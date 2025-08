Compras internacionales: Rubros que más convienen y lo que hay que evitar

Los números impactan. En apenas cuatro meses de 2025, los argentinos ya habían comprado online en el exterior más que todo el año pasado. Entre enero y abril se realizaron 402.646 envíos vía courier, por un total de US$ 59,8 millones, cifras que duplican en volumen y monto a las de todo 2024. Consolas, ropa, accesorios y tecnología encabezan el ranking de productos más buscados, impulsados por precios más competitivos y entregas puerta a puerta cada vez más ágiles. El cambio en la normativa aduanera (que elevó el tope de valor por envío y simplificó trámites), sumado al desembarco de plataformas como Shein y Temu, disparó un boom que ya transformó los hábitos de consumo de los argentinos y promete seguir creciendo.

Expandiendo el consumo

“El crecimiento fue exponencial”. Así resume el fenómeno Santiago García Milán, country manager de Tiendamia para Argentina y Perú. Como muestra, un botón: solo durante el Hot Sale de mayo, las ventas se triplicaron y el consumo aumentó un 200% respecto del año pasado. Entre enero y mayo, las órdenes crecieron un 74% y la facturación se disparó un 232%, impulsada por un ticket promedio que subió 80% interanual. Para García Milán, la nueva normativa aduanera tuvo un impacto directo: “La eliminación de aranceles para los primeros US$ 400 de compra y el aumento del límite de pequeños envíos a US$ 3000 fueron muy favorables. Hoy los consumidores pueden acceder a productos que no se encuentran en Argentina o que acá tienen precios mucho más altos, ahora a un costo mucho más competitivo”.

El ejecutivo explica que el perfil del comprador argentino también cambió: “En la primera mitad de 2025 crecimos 60% en nuevos clientes y vemos usuarios cada vez más dispuestos a explorar categorías diversas. Esto es clave para el desarrollo del 'crossborder' en un país que, si bien tiene un ecommerce local muy fuerte, sigue siendo uno de los menos desarrollados de la región en compras internacionales”. Las categorías más buscadas fueron ropa, calzado y accesorios; juguetes y juegos; computadoras y celulares, con marcas como Adidas, Columbia, Nike, The North Face, Apple, Samsung, JBL o Stanley entre las preferidas. Entre los productos más vendidos destacan la PlayStation 5, el visor de realidad virtual Meta Quest 3, la Mac Mini de Apple, el Xiaomi Redmi 13C, los sets de Lego y el tradicional termo Stanley, lo que muestra una demanda que combina tecnología, lifestyle y artículos de uso cotidiano.

Este auge tampoco pasó desapercibido para el gigante de compra-venta online Mercado Libre, que en diciembre sumó la posibilidad de comprar productos de Estados Unidos directamente desde la plataforma, y destacan que la recepción fue inmediata. “La posibilidad de comprar en pesos, con envío gratuito a domicilio y sin trámites adicionales generó un alto nivel de interés desde el primer momento”, explican. Las categorías que más traccionan son tecnología, juguetes y salud, con productos como tablets, notebooks, consolas y cámaras entre los más buscados. También se observa un creciente interés en pequeños electrodomésticos y suplementos, impulsado por la competitividad de los precios frente a las ofertas locales.

Aunque la mayoría de las ventas de Mercado Libre siguen siendo locales, el “crossborder” muestra un alto potencial. En abril, la compañía habilitó un centro de almacenamiento en Estados Unidos para ampliar su catálogo internacional y mejorar la logística, con tiempos de entrega que hoy rondan entre 10 y 30 días. “Creemos que, a medida que más usuarios conozcan esta funcionalidad y experimenten su simplicidad y conveniencia, la adopción va a seguir acelerándose”, señalan. El objetivo es seguir robusteciendo la oferta internacional con más vendedores y categorías, siempre con el respaldo y la confianza de la plataforma. Según explican, hoy un usuario que ingresa a Mercado Libre “tiene más variedad de productos, más competencia de precios y más oportunidades para elegir que antes”, en un contexto de mayor apertura y simplificación normativa que abre nuevas posibilidades para el consumo.

Desde China con amor

Aunque si hay que hablar de fiebre consumista, quizás haya que mirar más allá de Estados Unidos. Plataformas como Shein y Temu llevaron la lógica del consumo global a otro nivel. Ambas nacidas en China, operan bajo un modelo directo al consumidor que conecta a los compradores con fábricas y vendedores chinos, ofreciendo precios ultra bajos y catálogos que se renuevan a un ritmo vertiginoso. En el caso de Shein, líder mundial en “fast fashion”, cada día lanza miles de nuevos ítems y se posiciona como la app de compras más descargada del mundo. Su éxito se apoya en precios agresivos y en campañas virales que apuntan especialmente a la generación Z y a los millennials, con colecciones cápsula que cambian casi a diario y fomentan la compra por impulso.

Temu, en tanto, replicó este modelo con un abanico aún más amplio de categorías, que van desde artículos para el hogar hasta gadgets y accesorios de moda. “Ofrecemos acceso a más de 600 categorías de productos a precios asequibles, lo cual logramos eliminando intermediarios y sus costos y márgenes”, explican desde la compañía, que trabaja con proveedores logísticos para garantizar las entregas y ofrece una garantía de reembolso de 90 días. La plataforma ya muestra un crecimiento meteórico en la región: en Brasil se convirtió en una de las apps de ecommerce más descargadas.

Para echar más leña al fuego del consumo, en redes sociales se multiplican los “hauls”, esos videos en los que influencers y celebridades muestran frente a cámara todo lo que compraron a precios de ganga. Figuras como Violeta Urtizberea o Eugenia Tobal han compartido sus pedidos de Shein y Temu, reforzando la sensación de accesibilidad y abundancia que estas plataformas promueven. En TikTok e Instagram, las etiquetas #SheinHaul o #TemuHaul acumulan millones de visualizaciones y se convierten en vitrinas que estimulan la compra impulsiva.

Ambas plataformas, con sus precios extra bajos y entregas puerta a puerta, están redefiniendo los hábitos de consumo en Argentina. Expertos advierten que el modelo impulsa un consumismo cada vez más acelerado, con compras frecuentes de productos de baja durabilidad y de difícil reciclaje, lo que plantea desafíos en términos de sostenibilidad y producción responsable. El fenómeno muestra que la frontera del consumo ya no es geográfica: comprar es cada vez más fácil y tentador. El desafío como consumidores será aprender a repensar qué, cómo y por qué lo hacemos.

Consejos para comprar

La asesora de imagen y diseñadora Camila Lemos aconseja planificar antes de comprar:

-Hacer un listado y fijar presupuesto para evitar compras impulsivas.

-Leer comentarios y ver fotos de otros usuarios para ajustar expectativas.

-Revisar la guía de talles y la descripción y composición de las prendas para elegir mejor y priorizar calidad y durabilidad.