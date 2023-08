Cuáles son las plantas de interiores que resisten todo

En un informe periodístico, que contó con la participación de diferentes especialistas sobre el mundo de las plantas decorativas, The Washington Post relevó cuáles son los tipos de plantas para interiores de casas y departamentos más recomendables. Una tendencia mundial que se incrementó con los factores de la pandemia y, especificamente en el país, al aplicarse la cuarentena. De la nómina del periódico estadounidense, se destacan siete tipos de plantas para el hogar.

Hoya linearis

Una excelente opción para una estantería alta o un colgador de plantas. Según los especialistas, las hoyas son algo tolerantes a la sequía, pero no se deben dejar que se sequen por mucho tiempo. Si bien necesitan de mucha luz, la planta lo recompensa con una floración anual de flores blancas en forma de estrella.

Filodendro glorioso

Los filodendros son considerados a menudo como ideal para principiantes. Sarah Gerrard-Jones, autora de " The Plant Rescuer: The book your houseplants want you to read ", recomienda el philodendron gloriosum. La planta de ondulantes hojas en forma de corazón, puede agregar variación a una colección de plantas de interior mucho más estándar.

Planta de oración

Según los expertos, es una variedad estampada relacionada con la calathea, pero requiere menos mantenimiento. Este tipo de planta prefieren la luz indirecta brillante y su suelo debe permanecer un poco húmedo al tacto. "No son enredaderas, ni necesariamente crecen erguidas, pero tienden a salir disparadas y crecer muy arquitectónicamente", explicó el medio estadounidense.

Calatea

Si bien las calateas son más difíciles de cuidar que la mayoría de las otras plantas de interior, está dispone de un llamativo follaje. Las calatheas necesitan luz brillante, pero indirecta, porque se queman fácilmente. También requieren humedad constante.

Alocasia

Según los especialistas, las alocasias les gusta la luz brillante e indirecta de “una ventana orientada al este o al oeste con una amplia vista del cielo”. La altura maxima en su etapa de crecimiento los hace ser perfectos para llenar esquinas abiertas o los espacios libres junto a los sofás.

Anthurium clarinervium

Los anturios son para graduarse en el cuidado, porque la planta pertenece a la familia Araceae y requieren de versatilidad. Como introducción a esta especie, Gerrard-Jones recomienda el anthurium clarinervium, que tiene hojas aterciopeladas en forma de corazón con venas blancas

Cactus Catedral

El cactus de la catedral es una planta que crece rápidamente y se extiende hacia el cielo, tiene hojas gruesas y drapeadas. En general, esta especie no necesita mucha agua y prefieren espacios húmedos como un baño o una cocina. Sin embargo, la catedral se aclimata mejor en lugares secos. "Tiene esta forma realmente interesante", dice Gerrard-Jones, "y le da una especie de ambiente selvático a una habitación".