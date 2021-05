7 novelas para aprovechar el tiempo en casa

Les proponemos siete excelentes novelas para disfrutar en los largos días de encierro. La mayoría son autores consagrados, algunos muy conocidos entre nosotros. Otros, todavía son desconocidos, que vale la pena descubrir. Todos son novedades, editados en abril y mayo.

Aquí los nombres y los libros:

“Yoga”. Emmanuel Carrère (Anagrama)

No es novedad para nadie que Carrère es unos de los escritores más leídos en el mundo en la última década. Anagrama acaba de publicar en la Argentina su última novela, en la que describe su depresión y los conflictos que tuvo con su ex pareja. El relato de las intimidades maritales le valió impugnaciones públicas por parte de su ex mujer, que acusó al autor de contar mentiras sobre ella y su matrimonio. La acusación, es innnegable, generó aún más curiosidad por el libro.

“Harvey”. Emma Cline (Anagrama)

Cline había hecho un debut deslumbrante con “Las chicas”, una novela sobre el interior del clan Manson. Y ahora vuelve con un caso judicial público, la condena de Harvey Weinstein, el hombre cuyos abusos desataron el #MeToo. En un breve ejercicio ficcional, Cline imagina la jornada anterior al día del veredicto, en los pensamientos del hombre que se consideraba inocente, aún al borde la condena.

Las primas. Aurora Venturini (Tusquets)

Es el libro de moda, aunque su autora murió hace 6 años, cuando tenía 94. En el año 2007, “Las primas” ganó un concurso de novela organizado por Página 12 y este relato extraño, que no se parece a nada; descubrió para los lectores argentinos a una autora excepcional, desconocida hasta entonces. Políticamente incorrecta, delirante y feroz, esta novela no es para todo el mundo, pero ningún amante de la literatura debería dejarla pasar. Vale recordar también que Tusquets está editando toda la obra de Venturini.

La terraza del frangipani. Mia Couto (Edhasa)

Mía Couto es uno de los autores africanos más leídos hoy en el mundo. Nació en Mozambique en 1955 y escribe en portugués. Aunque, como aclara Guillermo Saavedra, traductor de “La terraza de frangipani”, la lengua de Couto incorpora términos y giros de los lenguajes nativos hasta conformar un idioma propio, único, que es parte de su originalidad. Fantasmas, vivos y muertos participan en esta trama policial, en el contexto político de una Mozambique revuelta. Una buena oportunidad para descubrir una literatura casi desconocida entre nosotros.

La tejonera. Cynan Jones (Chai Editora)

“La tejonera” es la segunda novela del autor galés Cynan Jones que publica el sello independiente Chai. La primera, “Tiempo sin lluvia”, permitió a los lectores argentinos descubrir a un autor excepcional. En “La tejonera” el paisaje es el campo y los protagonistas, dos hombres muy diferentes que conviven en la misma naturaleza. Cruel, poético, contenido, así es el lenguaje de Jones, en la excelente traducción de Laura Wittner.

Carta de una desconocida. Stefan Zweig (Godot)

Celebramos al decisión de Godot de reeditar a un grande de la literatura del siglo XX: el austríaco Stefan Zweig, el hombre que se animó a escribir sobre casi todo y cuyo final trágico (se suicidó en Brasil junto a su mujer, agobiado por la amenaza nazi) puso una luz peculiar a la lectura de toda su obra. Una misteriosa carta escrita a un novelista prestigioso por una mujer desconocida es el puntapie inicial de la historia, en esta breve “nouvelle” que publica Godot. El sello también reeditó otros relatos breves como “Una partida de ajedrez” o “Los ojos del hermano eterno”.

El espejo de nuestras penas. Pierre Lemaitre (Salamandra)

Quienes no conozcan a Pierre Lemaitre sepan que en este autor todo es excepcional. En primer lugar, el hecho de que escribió su obra completa después de los 50 años. También, que dividió sus libros en dos vertientes: la saga policial del detective Camille Verhoeven y las novelas con temáticas diversas como “Recursos inhumanos”, que puede verse en versión cinematográfica en Netflix; o su trilogía “Los hijos del desastre” dedicada a los tiempos de entreguerra. La deliciosa “Nos vemos allá arriba”, primer tomo de la trilogía, lo convirtió en un autor famoso y lo llevó a ganar el premio Goncourt. “El espejo de nuestras penas” es el tercer y último volumen de la saga. Se puede leer con independencia de los anteriores (el segundo es “Los colores del incendio”) y empieza justo cuando los nazis avanzan hacia las puertas de París. Vale la pena descubrirlo.