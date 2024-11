Ideas y tendencias en la nueva edición de Casa FOA

Casa Foa presenta este año su edición número 40 y festeja este aniversario realizando su tradicional exhibición en una locación muy especial: el icónico Edificio del Plata (antiguo Mercado del Plata), a metros del Obelisco. Un espacio conocido por todos porque allí funcionaban oficinas y tribunales, en pleno centro de la ciudad, sobre la 9 de Julio.

El leitmotiv de la exposición, en esta edición, es “inside the box”, una idea que da vuelta la tradicional expresión “think outside the box”, “pensar fuera de la caja”. “Inside de box”, por el contrario, invita a volver la mirada hacia adentro, revalorizando la recuperaración de los espacios interiores, tanto en casas y lugares de trabajo como en la vida misma.

La elección del Edificio del Plata como locación está en línea con el propósito del Gobierno de Buenos Aires de reposicionar el microcentro, aislado y deshabitado en tiempos posteriores a la pandemia. La exhibición es también una oportunidad para presentar el proyecto que definirá el futuro del ex Mercado del Plata. Un fideicomiso del que forman parte IRSA, Coto y Banco Hipotecario, entre otras empresas, construirá 700 unidades de vivienda, con una planta baja dedicada a las propuestas gastronómicas y el esparcimiento. Un espacio verde se extenderá sobre el Pasaje Carabelas, una de las cuatro calles que rodean el complejo, integrando a los no residentes a la actividad del edificio. Piscina, coworking, gimnasio y un bar en el último piso con vistas a toda la ciudad, completan el plan que se propone darle un gran impulso transformador a su entorno. El Estudio Aisenson es el creador del proyecto, que estará finalizado en 2028.

Los tendencias

Como siempre, diversas ideas y estéticas cruzan los ámbitos de la exhibición, en una conjunción de propuestas muy diferentes, tal vez, el mayor atractivo de Casa FOA.

La “caja” como concepto abstracto y como materialidad concreta guia gran parte de los proyectos, en espacios interiores que plantean como un continuum diversas estaciones en la casa: dormitorios que devienen livings o cocinas o jardines. Lo importante es volcarse hacia adentro para lograr espacios de calma y contención, que permitan tomar distancia aún en el centro de la ciudad.

Las curvas son una constante, en formas ergonómicas, que vuelven sencillo transitar con la mirada los espacios. Los grandes sillones envolventes son el centro absoluto de los livings, para hacer honor a la propuesta de la exhibición y atreverse a disfrutar de una cómoda vida interior.

La iluminación crea escenas y realidades. En nichos, escondida en paredes, estanterías y muebles, produce un brillo suave, un clima único donde nada es agresivo.

Texturas suaves y mullidas, se alternan con materiales naturales como la madera. La naturaleza es evocada más que vívida. El verde es un detalle decorativo en los ambientes, en algunos espacios más presente que en otros.

Como en cada edición de Casa FOA, la marca Alba propone un color para definir el próximo año y tendencias que acompañan esa tonalidad. El tono de 2025 es el “curry dorado”, un color que aprovecha toda la energía y creatividad del amarillo. Puede verse en “Departamento de pareja joven” de Hugo Di Marco y en “Coworking” de Estudio PQR + Grupo (a)2. El “curry dorado” se acompaña de una paleta de verdes, azules y narajas vibrantes que llaman a la aventura; otra paleta de tierras y arcillas que proponen una vuelta a lo artesanal y un tercer conjunto de tonalidades, en verdes y azules saturados, que llaman a expresar la estética de las propias raíces.

Los espacios

Aquí, apenas una pequeña lista de algunas creaciones que se destacan. Inspirado en las sedes originales del Banco de Londres y el Hipotecario, el “Living” de Rob Ortiz trabajó con el material preferido del brutalismo de Clorindo Testa: el hormigón. Líneas curvas y molduras diseñan un espacio de particular claridad y sencillez.

En el “Estar de encuentro” de Decaro, Souza, Romano y Cal, piedra, madera y plantas proponen una pausa interior con todos los ingredientes de la naturaleza. Con otra idea dominante, el “Monoambiente” de Concepto Muebles exhibe una estética de orden y claridad. El dormitorio está elevado y el vestidor es transparente para integrarse mejor con el baño.

Como en muchos livings de hoy, el “Microcine” de Marcelo Mazza instala un gran sillón como centro de la escena, rodeado de materiales simples y citas de paisajes orientales. “La madera noble bajo sus pies, la fuerza de la piedra y el agua murmurando historias de resiliencia. Y que el tiempo dé lugar a que

el arte vuelva a florecer, como en la esencia del wabi-sabi, en la belleza de lo efímero y lo inconcluso”, propone la memoria con la que el estudio presenta el espacio.

El “Coworking” del Estudio PQR apela a los colores y las curvas para crear una geometría que aliente la comunicación y a la vez, la concentración. El “curry dorado” de Alba es uno de los tonos favoritos de estas oficinas. Este color también está presente en el “Departamento flexible” de Del Piccolo, Geci y Cherro. Se trata de un DUM, departamento de usos múltiples, que permite combinar -a ritmo con los tiempos que corren- trabajo y vida personal. La “caja” es la silueta central, con su capacidad de transfiguración y cambio.

El “Cuarto joven” de Agustina Cerato y Ariganello Arquitectos, imagina a una joven de 19 años, en una casa londinense, con una conjunción de intereses: moda, diseño y decoración. Alegre, femenino y dinámico, apela al rosa como color simbólico, un tono muy poco usado en la exposición.

Una cocina con el brillo del mármol, obra de Gaby López Monzón, finaliza el diseño de una casa de materiales atípicos, que cruza colores y texturas diversas, para una personalidad que se encasilla muy poco.

Para buscar inspiración o admirar el trabajo de los más destacados estudios de la Argentina, Casa FOA es siempre una cita ineludible con las mejores ideas de la arquitectura y la decoración.