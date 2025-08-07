Oda antipistacho: el hit viral de La Mosca, Rotemberg y Tarico

Durante años fue un fruto seco reservado para unos pocos. Hoy, el pistacho atraviesa un boom gastronómico que lo convirtió en protagonista de recetas saladas, dulces, gourmet y hasta populares. Desde salsas para pastas hasta helados artesanales, pasando por crocantes de pastelería y mantecas untables, el pistacho dejó de ser solo un snack para transformarse en el ingrediente top de la cocina contemporánea.

Originario de Asia Central y cultivado desde hace más de 9.000 años, el pistacho es el fruto del árbol Pistacia vera, una especie resistente a climas áridos y suelos salinos. Irán,Turquía y Siria son hoy sus principales productores, aunque su consumo se expandió globalmente en las últimas décadas gracias a su sabor delicado, su textura cremosa y sus propiedades nutricionales. No es un fruto seco más: es rico en grasas saludables, contiene proteínas, fibra, vitamina E, potasio y antioxidantes. Su color —una mezcla de verde pálido y amarillo suave— lo hace visualmente atractivo, y su sabor, entre dulce y terroso, lo vuelve extremadamente versátil en cocina.

La pastelería moderna catapultó al estrellato a este ingrediente. En los últimos años, chefs y reposteros de todo el mundo comenzaron a experimentar con su textura y su color para crear cremas, mousses, macarons, bombones, chocolates y tartas. El helado de pistacho, por ejemplo, pasó de ser una rareza a ocupar un lugar destacado en las heladerías artesanales.

El fenómeno también llegó a la industria: hoy existen mantecas de pistacho, leches vegetales, snacks saludables, barras energéticas y hasta cafés saborizados con este fruto. En redes sociales, recetas como la torta de pistacho con limón, los croissants rellenos o la pasta con crema de pistacho y panceta acumulan millones de visualizaciones, y se convirtieron en íconos de la tendencia “green gourmet”.

Por ese motivo, los humoristas David Rotemberg y Ariel Tarico, acompañado del cantante Guillemo Novelis, vocalista de La Mosca, realizaron la "Oda antipistacho". La canción es una protesta por el uso excesivo y abusivo de este fruto seco en diversos platos y productos de la gastronomía local.

"En Argentina nací, tierra del tango y Gardel, del mejor dulce de leche, el mate amargo y el malbec", son las primeras estrofas cantadas por Rotemberg. A continuación, Novelis entona: "Pero eso, se termino. Porque nos invadió esa semillita verde , en todos lados se metió". Al ritmo del clásico "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", el trió volcó un hit en redes sociales. Quedará en el futuro saber si las letras del tema incidirán en el uso de este fruto seco en los paladares argentinos.