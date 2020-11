Pride2020 se celebró en Palermo y despertó opiniones a favor y en contra

El Dia del Orgullo LGTBIQ+ 2020 se celebró formalmente el 6 y 7 de noviembre de manera oficial y virtual, a través del sitio orgullo2020.com.ar y con un especial de la TV Pública conducido por Diana Zurco.

Pero el sábado 14 hubo una autoconvocatoria del colectivo, que se realizó a través de redes sociales, compartiendo un flyer con el hashtag #PRIDEBA2020. Esta iniciativa surgió de manera anónima, sin ninguna organización ni auspiciantes detrás del evento, y sin banderas partidarias. El colectivo se reunió solo por orgullo, en la zona conocida como “las palmeras”, un espacio público y al aire libre, donde las personas asisten en grupos para disfrutar con amigos, familia y mascotas. “Elegimos reunirnos en un entorno de alegría, celebrando todos los derechos y la libertad de este país lleno de amor. Es por esto que marcamos el suelo con cintas de colores para tener noción de la cantidad de espacio libre para disfrutar. Tanto los guardaparques como la policía se acercó, y nos pidieron que nos cuidemos celebrando”, contó Dante, uno de los participantes del encuentro. Al evento asistieron alrededor de 2000 personas de todas las edades, grupos deportivos y hasta hubo stands donde comprar banderas y accesorios.

Pero la polémica fue un condimento esencial de la celebración. Muchos criticaron la cantidad de gente asistió y el riesgo en el que se pusieron. Lo que comenzó siendo un picnic festivo, terminó en un encuentro muy concurrido al aire libre, generando una diferencia de criterios que explotó en twitter.

"Sin valor simbólico, ni político. Se armaron de una 'marcha' en medio de una pandemia solo para lucir los outfits y ponerse un poco de brillo, no hay un tapabocas. Lejos de orgullo me da un poco de vergüenza, no era por ahí compañerxs”, comentó con indignación un usuario de twitter, habitual participante de las históricas marchas del orgullo.

Desde la vereda de enfrente, otro usuario respondió a las críticas de la auto convocatoria diciendo “Me decepcionó y entristeció la enorme cantidad de comentarios negativos, cargados de odio y prejuicio, que desde dentro del propio colectivo dispararon por las redes sociales este fin de semana. A partir de dos o tres fotos que circularon por las redes, sacaron conclusiones y se armaron una película que distó bastante de la realidad de lo que pasó antes y durante el evento. Terminaron haciendo exactamente lo mismo de lo que nos quejamos durante décadas: señalaron con el dedo acusador diciéndole a una parte del colectivo cómo tiene que ser, cómo tiene que sentir, cómo tiene que expresarse, lo que esta bien y lo que está mal”.

Los datos

Si bien distintas organizaciones LGTBIQ+ indicaron que “nos quedemos en casa, aunque tengamos muchas ganas de encontrarnos en las calles”, desde las dos de la tarde del sábado, los concurrentes fueron llegando a “las palmeras” con distintas consignas. “Somos un colectivo caracterizado por luchas de años y años. Esta convocatoria, es la lucha de éste año, para conmemorar un año más de orgullo, aunque nos pidan quedarnos en casa”, explicó Javier, uno de los convocados.

Según otra fuente, la consigna de este año fue la visibilización. “La pandemia hizo que nos aislemos como comunidad, por eso es importante que tomemos distintos espacios en la calle para lograr visibilizarnos como cada año. Buscamos que las distintas identidades estén presentes para aprovechar esta oleada que es nuestra semana del orgullo”, agregó Matías, otro de los participantes.

Otros hicieron hincapié en que era necesario autoconvocarse, para seguir luchando contra la discriminación y el maltrato, especialmente hacia las personas transexuales, tanto en el momento de la búsqueda de trabajo, como en la niñez, donde al día de la fecha siguen siendo no aceptados por la sociedad.

Autonomía

Si bien en esta oportunidad, el colectivo logró convocarse sin el respaldo de ninguna organización; distintas ONG que trabajan en temas de HIV, asistieron al evento. Se pudo ver la carpa donde estaban ubicados ofreciendo hacerse la prueba de manera rápida, gratuita y confidencial, cumpliendo con los protocolos de prevención.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron que no recibieron ningún pedido formal para esta acción. “Como es de público conocimiento, sólo se permiten reuniones de hasta 10 personas en espacios públicos y plazas” confirmó Pamela Malewicz, Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del GCBA.

No obstante, “desde el GCBA lanzamos la Semana del Orgullo 2020, del 16 al 22 de noviembre, llena de actividades culturales” confirmó Natasha Steinberg, Directora General de Convivencia en la Diversidad del GCBA. A través de las redes sociales y en algunos espacios presenciales, va a haber distintas actividades de celebración, visibilización y promoción de los derechos del colectivo LGTBIQ+, con entradas gratuitas pero limitadas.

Un poco de historia

En la Argentina, el orgullo LGTBIQ+, se celebra un sábado del mes de noviembre, conmemorando la creación de “Nuestro Mundo”, el primer grupo gay que funciono en el país en 1967.

El 28 de junio de 1969, la policía de New York allanó “Stonewall Inn”, un bar gay del barrio de Greenwich Village. En esa oportunidad, travestis, gays y lesbianas, se hicieron escuchar bajo el grito: “Estoy orgulloso de ser gay / de ser lesbiana / de ser travesti”. Luego de tres días de revueltas populares en las calles del barrio, la policía finalmente tuvo que retroceder. Un año después, aproximadamente diez mil personas se congregaron frente a las puertas del Stonewall. Esa fue la primera celebración del orgullo lésbico, gay, travesti, transexual de la historia.

Desde entonces, muchas ciudades en el mundo entero se han ido sumando a esa jornada de lucha. Desde 1992, gays, lesbianas, travestis y transexuales celebran el orgullo en Buenos Aires, recordando esa fecha y haciendo valer sus derechos.

por Francisco Ferreyra