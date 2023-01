La escritora argentina que logró que condenaran a un tío abusador

“Se acabó. Ya está. Terminó. C'est fini. Me liberé. ¿Qué más? Después de nueve años y una denuncia. Declaraciones, pericias psicológicas, viajes de ida y vuelta a comisarías, fiscalías, tribunales de la nación. Un expediente: 500 páginas. Dos abogados. Una procuradora. Una comisión de justicia. Terapia por 15 años. ¡La mitad de mi vida!”, concluyó la joven escritora Belén López Peiró, tras la condena a su tío que la abusó sexualmente a ella en su adolescencia.

La autora de “Por qué volvías cada verano”, editado por Madreselva, y “Donde no hago pie”, publicado por Lumen, manifestó su satisfacción y descargo, luego de que el victimario fuera condenado a diez años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. La escritora aprobó la sentencia dictada por un tribunal bonaerense en una columna en el diario español El País: “Volver a la escritura para dar vuelta la página. Volver ahí donde encontré reparación. Yo a partir de ahora me dedico a escribir otra cosa”.

“Por fin, el 19 de diciembre llegó la audiencia de juicio. Y cinco días después, la sentencia. El veredicto del juez. Un juicio abreviado por el que luché para no declarar otra vez y otra vez, con el riesgo de perderlo todo. Y ahora lo digo bien, con todos los nombres que alguna vez no pude decir: Claudio Sarlo, tío político, padre de familia, abusó sexualmente de mí cuando era una niña y veraneaba en el pueblo donde nació mi madre”, afirmó López Peiro al medio español.

El ex comisario bonaerense Claudio Sarlo, quien abusó sexualmente de su sobrina reiteradas veces entre los 13 y los 17 años en la localidad de Santa Lucía, fue condenado el pasado 26 de diciembre a 10 años de prisión en suspenso y además deberá pagar 14 millones de pesos y no podrá mantener contacto con la víctima. Si bien el ex policía podrá continuar en libertad al menos hasta que quede firme la condena.

En “Por qué volvías cada verano”, la escritora narra el martirio que sufrió aquellos años de su adolescencia, y que pudo denunciar en 2014: la actriz Thelma Fardin mencionó a la novela como el estímulo que la ayudó a denunciar por violación al actor Juan Darthés en 2018. El relato desenmascara los abusos del comisario de Santa Lucia y cuenta la trastienda horrorosa de sus vacaciones, adonde llegaba cada verano para pasar tiempo con sus primas y amigas, mientras sus padres trabajaban en la ciudad.

“Ir más allá, no seguir con el destino que se te es planteado cuando sufrís un abuso, porque claramente lo primero que pasa es que te sentís reducida, expropiada”, contó a Télam, y añadió :"Mi literatura tiene como materia la experiencia, es decir, qué pasa con las víctimas de abuso sexual, con las instituciones, los familiares y la intimidad, y si bien tiene un efecto reparador, ligado a la posibilidad de conocer y nombrar el dolor, aquello que está anudado en lo interior, es mucho más que narrar una escena personal y tiene que ver con registrar un proceso de profesionalización de mi escritura”.

Informe: TELAM