La Chola Poblete: “Mi deseo es que mi arte llegue a todos lados”

Irrumpió en Buenos Aires en 2017, con una performance en Arteba en la que sorprendió a todos. Vestida con un traje típico del norte, destrozó con sus tacos las papas Lays que cubrían el piso, para denunciar el “capitalismo chatarra”. Todavía era Mauricio para las presentaciones formales y el fortalecimiento de su identidad corrió parejo con su crecimiento como artista. Fotografías, videos, instalaciones, discos, performances, dibujos, esculturas, la obra de la Chola Poblete siempre fue desbordante de recursos y mensajes.

Este año, esa excepcionalidad fue más evidente que nunca. No sólo formó parte de la muestra central de la Bienal de Venecia, sino que además fue merecedora de una mención honorífica que resaltó el valor de su obra como artista queer, la primera en ser reconocida en el evento.

Este premio fue el último eslabón de una cadena de distinciones que resaltan el mérito de su trabajo como expresión de defensa de las identidades de los pueblos originarios y las disidencias. En 2023, fue elegida por Deutsche Bank como artista del año y exhibió en el Palais Populaire de Berlín su muestra “Guaymallén”. Por la misma época, mostró en Lisboa “Pap art”, una presentación en la que la papa fue el símbolo central, cubriendo el piso de la sala frente a las tapas de un disco, con la Chola retratada como una diva. Antes, el Museo Moderno de Buenos Aires había exhibido los dibujos de su primera etapa como artista con el significativo título: “Ejercicios del llanto”.

Con solo 34 años, su futuro profesional se vaticina brillante. Pero lo que ella más quiere es abrir puertas para otros, “que alguna vez las etiquetas desaparezcan”, tal como lo deseó en su discurso en Venecia.

Desde Roma, gracias a la gestión de su galería, Barro; una Chola ocupadísima contestó las preguntas de NOTICIAS. Aquí las respuestas.

NOTICIAS: Usted se crió en una casa repleta de mujeres. ¿Cómo influyó ese hecho en tu obra?

Chola Poblete: Crecí en casa de mi abuela Norma, en Guaymallén, Mendoza. Vivíamos con mi mamá, mis 5 tías y un solo varón en la casa. Mi mundo fue siempre el “femenino”. Este contexto influyó tanto en mi obra como en mi identidad. Jamás me pensé como un varón. Después llegaron mis héroes, desde Xuxa a la Virgen María. Todas historias magníficas sobre mujeres poderosas terrenales y del otro mundo. Soy la Chola porque de alguna forma reivindico la resilencia de todas estas mujeres que me rodearon, me cuidaron y me hicieron ver el mundo de otra forma. El mundo de las mujeres es increíble.



NOTICIAS: Sus obras recorren todos los recursos de expresión, de la pintura a la fotografía, de la performance al dibujo. ¿La búsqueda es en su interior o en el mensaje que quiere dar a los demás?

Poblete: Me encanta fluir. Quisiera hacer de todo. Me encantaría hasta cantar, ¡pero soy pésima! Tengo mi álbum “Pop Latino” en donde recito un manifiesto. Me saqué las ganas de ser una popstar. La búsqueda siempre viene del interior, pero si no ves lo que sucede alrededor estás viviendo en una nube de pedos. Yo hablo de lo que me pasa en lo cotidiano, pero también me interesa entender lo que pasa en la calle, en la noche, anécdotas de amigas, noticias espantosas sobre el mundo. En una juntada en casa podemos hablar desde el amor hasta política, cine, lo que sea. A mí todo eso me llena de ideas, pero porque me interesa retratar este que es mi momento en la historia. También me paso horas mirando libros de historia del arte, busco imágenes en la web, veo muchas entrevistas de artistas, documentales, videoclips. Soy de deprimirme mucho, pero real, así que siempre tengo algo que sacar, porque si no sale te envenenas. Leo. No tanto como quisiera porque siempre alguien me molesta en WhatsApp, Instagram o alguna app de citas. No soy la mujer maravilla. Respecto a los demás, creo que en primer lugar cada “unx” es libre de hacer su propia lectura frente a lo que ve, después hay elementos reconocibles de la cultura popular, frases o cosas que nos pasan a “todxs”. Mis obras son como canciones.





NOTICIAS: Es muy joven y su carrera despegó de una manera maravillosa, en poco tiempo. ¿Le da vértigo esa transformación de su vida?

Poblete: ¡Si! Pero fingo demencia. Tengo a mi mamá y hermana que siempre me bajan a tierra. Hago terapia. También tengo un grupo de “amigues” incondicionales que no dudarían en atenderme el celular a cualquier hora. Por ejemplo, para la Bienal tenía tiempos muy cortos de producción, pensé que no iba a llegar. La última semana estaban todas en mi taller ayudándome a terminar la obras, haciéndome una sopa, masajes, organizándome la semana, dándome aliento para no bajar los brazos. El premio es de todas.





NOTICIAS: Su mensaje contra la discriminación es muy fuerte. ¿Cómo le gustaría que su arte ayude a tomar consciencia?

Poblete: Me encantaría ser más popular, porque mis obras se ven en ciertos lugares y es un público que tiene otras herramientas. Mi deseo es que realmente llegue a todos lados. Puedo transformar una mirada, pero no la vida de alguien. Me apena pero no tengo ese poder. No soy Milei. Pero bueno, ahí estaré en alguna marcha con amigues sin callarnos. Es real que hay discriminación de todo tipo en Argentina. Por el color de piel, por el barrio en donde vivís, etc. ¿Esto le pasa a alguna amiga de Recoleta ? No.

NOTICIAS: Su imagen, desde el principio de tu carrera, está asociada a la cultura andina y a la fuerza femenina. Pero, con motivo de su muestra en el Museo Moderno, dijo que quería trabajar en otro sentido, con otra imagen. ¿Cómo sería ese cambio?

Poblete: Que no le presten tanta atención a lo travesti marrón y sí a lo que hago. Mi talento es crear, no lo otro.





NOTICIAS: Su vocación original fue el diseño de moda. La relación de la mujeres con la ropa es intensa y constante. ¿Cómo se traslada esa relación a tu obra?

Poblete: Es terrible entrar a un vestidor y ver que no te entra lo que deseás. Me encanta la moda. Algún día creare mi propia marca. Me divierte mucho. En mi obra quizás tenga que ver más en la composición de la paleta. Miro muchos desfiles, texturas, formas. Todo eso me inspira. Soy fan de Naomi Campbell. Cada vez que entro a algún lugar en donde me siento intimidada, me pongo el “chip Naomi” y me como el mundo.



NOTICIAS: ¿Son de protección las vírgenes de su obra?

Poblete: Sí. Mi abuelo, Hipólito Rios, nació en Bolivia. Cuando era niño, escarbando en la tierra, encontró una estatuilla de la virgen. Le dijeron que tenía que hacerle un altar, que era una bendición. Pero la rompió. Creció con la idea de la maldición de la Virgen y murió electrocutado a la edad de Cristo. Yo crecí con esta historia y llegando a los 30 dije: tengo que romper con ese karma. Así que me propuse hacer 33 Virgenes y cortar con esa historia.





NOTICIAS: ¿Le preocupan las políticas culturales que lleva adelante el actual gobierno?

Poblete: Si. Totalmente. Me da mucha vergüenza Milei. Todo el circo que armó en las elecciones. Las cosas que dice. Cómo se maneja en redes sociales. ¿Vos pensás que un presidente nos va a sacar adelante hablando huevadas en Twitter? Me formé con becas del Fondo Nacional de las Artes para realizar obras y para tomar clínicas con artistas. Hay que apoyar más a la cultura de nuestro país que es increíble. No saben la cantidad de artistas “mega” que tenemos y que necesitan el apoyo del estado.