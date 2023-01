Daniel Barenboim: qué enfermedad aqueja al director argentino

“Es con una combinación de orgullo y tristeza que anuncio que me aparto de algunas de mis actividades de interpretación, especialmente de dirección, durante los próximos meses”, dijo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales el pianista y director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim.

El afamado músico, con nacionalidad española y ciudadanía honoraria, la palestina, informó que padece una grave enfermedad y que se retirará de parte de sus actividades en los próximos meses. “Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una grave enfermedad neurológica”, anunció Barenboim, de 79 años, y agregó: “Ahora debo concentrarme al máximo en mi bienestar físico”.

Barenboim, que ya había tenido que cancelar varios compromisos en febrero y abril del año pasado por problemas de salud, es el máximo responsable de la dirección musical de la Ópera Estatal de Berlín y su reconocida orquesta “Staatskapelle”, desde hace tres décadas. Su contrato tiene una vigencia hasta 2027.

En febrero de 2022, tuvo que someterse a una operación quirúrgica en la columna vertebral que le obligó a varios meses de reposo. Por otro lado, a mediados del año pasado, se informó de que se le había diagnosticado, según fuentes cercanas al músico pero no confirmadas oficialmente, un tipo de vasculitis.

A finales de agosto pasado, en un comunicado difundido por la ópera nacional de Berlín, se informó de que Barenboim no podría ponerse al frente del nuevo Anillo del Nibelungo por razones de salud, por lo que finalmente lo dirigiría el alemán Christian Thielemann. Sin embargo, a principios de este año, dirigió el Concierto de Año Nuevo en la Musikverein de Viena.

“La música fue y continúa siendo una parte esencial y permanente de mi vida. He vivido en y a través de la música toda mi vida y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Cuando miro hacia atrás y hacia adelante, no solo estoy satisfecho, sino profundamente realizado”, concluye el multipremiado artista.

"Uno solo puede imaginar lo difícil que debe haber sido este paso para Daniel Barenboim, a quien todos deseamos lo mejor en su recuperación", afirmó el director de la institución, Matthias Schulz y destacó que Barenboim “quedará asociado para siempre a esta casa y a la Staatskapelle de Berlín”.