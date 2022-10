Cómo son las pinturas que Charly García expondrá en ArteBA

Las obras visuales de Charly García llegan a ArteBA. La participación del músico de “Demoliendo Hoteles” se exhibirán de la mano de Popa galería de arte y la fundación Make Art No War. Bajo la curaduría de Rodolfo Johannes, es la primera vez que se exponen los trabajos artísticos del rockero a los ojos del público, en la sección Utopía de la muestra.

Más allá de su impronta musical en el rock nacional, en las cinco décadas de trayectoria, Charly Garcia también se interesó por el dibujo, el collage y la pintura. Alguna de sus obras plásticas se pudieron conocer por su libro “Líneas paralelas”, publicado en 2013. En diversos comunicados, por parte de los organizadores, se describe la obra prolífica de García, que fueron utilizados como tapa de sus últimos discos. Say No More (1996) y Random (2017), son algunos de los álbumes en el que ex Sui Generis volcaba su talento artístico visual.

“García representa un movimiento artístico que en nuestro país casi no tuvo repercusión, el art brut. Las imágenes salvajes que atentan contra los contornos y los significados claros que pinta Charly recuerdan imágenes de sujetos esquizofrénicos, que desde hace unas décadas vienen considerándose obras de arte como cualquier otra”, define Dani Mundo en el comunicado de ArteBA y agrega:” “Si bien no provoca en la pintura la misma revolución que trató de desencadenar en la música, es posible pensar que su obra pictórica acompaña esta búsqueda destituyente de la tradición musical. Dan cuenta del mismo yo. Ojalá haya una exhibición de esa obra pictórica que, por ahora, conocemos de modo fragmentado y subalterno”.

La nueva edición de ArteBA se desarrollará del 7 al 9 de octubre, en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires y participarán más de 400 artistas representados por 71 galerías y proyectos. El encuentro propone mostrar lo mejor del arte argentino contemporáneo y se desarrollará en torno a tres ejes principales, en la que el músico también expondrá.

Por un lado, las galerías y proyectos artísticos con trayectorias se encontrarán en la Sección Principal, mientras que el espacio Stage estará focalizado para artistas más jóvenes y con menos experiencia en las muestras. La tercera sección Utopía, en la que participa el cantante de "No me dejan salir", está orientada a las más recientes producciones, espacios gestionados por artistas y plataformas experimentales de comercialización.

Carlos Alberto García Moreno cumplirá 71 años el 21 de octubre, manteniendo la vigencia de ser una de las máximas estrellas de rock nacional y latinoamericano. Reconocido por poseer un oído absoluto, a la edad de 5 años tocaba el piano interpretando las composiciones de los maestros de la música clásica. Su legado se encuentra en sus primeras bandas con Sui Generis; La Máquina de Hacer Pájaros; Serú Girán y su etapa solista, iniciada en los 80 y de larga duración, con discos emblemáticos como Clics modernos (1983), Piano Bar (1984) y La hija de la lágrima (1994) .