Horacio González: Cómo reflexionó sobre la pandemia

Fallecido hoy por las complicaciones del Covid-19, Horacio González (77) participó en 2020 del ciclo “Diario de la Peste” que organizó la Biblioteca Nacional, institución que dirigió entre los años 2005 y 2015. Dentro de esa convocatoria a los principales intelectuales de la Argentina, invitándolos a reflexionar sobre la situación mundial planteada por el coronavirus, el escritor expresó lo siguiente:

“La humanidad no va a salir indemne de esto. Y digo 'la humanidad' porque es un concepto capaz de abarcar todo lo que le ocurre a millones de personas, en distintos lugares, en distintos países. Con problemas semejantes que son enigmas que no pueden resolverse fácilmente. El mundo no (va) a salir de la misma manera. Las medidas son más o menos parecidas: aislamiento y recomendaciones desde el punto de vista del cuidado mutuo. El reverso es el miedo, la angustia, la posible previsión de que en el encierro doméstico puede haber más violencia o más amor.

Una discusión del mundo moderno es qué papel jugarán las tecnologías, la vigilancia, el control que realizan las grandes empresas en la acumulación de datos respecto del individuo. Y qué papel van a jugar las tecnologías de interrelación entre las personas que hoy son muy importantes.

Frente a una hipótesis de peligro, qué papel jugará la teconología en sustitución de los vínculos y si se darán de la misma manera que cuando se tienen una forma espontánea, masiva, incluso caótica, con las muchedumbres circulando por las grandes ciudades. Las preguntas son, si corre peligro la libertad, si corre peligro la igualdad y cómo va a ser la producción de la subsistencia. Va a ser mucho más justo para todos que la producción piense sobre sí misma y piense de otra manera. Otra cuestión que tiene mucha gravedad, es que estas medidas de precaución o de cuidado no se conviertan en super poderes de los gobiernos. que terminen cercenando formas de desplazamiento y de libertad. Que medidas totalmente aceptables hoy, se conviertan en un horizonte inadmisible de militarización de las ciudades, las naciones y la humanidad”.