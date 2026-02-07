De las casas flotantes al glampling: 6 escapadas diferentes

Menos de 150 kilómetros separan a la ciudad de Buenos Aires de una oferta de hospedajes de lo más diversa. Estancias históricas, glampings, cabañas, hoteles de lujo, posadas de campo y hasta casas flotantes conviven en un mismo radio y responden a distintos modos de viajar. Cambia el formato, cambia el paisaje, pero no el tiempo de viaje. A continuación, seis propuestas para escaparse y seguir sacándole el jugo a este verano.

Glamping. Una buena forma de hacer rendir una escapada es elegir algo distinto a lo habitual, incluso con un punto de aventura, pero sin resignar comodidad. En ese cruce aparece el formato glamping: dormir al aire libre, pero con servicios y diseño que ordenan la experiencia.

En Luján, Terranova Glamping abrió en marzo de 2023 y nació, según explican desde el proyecto, a partir de una búsqueda clara: "Ampliar la propuesta de alojamiento incorporando una experiencia diferente”. La idea fue sumar un formato que permita conectar de manera más directa con la naturaleza sin resignar confort, como una extensión del espíritu del hotel, pensado para quienes buscan “desconectar, bajar el ritmo y vivir una estadía distinta”.

¿Y por qué glamping? Porque consideran que combina lo mejor de dos mundos: la libertad y cercanía con la naturaleza propias del camping, con las comodidades y el nivel de servicio de un hotel. "Queríamos ofrecer una experiencia auténtica, donde la tranquilidad, el silencio y el paisaje sean protagonistas, pero acompañados por diseño, confort, privacidad y servicios que garantizan una estadía placentera", relatan.

Además del descanso, la zona permite sumar planes: recorridos por el casco histórico de Luján, visita a la Basílica, almuerzos de aire rural y escapadas cortas a otros puntos cercanos.

Estancia. En San Antonio de Areco, Estancia La Madrugada se presenta como "un refugio de lujo en la pampa bonaerense". El formato es el de una estancia clásica, pensada para escapadas cortas en las que el alojamiento es parte central del plan: casa histórica, escala íntima y una propuesta all inclusive que ordena la estadía.

La casa principal conserva sectores construidos a partir de 1850 y fue parte del Haras El Galo, ligado a la cría de caballos de carrera. Hoy cuenta con tres suites matrimoniales con baño privado, lo que refuerza la sensación de privacidad y atención personalizada. La gastronomía es uno de sus ejes: desayuno completo, almuerzos y cenas con menú de fuegos o de pasos, meriendas y bebidas incluidas durante toda la estadía.

Las actividades acompañan el ritmo del lugar: paseos a caballo guiados, caminatas, bicicletas vintage, pileta semiolímpica y fogón folklórico. Fuera de la estancia, San Antonio de Areco suma recorridos por su casco histórico, museos, platerías y restaurantes tradicionales, en un entorno que funciona bien para quienes buscan campo e historia a la vez.

Cabañas. Para quienes prefieren una escapada más autónoma y sin demasiada estructura, el formato cabaña es una opción siempre rendidora. Y en Chascomús, a 125 kms de Buenos Aires, Cabañas El Refugio propone una estadía simple y cómoda.

El complejo cuenta con cabañas de uno a tres ambientes, con cocina equipada y espacios exteriores con parrilla. La ubicación, a pocos metros de la laguna y a unas diez cuadras del centro, permite combinar días tranquilos con salidas espontáneas, sin depender de servicios internos ni de horarios fijos. Hay piscina cubierta climatizada, habilitada todo el año, y un desayuno de bienvenida al ingreso.

En la zona, Chascomús ofrece un abanico de planes sencillos: caminatas por la costanera, deportes náuticos, almuerzos informales y visitas a comercios locales. A pocos minutos en auto, el parque acuático Puerto Aventura suma una alternativa para quienes viajan con chicos.

Hotel de campo. A una hora de Buenos Aires, Cañuelas ofrece aire campestre y una gran oferta hotelera. Es el caso de Pampas del Sur, un hotel que nació en 2007 como un paso de la hotelería boutique de ciudad al ámbito rural. “La idea fue llevar esa experiencia al campo, sin perder cercanía ni calidez”, explican desde el emprendimiento.

El alojamiento combina habitaciones y casas de campo con una propuesta flexible que incluye estadías, día de campo y día de spa. La gastronomía casera, elaborada en parte con productos de la huerta orgánica e hidropónica del lugar, es uno de los fuertes. A eso se suman espacios comunes amplios, spa con piscina climatizada, biolago, granja y áreas al aire libre que ordenan el ritmo de la escapada.

Aunque la ubicación también permite disfrutar del perfil rural de Cañuelas, un destino que en los últimos años sumó desarrollo gastronómico y propuestas de turismo de cercanía. Pampas del Sur se inscribe en esa lógica: un hotel de campo que prioriza el tiempo lento, el verde y las actividades simples, ideal para quienes buscan desconectar pocos días sin recorrer grandes distancias.

Hotel de lujo. Si la intención es una escapada de lujo, el Sheraton Pilar Hotel & Convention Center es una opción bien completa: propone una experiencia donde el confort es el eje. Piscinas interiores y exteriores, amplios jardines y un Health & Spa con circuito hídrico (piscina climatizada, hidromasaje, sauna seco y húmedo y sala de relax) ordenan la estadía sin necesidad de salir del predio. Durante el verano, además, suma actividades recreativas y espacios dedicados para chicos, lo que refuerza su perfil familiar.

Sobre esa base, esta temporada el hotel incorporó una agenda que le da contenido a las noches. Fogones con menú criollo, kermesses con juegos y comidas de feria y propuestas gastronómicas al aire libre aparecen como planes que completan el plan y evitan depender de traslados o salidas externas.

La ubicación, con acceso directo desde Panamericana, permite igualmente sumar opciones fuera del hotel si se busca variar: shoppings, restaurantes y propuestas recreativas en la zona de Pilar.

Casas flotantes. Finalmente, para quienes buscan una escapada distinta, el formato de casas flotantes propone un cambio de escenario inmediato. En el Delta de Tigre, Casitas del Agua ofrece unidades montadas sobre el río (actualmente cinco, pero planean sumar dos más), pensadas para vivir la estadía con el entorno como protagonista.

Están equipadas para alojarse con comodidad y cuentan con terrazas, parrilla y vistas abiertas al Delta, en una experiencia que combina privacidad y contacto directo con la naturaleza. El ritmo lo marca el río: desayunos con vista al agua, siestas sin ruido urbano y noches donde el silencio reemplaza cualquier agenda.

Durante el día, la zona permite sumar paseos en lancha, recorridos por el Delta, visitas a restaurantes isleños o simplemente quedarse a disfrutar del paisaje. Un formato poco habitual para cerrar una escapada cerca de Buenos Aires con sensación de viaje largo, aunque la distancia sea corta.