidil tópico de venta libre como Rogaine”, explicó Tosti y añadió: “Estos tratamientos podrían “ayudar a acelerar el crecimiento del cabello”, pero la mayoría de las veces la pérdida de cabello inducida por el estrés se disipa y el cabello vuelve a crecer por sí solo. Pasarás por la fase de desprendimiento, que suele durar varias semanas, o pocos meses, y luego se atenuará. Si el desprendimiento continúa luego de tres o cuatro meses, se debe que acudir a un médico”.

por R.N.