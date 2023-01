Tendencias en maquillaje: los looks que se imponen en 2023

Las tendencias en make up para este año son varias. Desde aquellas que apuestan por la sutileza y la naturalidad facial hasta estilos que proponen darle un giro rotundo al look más conservador. Con el revival de los años 90, el make up “grunge” definitivamente está de vuelta.

Esta estética que constituyó parte fundamental de los looks más rebeldes de la época, retoma gran protagonismo para las que buscan un cambio de look radical. De la mano de delineados difuminados, labiales oscuros y sombras smokey, este estilo se mantiene sobre la línea de la audacia. Su principal referente en las cerebritis es la cantante Demi Lovato.

Pero la cuidada naturalidad está de regreso, el look con prolija y cuidada simplicidad será prioridad, y un trabajo cosmético skincare será imprescindible para que los resultados estén a un alto nivel. Por otra parte, tanto en tonos neutros o con colores radiantes, el delineado se mantendrá en la línea del minimalismo, convirtiéndose en una de las tendencias de maquillaje más propositivas para este año.

Si bien las cejas siempre han sido un factor relevante a la hora del maquillaje, este año obtuvieron el papel protagónico, volviéndose el pilar de cada look, especialmente de aquellas que prefieren destacar la mirada. “Seas team naturalidad o prefieras aquellas siluetas mucho más llamativas, la clave para lucirlas será encontrar la forma y el grosor ideal para tu tipo de facciones, además de apostar por los acabados preferidos del año como el laminado de cejas”, indica el especialista en maquillaje e influencer neoyorquino Hung Vanngo.

Desde una curiosa mirada, la experta en make up Laura Polko afirma: “El maquillaje con sombras y rubor ultra rosados estarán conquistando la industria beauty dentro y fuera de las redes sociales. Y es que con el auge de tendencias como el maquillaje coquette, sunburn blush y douyin makeup, nos queda más que claro que la clave está en hacer que el rostro cobre un aspecto sonrojado, dándole protagonismo al rubor y a las tonalidades suaves, casi apasteladas”.

Para este verano, el especialista argentino en cosmética y cuidado de la piel, Joaquín Patterson, sugiere un maquillaje fresco, luminoso y natural desde su cuenta de instagram. Manteniendo el cuidado y la protección de la piel, el experto propone que es vital para el uso al aire libre tener en cuenta el protector solar. De este modo, la naturalidad es la tendencia de esta veraniega estación.

por R.N.