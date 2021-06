Emmanuel Carrère recibió el premio Princesa de Asturias a las Letras

Mientras su última novela, “Yoga”, se consagra como uno de los libros más leídos hoy en la Argentina, Emmanuel Carrère, uno de los escritores más influyentes de los últimos tiempos, recibió en España el Premio Príncesa de Asturias a las Letras, que otorga el trono español, en diferentes áreas del conocimiento y las artes.

“Emmanuel Carrère ha construido una obra personalísima generadora de un nuevo espacio de expresión que borra las fronteras entre la realidad y la ficción. Sus libros contribuyen al desenmascaramiento de la condición humana y diseccionan la realidad de manera implacable. Carrère dibuja un retrato incisivo de la sociedad actual y ha ejercido una notable influencia en la literatura de nuestro tiempo, además de mostrar un fuerte compromiso con la escritura como vocación inseparable de la propia vida”, es el fundamento del fallo del jurado de notables que determina quién recibirá el galardón cada año.

Carrère, que nació en Francia en 1957, tiene una obra caracterizada por el cruce entre realidad y ficción. Hijo de una notable historiadora especializada en historia política soviética, Hélène Carrere d'Encausse; ha trabajdo también en la producción cinematográfica y en el periodismo.

Muy leído en la Argentina (de hecho, visitó nuestro país hace algunos años) sus libros más famosos son “El adversario” -sobre la vida del criminal Jean-Claude Roman-, “Limónov” -sobre el desaparecido escritor y agitador ruso-, “De vidas ajenas” -el delicioso relato sobre las tareas cotidianas de dos jueces de provincia- y “Yoga”, el último, recién llegado hace un mes a las librerías argentinas, autobiográfico, sobre su crisis espiritual.

“Yoga” (Anagrama) desató un escándalo cuando se publicó en Francia el año pasado, cuando la ex mujer del escritor lo acusó de violar un acuerdo entre ambos, por el que Carrère se comprometía a no ventilar la intimidad de la pareja. La ex esposa calificó el libro de “autobiografía llena de mentiras”.