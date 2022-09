Llega Burgermanía, el evento que convoca a las mejores

Del 11 al 13 de octubre llega la 5ta edición de Burgermanía, el evento masivo más importante de la cultura hamburguesera de Buenos Aires, que fue creado para celebrar y reivindicar el amor por este popular producto norteamericano. Las hamburgueserías participantes realizarán su propia versión de la famosa Doble Cheeseburger; creando una variante fuera de carta que se venderá en combo con bebida y papas fritas por $890 (stock limitado). Los combos se adquieren a través de la web de Passline.

Leandro Volpe, influencer gastronómico –conocido durante muchos años como @burgerfacts y ahora renombrado como @club.leno– que también ejerce como periodista, fue quien seleccionó a las distintas hamburgueserías y las desafió a crear esta cheeseburger. Formarán parte de esta edición 62 locales ubicados en Capital Federal, Zona Sur, Zona Norte, Zona Oeste, La Plata, Costa Atlántica, Córdoba y Rosario.



Los locales que forman parte de la iniciativa son: B54 (Devoto/Recoleta/Martínez), Burger Couple, Club de la Birra (Caballito/Recoleta), Burgerground, Burgertify, Saint Burger, BeerCo (Belgrano/Ituzaingó), Hurt, Dolas, Carlo´s Burger, Fellow´s, Otilia, Klauss Burger, Borneo, Williamsburg (Palermo Soho), Holy Just Burgers, The Laundry Bar House (Castelar/Soho/Morón), Rooster (Pilar), Sistons (Pinamar/Villa Gesell), Growlers (Caballito/Recoleta/Palermo Soho/Chacarita), Valqueria, John´s Burger (Rosario), Voraz (Nordelta/Recoleta/Caballito/Belgrano), Joe´s Bar, Jager House (Devoto/Ramos Mejía), Weiss (Rosario), Aroha, Open Door (Floresta/Caballito) Arredondo, Poch, Street Food La Soñada, The Flour Store, Dimer Burger (Ramos Mejía/Hurlingham), Wofla, Hood, Rooster, Nosh Up, Cope, John John, Gocha, La Mística, Kevin Bacon y Buller (Recoleta).

por R.N.