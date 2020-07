La realidad política argentina como novela policial

La realidad política argentina ha sido rica en situaciones, tramas y misterios dignos de las más apasionantes novelas policiales. Sin embargo, no siempre casos resonantes como el de Nisman o el más reciente asesinato de Fabián Gutierrez, dieron material para novelas policiales con base en la realidad.

Sobre este tema le preguntamos a Ernesto Mallo, escritor, periodista y director del festival literario Buenos Aires Negra. Y esto fue lo que nos contestó.

NOTICIAS: ¿Quiénes son los grandes maestros de novelas político-criminales en el mundo?

Ernesto Mallo: Michael Dobbs, John Le Carré, William Condon, David Baldacci, Robert Graves, Rodolfo Walsh, Petros Markaris, Jean Claude Izzo, por nombrar sólo a un puñado.

NOTICIAS: ¿Hay ejemplos buenos de este género en la Argentina?

Mallo: Rodolfo Walsh, David Spellman, Carlos Gamerro, Ricardo Piglia.

NOTICIAS: ¿Sirven los casos reales de la política (la muerte de Nisman, por ejemplo) como fuente de la ficción o siempre es preferible no tener que apegarse a la realidad?

Mallo: Los sucesos de todos los días: los crímenes impunes, la brutalidad policial, la corrupción política, etc. son una gran fuente donde la novela de no ficción puede abrevar. Pero no hay fórmulas. Preferible es lo que al autor lo haga escribir y al lector, leer.

NOTICIAS: ¿Cómo ve el crecimiento del género policial en la Argentina?

Mallo: La verdad es que no tengo datos suficientes para evaluarlo. Lo que sí creo es que la realidad argentina brinda muchísimo material que podría ser más aprovechado por los escritores. Como se cree que la novela negra vende, muchas editoriales le están poniendo esa etiqueta a cualquier cosa. Ello hace que se corra el peligro de defraudar a los lectores, que no tardarán en emigrar a otros géneros más auténticos.

NOTICIAS: ¿Va a haber BAN! este año?

Mallo: A fines de noviembre. Será virtual. Pero no será un reemplazo sino una continuidad. Este formato nos permitirá, a falta de la calidez de lo presencial, estar en contacto con grandes autores de todo el mundo y, por supuesto, argentinos.