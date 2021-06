María Dueñas: “Eva llegó con abrigos de piel a una España de luto”

Sira es la protagonista de “El tiempo entre costuras”, el exitoso debut literario de María Dueñas que la introdujo, de la noche a la mañana, en la deseada categoría de “bestseller internacional”. La profesora de Filología Hispánica de la Universidad de Murcia, que en 2009, a los 45 años, quiso probar suerte con una primera novela y creó uno de los personajes más amados de la literatura española actual, vuelve al relato que le dio fama mundial para narrar la continuación de historia. Según cuenta Dueñas, fue después de un viaje a Tánger (donde transcurre “El tiempo entre costuras”), que afloró la necesidad de llenar con palabras aquellos puntos suspensivos que dejó el final de la novela y así nació “Sira”, que aunque es una continuación, puede leerse en forma independiente. Situada en los años posteriores a la Segunda Guerra, Sira se enfrentará una vez más a situaciones límite. También ganará en fortaleza, experimentará la maternidad y se reencontrará con viejos personajes. Las escenas transcurren en cuatro territorios geográficos. Uno de ellos es España, en donde la modista comparte escenario con Eva Perón, en recuerdo de la emblemática visita de Evita, en el año 1947.

“Yo no valoro su función política en Argentina, sino el impacto de su presencia Madrid y cómo ella se le plantó a Franco, con 27 años”, cuenta María Dueñas.

En diálogo con NOTICIAS, la escritora habló de su nueva novela, del éxito inesperado de su carrera literaria, de Eva Perón y del desafío de escribir en la pandemia.

NOTICIAS: ¿Tenía planeado escribir la continuación de la vida de Sira, la protagonista de “El tiempo entre costuras”?

Dueñas: Entre una novela y otra pasaron 12 años. La verdad es que ni me lo planteé. Escribí otros libros en ese período incluso. Pero en una oportunidad viajé a Tánger, uno de los escenarios de “El tiempo entre costuras”. Allí pensé: “aquí cabrían otras miles de aventuras para mis personajes”. Entonces sentí que era momento de retornar a él y automáticamente supe que iría de la mano de Sira.

NOTICIAS: Después de más de una década de silencio, ¿con qué Sira nos encontramos?

Dueñas: Sira es una mujer que poco tiene que ver con esa humilde e inocente modista del primer libro. En “Sira”, a partir de unos acontecimientos muy oscuros, veremos a una protagonista en plena reconstrucción, más madura y más crítica ante la vida.

NOTICIAS: ¿Es necesario leer primero “El tiempo entre costuras” para poder entender esta segunda entrega?

Dueñas: En lo absoluto, porque es una novela independiente. Tiene su propia esencia, no es subsidiaria de “El tiempo entre costuras”. El libro es una sucesión de viajes. Sira cambiará de territorios geográficos, de vicisitudes íntimas y hasta modificará su propio estilo. El principal cambio es que será madre. Entonces, todas sus decisiones pasarán por ese filtro, en función de lo que le conviene al pequeño.

NOTICIAS: ¿Cuáles son esos escenarios?

Dueñas: Vamos a arrancar en Jerusalén, en los años convulsos del final de mandato británico (fines de 1945). En la actualidad tendemos a pensar que allí hay un conflicto bipolar, entre árabes y judíos, pero entonces era un enfrentamiento triangular, en donde los británicos ejercían su mandato civil y militar. Es un territorio muy áspero e ingrato, en donde Sira vivirá peripecias tremebundas. Después iremos a Londres, en los años de posguerra mundial. Será una Inglaterra destrozada por los ataques y hundida en la miseria, pero ella lo vivirá desde una doble perspectiva. Se alojará en la casa de su suegra, un nuevo personaje muy particular. Además, la protagonista entrará en contacto con la BBC de Londres y más aún, con el servicio latinoamericano de radiodifusión. Luego, viajaremos a España, donde Sira será una infiltrada y finalmente, cerramos en Tánger.

NOTICIAS: ¿Por qué incluyó a Eva Perón en la novela?

Dueñas: Yo no tenía la intención de incluirla, ella vino a mí. “Sira” arranca en el final de la Segunda Guerra. La visita de Eva -casi dos años más tarde- fue probablemente el suceso más importante de la época. De hecho, la población española más anciana recuerda mucho ese momento. Me consta que en la Argentina es un gran personaje. Más allá del tiempo que pasó, aún está muy presente. Es alguien que genera muchas opiniones e incluso muy contradictorias. Sabía que podía ser un asunto delicado, pero tuve grandísimos asesores argentinos. Por otro lado, a mí me interesaba puntualmente su viaje a Madrid. Yo no valoro ni su función política en Argentina, ni su ideología. En el libro abordo el impacto de su presencia, cómo ella se para delante de Franco, un dictador que atravesaba su etapa más dura. Ningún país quería ser amigo de España en aquel entonces, excepto Evita. Y ése es el personaje que me importa. Ella recorrió el país unas cuantas semanas, con toda su frescura y su descaro. Llegó con abrigos de piel, peinada y maquillada, en una España que estaba de luto y perdida en la pobreza. Yo hago hincapié en ese contraste y en esa luminosidad que Eva le aporta a un pueblo que está muy dolido por la guerra. Además, fue sorprendente cómo la recibieron las autoridades y la sociedad en general.

NOTICIAS: “El tiempo entre costuras” fue un éxito mundial, ¿sintió presión a la hora de escribir esta segunda vuelta?

Dueñas: No, porque para escribir mis novelas me aíslo. Sólo somos mis personajes, yo y el texto que nos vincula. Me olvido de las ventas y las críticas, con todo respeto. Le estoy muy agradecida a las editoriales, sí, pero hay momentos en donde una tiene que alejarse. Ahora que ya está en las librerías, sí puede entrar todo el mundo y opinar. Ese territorio privado ya no existe.

NOTICIAS: ¿Cuánto tiempo le llevó el proceso de escribir el libro?

Dueñas: Un año. Empecé en diciembre de 2019 y lo entregué a fines de 2020. En el medio llegó la pandemia y eso ayudó, dentro del horror, claro. Al cancelarse eventos, firmas, ferias y festivales, dispuse de más tiempo y eso también generó que la escritura fuera más fluida. Fue un proceso hermoso. Una forma de evasión en plena emergencia sanitaria. En estos tiempos de confinamiento y tristeza, para mí “Sira” fue una especie de refugio.

NOTICIAS: ¿Lee mucho habitualmente? ¿Qué le gusta leer?

Dueñas: Soy una lectora muy omnívora y maleable. Leí literatura clásica, contemporánea, latinoamericana, entre otras. Siempre hago indagaciones. Leo cosas reposadas y también rápidas. Me gusta conocer y darle espacio a las nuevas voces. Creo que los lectores cargamos una mochila en la espalda, en donde guardamos cada texto leído. A veces una no recupera a un autor o a un personaje, sino a una serie de sensaciones que un libro le generó.

NOTICIAS: ¿Alguna vez se imaginó tener tanto éxito?

Dueñas: Jamás. Yo no tenía ni la capacidad, ni el tiempo, ni la voluntad de figurarme nada. Fueron todas alegrías inesperadas. Cuando empecé a escribir “El tiempo entre costuras” era profesora universitaria y compaginaba las dos cosas. Nunca imaginé reemplazar una profesión por otra. Todo surgió gracias al contagio del entusiasmo de los lectores. Después vinieron los medios y luego las traducciones. Pero es algo que no me había planteado. Yo me levantaba por la mañana y me sorprendía con las novedades. Por eso agradezco a todos los que hacen eco de las novelas y a los que me transmiten sus emociones. Mi gratitud infinita con todos ellos por estar allí, detrás de mis libros.